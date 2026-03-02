″見つける″から″届く″へ。ITフリーランスの案件・求人検索サイト『フリーランスボード』、iOS/AndroidアプリにAIマッチ機能を搭載

INSTANTROOM株式会社

フリーランスエンジニア・ITフリーランスの案件・求人検索サイト『フリーランスボード』（https://freelance-board.com/）を運営するINSTANTROOM株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：曽根弘介）は、2026年3月2日より、iOS/Androidアプリに「AIマッチ機能」を搭載したことをお知らせいたします。

▼iOSアプリの無料ダウンロードはこちらから

（QRコードからもアプリがダウンロードいただけます）

https://apps.apple.com/jp/app/フリーランスボード-エンジニアの求人-案件-副業検索アプリ/id6740894216(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89-%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%81%AE%E6%B1%82%E4%BA%BA-%E6%A1%88%E4%BB%B6-%E5%89%AF%E6%A5%AD%E6%A4%9C%E7%B4%A2%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6740894216)

▼Androidアプリの無料ダウンロードはこちらから

（QRコードからもアプリがダウンロードいただけます）

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instantroom.freelanceboard

■開発背景

フリーランスエンジニアの案件探しは、PCの前でまとまった時間を確保して行うのが一般的でした。しかし、通勤中や休憩時間といったスキマ時間に「案件をチェックしたい」というニーズが多く寄せられていました。

Web版で好評を得ている「AIマッチ機能」は、使えば使うほどユーザーの志向性を学習し提案精度が向上していく特性のため、スキマ時間での繰り返し利用との相性も良く、こうした背景からiOS/Androidアプリへ搭載を決定いたしました。

■アプリの特長

1. AIマッチ機能をスマホでも利用可能

あなたの志向性を学習し、使うほど精度が上がるAIマッチ機能が、アプリでも利用可能になりました。好みの技術スタックや避けたい開発環境をAIが理解し、一人ひとりに最適化された案件を提案してくれます。

2. プッシュ通知による最適案件の配信

AIが「あなたに合う」と判断した新着案件が掲載されたタイミングで、プッシュ通知にてお知らせします。能動的に検索しなくても、自分に合った案件情報を受け取ることができます。

3. Web版との完全同期

アプリでの操作はWeb版とリアルタイムで同期されます。そのため通勤中にアプリで気になった案件を保存し、帰宅後にPCでじっくり検討するなどの使い方ができます。

■今後の展望

フリーランスボードは、AIによる案件マッチングの精度向上とモバイル体験の強化を通じて、フリーランスエンジニアが案件探しに費やす時間を削減し、より本質的なキャリア選択に集中できる環境の提供を目指してまいります。

■「フリーランスボード」について

「フリーランスボード」は2024年より展開するフリーランスエンジニア・ITフリーランス向け求人・案件が掲載されている、国内最大級の案件検索サイトです。

現在、100社以上※1のフリーランスエージェント様（https://freelance-board.com/agents）と業務提携を行っており、検索可能な求人・案件数は44万件以上で国内最大規模となっております。

※1：案件掲載準備中エージェントを含みます。

フリーランスエンジニアやITフリーランスの皆様はフリーランスエージェントや案件サイトごとに案件検索や会員登録を行うことなく、フリーランスボード上で案件・求人情報（https://freelance-board.com/jobs）を検索しワンストップで仕事探しができます。

また、2026年1月にはAIが希望条件に合った案件を提案する「AIマッチ機能（https://freelance-board.com/ai_match/）」をリリースし、2月にはアルゴリズムを刷新しています。今後もAIを活用した機能開発に積極的に取り組み、フリーランスの皆様が効率的に理想の案件と出会える環境づくりを進めてまいります。

■サービスURL：https://freelance-board.com/

配信開始日：2025年9月11日

■会社概要

会社名：INSTANTROOM株式会社

代表者：代表取締役 曽根弘介

所在地：東京都渋谷区元代々木町25-6

設立 ：2021年3月31日

URL ：https://instantroom.co.jp/

事業 ：

・フリーランスエンジニア・ITフリーランスの案件検索サイト「FreelanceBoard(フリーランスボード)」（https://freelance-board.com/）

・フリーランスエージェント・SES企業特化型CRM「FreelanceBase(フリーランスベース)」（https://freelancebase.jp/）

・業務委託エンジニア採用プラットホーム「EngineerDASH(エンジニアダッシュ)」（https://engineerdash.com/）

・副業や転職が選べるITフリーランス求人プラットフォーム「ギョーテン」（https://gyou-ten.com/）