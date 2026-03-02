【定山渓 鹿の湯】北海道民＆公式HP限定 最安値「どうみん直割」が販売開始

株式会社ホテル鹿の湯

温泉と日本の文化を今に伝える宿「定山渓 鹿の湯」（所在地：札幌市南区）では、北海道民を対象とした公式ホームページ限定の最安値プラン『どうみん直割』の販売を開始いたしました。

雪解けが進み、春の息吹を感じ始める定山渓。本プランでは、道民限定の「500円割引」に加え、公式ホームページ予約特典の「5%割引」が適用される、一年でも大変お得な内容となっております。大型連休を前に名湯と本格サウナを心ゆくまでお楽しみください。

※本プランは、ご宿泊者様全員が北海道在住であることがご利用の条件となります。

「どうみん直割」インフォメーション

公式ホームページからのご予約が、どの予約サイトよりもお得な「ベストレート（最安値）」となります。

・宿泊対象期間：2026年3月2日（月）～ 2026年4月28日（火）

・予約対象期間：本日より受付中（4月28日まで）

【対象プラン：鹿の湯館】

・お部屋タイプおまかせプラン

・特典1： 道民限定で通常価格より 500円割引

・特典2： 公式HP予約特典としてさらに 5%割引

【ご予約はこちら（公式HP限定）】

https://reserve.489ban.net/client/shikanoyu/0/plan/id/222823/stay

※ご利用にあたっての注意事項

当プランは『ご宿泊者全員が北海道にお住まいであること』の提示が条件となります。

チェックイン時、ご宿泊者様全員の住所確認を行っております。住所が確認できる証明書（運転免許証、健康保険証など）をお持ちください。

道外のお客様、海外のお客様、証明書を忘れた道内のお客様はプラン料金適用外となりますので十分にご注意ください。

定山渓 鹿の湯

札幌市中心部より車で約50分。国立公園の山々と豊平川を望むことができる、定山渓随一の老舗旅館。定山渓で唯一固有の名を持つ「名湯」を堪能できる大浴場には、男女で異なる形状のサウナと天然水の水風呂を完備し、さながら現代の湯治宿を思わせる。全170室の客室は和のデザインを基調とした9タイプ。彩りも華やかな和洋ビュッフェ、充実の館内施設と旅のニーズに合わせた滞在を楽しめる。

・所在地：〒061-2303 北海道札幌市南区定山渓温泉西3-32

・施設規模：170室

・アクセス：JR札幌駅よりじょうてつバス「湯の町」停留所より徒歩2分（約70分）

・URL：https://shikanoyu.co.jp/shikanoyu/

・電話番号：011-598-2311（代表）

・経営企業：株式会社ホテル鹿の湯