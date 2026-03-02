【本日発売！】庭田羊々デビューコミックス『あめとつち』 数々の話題作を手がける漫画家・中村明日美子の推薦コメント公開!!
株式会社大洋図書
あらすじ
陶芸家の霧島直は、伯父が遺した小さな家に住んでいる。
ある日、成田木綿という青年が雨漏りの修理にやってきた。
生前の伯父に修理を依頼されたという彼は、雨漏りを直したあとも、
人里離れて暮らす霧島を気にかけてくれた。
成田が連れてきた犬・ろくろと暮らし始めた頃、
霧島は、“正しい道”を歩ませようとする母から
実家に戻るよう説得される。
自分の生活を咎められ落ち込む霧島に、
「あんたは悪くない」とキスをする成田。
いつもそばにいて、自分を受け入れてくれる彼の存在は、
霧島の日常になっていく。
けれどやがて、成田への感情が恋だと思い知って──
大事だからこそ踏み込めない
ささやかであたたかい、愛のお話。
推薦コメント公開！
新星・庭田羊々のデビューコミックス『あめとつち』。
紙コミックスの帯には、大ヒット作品を多く手がける漫画家・中村明日美子の推薦コメント＆イラストも！本記事では推薦コメントを公開!!!
ふふって2人の笑い声が心地よくて。
ふふって2人が笑うたびに距離が縮まってく気がします。
