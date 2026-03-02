ライダーの安全祈願を持ち帰る 鳥取県若桜町「ヘルメット御朱印」誕生
ヘルメット御朱印
安全 × 神社 × ツーリング
ライダーの「安全祈願」を“持ち帰れる形”に
第29号さくらオートバイ神社
鳥取県若桜町で「ヘルメット御朱印」販売開始
―― SHOEIにロゴ使用許諾をいただき 、ライダー文化と御朱印文化の融合 ――
全国に点在するオートバイ神社の中でも、独自の切り口で発信を続ける
第29号さくらオートバイ神社（鳥取県若桜町）は、
世界的ヘルメットメーカー SHOEI にロゴ使用許諾をいただき、
ライダー文化と日本の御朱印文化を融合させた
「ヘルメット御朱印」
を企画・販売いたします。
本商品は、第42回大阪モーターサイクルショー2026の出店ブースにて初お披露目を行い、
その後、若桜町内各所での販売を開始予定です。
本企画は、
・ ヘルメット＝命を守る安全装備
・ 御朱印＝祈りと旅の証
という二つの象徴的価値を重ね合わせ、ライダーにとって意味のある
“持ち帰れる安全祈願”を形にした新しい試みです。
■ なぜ「ヘルメット御朱印」なのか
ツーリングにおいて、ヘルメットはライダーの命を守る最重要アイテムです。
その象徴的存在を御朱印として表現することで、
・ 無事故への願い
・ 旅の記憶
・ 走った証
を一枚に凝縮しました。
単なるデザインアイテムではなく、
ライダー文化を深く理解した“意味のある御朱印”として成立しています。
■ 神社で終わらせない、町を走らせる仕組み
「ヘルメット御朱印」は、
第29号さくらオートバイ神社ではなく、
若桜町内の複数店舗で販売されます。
これにより、
・ 神社参拝
・ 町内回遊
・ 飲食・休憩・交流
といった流れを自然に生み出し、
若桜町全体を**“ツーリングの目的地”**として成立させることを狙っています。
「立ち寄る町」から
「走る理由のある町」へ。
オートバイだからこそ実現できる、
新しい地域活性化モデルです。
■ ライダーへ向けたメッセージ
速さや性能だけでなく、
「無事に帰ること」を大切にしてきたライダー文化。
その想いを、ヘルメットと御朱印という二つの象徴で可視化したのがこの「ヘルメット御朱印」です。
【販売概要】
・ 商品名：第29号さくらオートバイ神社 ヘルメット御朱印
・ 販売場所：鳥取県若桜町内 各参加店舗
・ 販売開始日：令和8年4月1日（予定）
・ 価格：880円（税込）
ヘルメット狛犬とヘルメット御朱印