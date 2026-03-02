【新機能】多言語音声の「おもてなしナビ」を搭載！バーチャルスタッフが「AdvaNceD IoTスマートチェックイン」の操作をサポート

株式会社デバイスエージェンシー

株式会社デバイスエージェンシー（本社：大阪市西区）は、宿泊施設向けセルフチェックインシステム「AdvaNceD IoTスマートチェックイン」シリーズにおいて、13カ国語に対応した「バーチャルおもてなしナビ」機能を、3月2日より提供開始いたしました。



本機能では、操作画面上に登場するバーチャルスタッフが、利用者の選択言語に応じて映像と音声でチェックイン操作を案内します。無人運営であっても、温かみのある案内により安心感を提供し、初めての利用者でも直感的に操作できる環境を実現します。

■開発の背景

訪日外国人旅行者の増加や慢性的な人手不足を背景に、宿泊施設では多言語対応の強化や無人運営体制の整備が求められています。



しかし、外国語対応スタッフの確保は容易ではなく、夜間の無人運営時には説明不足が生じるケースもあります。また、文字中心の操作に不安を感じる高齢者や海外宿泊者の増加、スタッフごとの説明内容のばらつきによるトラブルも課題となっています。



特に無人チェックインシステムは利便性が高い一方で、無機質な印象を与えやすく、操作に迷った際の心理的不安が利用者満足度に影響を与えることもあります。



こうした課題を踏まえ、画面上に登場するバーチャルスタッフが利用者の母国語で映像と音声により案内する「バーチャルおもてなしナビ」を開発しました。



画面上に登場するバーチャルスタッフが語りかける仕組みにより、セルフチェックインであっても安心して操作を進められるよう支援します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7J1HH8eeqnA ]

「AdvaNceD IoTスマートチェックイン」おもてなしナビ操作動画

■「バーチャルおもてなしナビ」の3つの特長

1．13カ国語対応の映像＋音声案内

チェックイン開始時に利用者が言語を選択すると、画面上に登場するバーチャルスタッフが、選択した言語で操作手順を映像と音声で案内します。

対応言語：

日本語、英語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ロシア語、アラビア語、ポルトガル語



2．再生機能搭載

案内終了後も「Replay」ボタンから同じ内容を再生できます。聞き取りづらかった場合や操作に迷った場合でも、繰り返し確認できるため、セルフチェックインでも安心して手続きを進められます。

3．音量調整機能

利用者が操作画面上で音量を自由に調整できる設計のため、聞き取りやすさや周囲の状況に応じた設定が可能です。

■ 期待される効果

本機能の搭載により、チェックイン時の説明業務を削減するとともに、外国語対応の均質化を実現します。さらに、夜間無人運営時の安定性向上やチェックイン時間の短縮にも寄与し、施設運営の効率化を総合的に支援します。



音声だけでなく“映像で迎える”仕組みにより、「読むチェックイン」から「見て・聞いて進めるチェックイン」へと進化させることで、より安心感のあるチェックイン体験を実現します。

■「AdvaNceD IoT スマートチェックイン」シリーズとは

スマートチェックイン操作画面（KIOSK大型タブレット筐体の場合）

「AdvaNceD IoTスマートチェックイン」シリーズは、旅館業法、特区民泊、民泊新法に合致し、宿泊客がフロントスタッフと直接接触することなく、チェックイン・チェックアウト手続きが行えるフロントマン不要のバーチャルフロントとして機能します。

既存のPMSや各種ルームキーシステム（カードロック、スマートロック、シリンダー錠など）との連携に対応しており、13カ国語に対応した多言語表示※も可能です。これにより、多様な宿泊施設で運用コストの削減と宿泊客満足度の向上に貢献しています。

※チェックイン時の宿泊者名簿の入力は、法令対応および本人確認のため、 外国籍の方はパスポート表記（ローマ字）、日本国籍の方は日本語（漢字・かな）での入力となります。



AdvaNceD IoT スマートチェックインシリーズ製品サイト

・AdvaNceD IoT スマートチェックイン for クラウドスマートロック :

https://and-iot.jp/dms/

・AdvaNceD IoT スマートチェックイン for カードロック :

https://and-iot.jp/dms-cardlock/

・ AdvaNceD IoT スマートチェックイン with キーボックス :

https://and-iot.jp/dms-keybox/

■本件に関するお問い合わせ先

・電話番号：06-6585-9865

・メールアドレス：info@device-agency.co.jp

■会社概要

・会社名：株式会社デバイスエージェンシー

・所在地：〒550-0015 大阪市西区南堀江4丁目17番18号 原田ビルディング1階

・企業サイト: https://device-agency.co.jp/