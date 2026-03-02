中国人俳優・于斌（ユー・ビン）がプロデュースしたツアー企画「YU BIN / 于斌 スペシャルツアー 2026 ～横店・モダン上海を巡る特別な5日間～」開催決定

株式会社ドロップ

中国人俳優・于斌（ユー・ビン｜YUBIN、以下：于斌）が企画段階から参加し、現地で参加者とともに行程を回る特別ツアー企画 「YU BIN / 于斌 スペシャルツアー 2026 ～横店・モダン上海を巡る特別な5日間～」 の実施が発表されました。

本ツアーは、于斌が出演したドラマ『陳情令』の撮影で実際に使われた「横店」や、プライベートでも訪れる「上海」のトレンドスポットをファンと共に巡る、これまでにない特別な体験を提供するプロジェクトです。横店では、2日目に于斌が漢服を着用。ドラマさながらの本人とツーショット撮影を楽しめるほか、上海では于斌といっしょにDIY体験やディナーイベントもお楽しみいただけます。

イベントの特設サイトでは于斌本人からの動画や手書きのメッセージもご覧いただけます。

【特設サイト】YU BIN / 于斌 スペシャルツアー 2026 ～横店・モダン上海を巡る特別な5日間～

https://kamome-travel.jp/yubin/

なお本企画はカモメツーリスト株式会社が旅行企画・実施、販売し、株式会社ドロップが企画協力しています。

YU BIN/于斌スペシャルツアー2026 コンセプト

01.本人の企画立案

YuBin/于斌が企画段階から参加し、ファンの皆さんと楽しめるよう自らプロデュース。本人の視点を取り入れた特別な行程が組まれています。



02.記憶を歩く横店

撮影されたロケ地やゆかりの地を俳優本人とともに訪問。撮影当時の貴重なエピソードを交えながら、作品の世界を深く体験できます。



03.彼の瞳を通した上海

于斌自ら選んだ今の上海を味わえるスポットや思い出の地を巡ります。単なる観光ではなく、本人の目線を通して街を体験できる旅です。



滞在中には本ツアー限定のディナーを開催。YuBin/于斌と同じ空間で、ファンとしてかけがえのない特別な時間を共有できる機会となります。

ツアー概要

イベント特設サイト：https://kamome-travel.jp/yubin/

ツアー名称：「YU BIN / 于斌 スペシャルツアー 2026～横店・モダン上海を巡る特別な5日間～」

旅行期間：2026年6月5日（金）～6月9日（火）

出発地：東京（羽田）

訪問都市：上海（シャンハイ）、金華市・横店

旅行期間：4泊5日

旅行企画・実施：カモメツーリスト株式会社

ツアー内容：

・横店影視城ロケ地巡り（撮影スポット訪問）

・本人によるスポット解説や現地エピソードトーク

・上海最新トレンドスポット巡り、一緒にDIY体験

・于斌主催の限定ディナーイベント

・撮影会

通常旅行代金：430,000円

※燃油サーチャージ及び空港諸税が別途必要となります。

早期申込旅行代金：398,000円

※～3月10日（火）までにお申し込みいただいた方が対象

横店について

横店（ホンディエン）は、中国浙江省に位置する世界最大級の映画・ドラマ撮影拠点として知られるエリアです。「中国のハリウッド」とも称され、広大な敷地内には、古代王朝の宮殿、街並み、武侠作品の舞台となるセットなど、多数の撮影用セットが常設されています。中でも有名な 横店影視城 では、これまで数多くの中国時代劇・映画・ドラマが撮影されており、俳優や制作関係者にとって重要な撮影拠点となっています。

観光地としても一般開放されており、実際の撮影セットを間近で見学できるほか、作品の世界観を体感できる場所として国内外から多くのファンが訪れています。

※画像は全てイメージとなります。

横店影視城 秦王宮

横店影視城 秦王宮

横店影視城 清明上河図

横店影視城 清明上河図

横店影視城 大智禅寺

横店影視城 春秋唐園

横店影視城 春秋唐園2

横店影視城 紅軍長征博覧城

于斌（ユー・ビン）プロフィール

于斌

1991年生まれ、中国出身。俳優・アーティスト。2013年にボーイズアイドルグループ「M4M」のメンバーとして中国・韓国でデビュー。2018年にはサバイバルオーディション番組『偶像練習生』に出演。2019年に時代劇ドラマ『陳情令』に出演（温寧役） 、「陳情少年（TUBS）」としても活躍。2021年には『風起花抄～宮廷に咲く瑠璃色の恋～』に出演（小順子役）。日本ではドロップが主催する、「中国時代劇ドラマファンミーティング～時を超えた出会い～」に複数回出演している。 繊細な演技力と存在感で国内外に多くのファンを持つ。日本でもイベントを多数開催し、高い人気を誇る。

株式会社ドロップ

株式会社ドロップは中国・アジアのドラマ・アーティスト等のエンターテイメントの日本進出や、日本ブランド向けの中国マーケティング支援を展開しています。これまで中国発男性アイドルグループ「INTO1」や「熊猫堂ProducePandas」、中国発アイドル”中華ドル”をはじめとするアーティストの日本展開、日本初となる中国時代劇ドラマのファンミーティングなどを手掛けてきました。