〈西鉄・九州電力・TOPPAN・西部ガスHD〉４社共同オープンイノベーションプログラム「シンケツゴー！フクオカ」成果報告会を開催しました

西日本鉄道株式会社

西日本鉄道株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長執行役員：林田 浩一、以下 西鉄）は、九州電力株式会社（本店：福岡県福岡市、代表取締役社長執行役員：西山 勝、以下 九州電力）、TOPPAN株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役社長：大矢 諭、以下 TOPPAN)と共同で、オープンイノベーション推進を目的としたコンソーシアム 「シンケツゴー！フクオカ（以下、本コンソーシアム）」を2024年に設立しました。本年度からは新たに西部ガスホールディングス株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：加藤 卓二、以下 西部ガスHD）が参画して4社体制となり、相互に情報連携をしながら各社のオープンイノベーションプログラムにおいて、スタートアップ企業等との取組みを検討してまいりました。

本年度は、国内外のスタートアップ企業等から４社に対して、合計で約３６０のビジネスアイデアをご提案いただきました。その中から、新規性や実現性の高さ等を踏まえて選考を実施し、2026年2月27日開催の成果報告会において、各社がPoC※に進むビジネスアイデアと本コンソーシアムの取組み実績についてプレゼンを行いましたので、お知らせします。

※PoC（Proof of Concept）…新しいアイデアの実現可能性や効果を検証すること。

なお、当社が開催するオープンイノベーションプログラム「Join up with Nishitetsu」からは、二次選考を通過した5件について報告を行いました。（案件の詳細は後段に記載しております）

今後は、選出したビジネスアイデアのPoC※に取り組みつつ、これまでに構築したネットワークや知見を活用し、福岡・九州におけるオープンイノベーションの更なる推進に尽力してまいります。

■ 「シンケツゴー！フクオカ」成果報告会の概要

【日時】

2026年2月27日(金) 13時00分～15時30分

【場所】

Fukuoka Growth Next（福岡県福岡市中央区大名２丁目６－１１）

【内容】

各社におけるPoC案件の取り組み報告、コンソーシアムの取組み紹介

■ 成果報告会の様子

会場では新たな技術やアイデアを用いた案件のピッチが行われ、約100名の新規事業関係者や投資

家が耳を傾けました。

■「Join up with Nishitetsu」における選出案件

各事業部門より選定した「人財不足解消」、「敷地の利活用」などの事業課題に対して、優れたアイデアを幅広く募集し課題解決を目指しています。

2期目となる本年度は、ワンビル内で運営する天神福食堂のほか、国際物流や管理部門の課題を新たに追加するなど、募集する事業領域を2024年度の６セグメントから9セグメントに 拡大して実施し、総数71件のご応募をいただきました。

生成AIやIoTツールなどの最新技術を用いた業務効率の改善や、弊社施設の機能向上に資する素晴らしい提案が数多くあり、本年度は以下の5社と協業に向けた検討を進めてまいります。

（参考）「シンケツゴー！フクオカ」について

九州電力、西鉄、TOPPAN、西部ガスHDは、４社がこれまで行ってきた事業やオープンイノベーションの活動を通じて獲得したアセットやフィールド、事業共創の知見を掛け合わせ、福岡・九州におけるオープンイノベーションの更なる推進を目指し活動しています。

企業の垣根を超えてアセットやフィールド、情報を相互に共有する取組みは国内でも珍しいものです。今後も引き続き、本コンソーシアムの活動を通して、福岡・九州のオープンイノベーション創出の更なる活性化を図り、スタートアップエコシステムに貢献していきます。

Web URL : https://shinketsugo-fukuoka.jp/