【本日発売！】庭田羊々デビューコミックス『あめとつち』 数々の話題作を手がける漫画家・中村明日美子の推薦コメント公開!!

あらすじ

株式会社大洋図書

陶芸家の霧島直は、伯父が遺した小さな家に住んでいる。

ある日、成田木綿という青年が雨漏りの修理にやってきた。

生前の伯父に修理を依頼されたという彼は、雨漏りを直したあとも、

人里離れて暮らす霧島を気にかけてくれた。

成田が連れてきた犬・ろくろと暮らし始めた頃、

霧島は、“正しい道”を歩ませようとする母から

実家に戻るよう説得される。

自分の生活を咎められ落ち込む霧島に、

「あんたは悪くない」とキスをする成田。

いつもそばにいて、自分を受け入れてくれる彼の存在は、

霧島の日常になっていく。

けれどやがて、成田への感情が恋だと思い知って──

大事だからこそ踏み込めない

ささやかであたたかい、愛のお話。

推薦コメント公開！

新星・庭田羊々のデビューコミックス『あめとつち』。

紙コミックスの帯には、大ヒット作品を多く手がける漫画家・中村明日美子の推薦コメント＆イラストも！本記事では推薦コメントを公開!!!

ふふって2人の笑い声が心地よくて。

ふふって2人が笑うたびに距離が縮まってく気がします。

特典情報｜アニメイト5店舗限定特典も！

