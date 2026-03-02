FLATTEパーソナルピラティス、東海エリア初出店

合同会社SELVISION

合同会社SELVISION（本社：愛知県名古屋市、代表：三田村妙子）は、パーソナルマシンピラティススタジオ「FLATTEピラティス名古屋栄店」を2026年3月2日（月）にグランドオープンしました。

本出店は、FLATTEパーソナルピラティスとして東海エリア初の拠点となります。地方エリアは名古屋を起点に、今後も全国での展開を進めていきます。

続けられない人が、続けられる世界へ

FLATTEは、「フラッとはじめて、しっかりつづく」を掲げるフィットネスブランドです。運動を始めたいと思いながらも、価格や空間のハードル、指導品質のばらつきによって継続できない人は少なくありません。

FLATTEでは、独自のトレーナー育成を組み合わせることで、誰が担当しても一定水準の体験を提供できる体制を整えています。努力に依存するのではなく、仕組みによって「続けられる」状態を設計することを重視しています。また、高い継続率を推移しており、単発利用にとどまらない習慣化モデルを構築しています。

都市部から地方中核都市まで展開可能なパーソナルモデル

FLATTEは、セミパーソナルジム、パーソナルピラティス、女性専用24時間ジムの3業態を展開しています。ピラティス業態では、1対1のマシン指導を小規模区画で提供。予約・決済・顧客管理を一体化したOMO型オペレーションと、独自のトレーナー育成により、安定した品質と運営を実現しています。本モデルは、全国での継続的な展開を前提とした設計です。

東海エリアでの展開開始

名古屋栄店は、東海エリアにおける第一号拠点です。久屋大通駅からほど近く、仕事帰りや買い物の動線にも組み込みやすい立地としています。今後は東海エリアでも複数拠点の展開を進め、エリア単位での出店を強化していきます。

名古屋栄店 概要

店舗名：FLATTEピラティス名古屋栄店

公式HP：https://flatte.jp/pilates/location/nagoyasakae/

グランドオープン日：2026年3月2日（月）

所在地：愛知県名古屋市東区泉1-10-25 シェモア泉6A

提供サービス：パーソナルマシンピラティス

FLATTEは、再現性を重視した運営モデルを軸に、直営・フランチャイズ双方で出店を進め、2026年は複数エリアでの継続出店を予定しております。エリア単位で拠点を展開し、運動の習慣化を支えるフィットネスインフラの構築を進めていきます。

【報道関係者お問い合わせ先】

合同会社SELVISION 三田村 ：info@selvision.co.jp

【合同会社SELVISION 会社概要】

会 社 名 ： 合同会社SELVISION（英語表記 selvision, Inc.）

代 表 者 ： 代表 三田村妙子

所 在 地 ： 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号 STATION Ai

設 立 ： 令和6年（2024）年7月29日

U R L ： https://selvision.co.jp/