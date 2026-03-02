ライダーの安全祈願を持ち帰る　鳥取県若桜町「ヘルメット御朱印」誕生

第29号さくらオートバイ神社

ヘルメット御朱印

安全 × 神社 × ツーリング

ライダーの「安全祈願」を“持ち帰れる形”に

第29号さくらオートバイ神社

鳥取県若桜町で「ヘルメット御朱印」販売開始

―― SHOEIにロゴ使用許諾をいただき 、ライダー文化と御朱印文化の融合 ――

全国に点在するオートバイ神社の中でも、独自の切り口で発信を続ける

第29号さくらオートバイ神社（鳥取県若桜町）は、

世界的ヘルメットメーカー SHOEI にロゴ使用許諾をいただき、

ライダー文化と日本の御朱印文化を融合させた

「ヘルメット御朱印」

を企画・販売いたします。

本商品は、第42回大阪モーターサイクルショー2026の出店ブースにて初お披露目を行い、

その後、若桜町内各所での販売を開始予定です。

本企画は、

・ ヘルメット＝命を守る安全装備

・ 御朱印＝祈りと旅の証

という二つの象徴的価値を重ね合わせ、ライダーにとって意味のある

“持ち帰れる安全祈願”を形にした新しい試みです。



■ なぜ「ヘルメット御朱印」なのか

ツーリングにおいて、ヘルメットはライダーの命を守る最重要アイテムです。

その象徴的存在を御朱印として表現することで、

・ 無事故への願い

・ 旅の記憶

・ 走った証

を一枚に凝縮しました。

単なるデザインアイテムではなく、

ライダー文化を深く理解した“意味のある御朱印”として成立しています。

■ 神社で終わらせない、町を走らせる仕組み

「ヘルメット御朱印」は、

第29号さくらオートバイ神社ではなく、

若桜町内の複数店舗で販売されます。

これにより、

・ 神社参拝

・ 町内回遊

・ 飲食・休憩・交流

といった流れを自然に生み出し、

若桜町全体を**“ツーリングの目的地”**として成立させることを狙っています。

「立ち寄る町」から

「走る理由のある町」へ。

オートバイだからこそ実現できる、

新しい地域活性化モデルです。

■ ライダーへ向けたメッセージ

速さや性能だけでなく、

「無事に帰ること」を大切にしてきたライダー文化。

その想いを、ヘルメットと御朱印という二つの象徴で可視化したのがこの「ヘルメット御朱印」です。



【販売概要】

・ 商品名：第29号さくらオートバイ神社 ヘルメット御朱印

・ 販売場所：鳥取県若桜町内 各参加店舗

・ 販売開始日：令和8年4月1日（予定）

・ 価格：880円（税込）

ヘルメット狛犬とヘルメット御朱印