映画館級の超大画面で本気勝負！マリオカート大会開催【1ゲーム500円～】

株式会社antiqua

3月8日（日）開催。優勝するのはキミかも！？

大阪・岸和田の滞在型エンターテインメントモール「WHATAWON（ワタワン）」では、超大画面スクリーンで本気バトルに挑む、5歳～15歳限定のマリオカート大会を実施します。

参加は1ゲーム500円～。この日、主役になるのは参加者のみなさんです。

■超大画面で体験する、本気のレースバトル

詳細はこちら :https://whatawon.co.jp/0308gamepark/

会場はWHATAWON内「Floor Disco Ball」。大迫力のスクリーンに映し出されるコースで、白熱のレースがスタートします。

普段とは違う環境で挑む真剣勝負。観客の応援の中で走る体験は、忘れられない思い出になります。

子どもたちが主役の本気レースが、ここにあります。

■勝てば豪華景品 表彰はステージで

実力を発揮した上位入賞者には豪華景品をご用意。

1位：ニンテンドーカード 10,000円分

2位：ニンテンドーカード 5,000円分

3位：ニンテンドーカード 3,000円分

1～3位にはメダルを授与。そして優勝者にはトロフィーも贈られます。

さらに、参加者の中から抽選で5名様に、ワタワン縁日無料券をプレゼント！

順位に関係なくチャンスがあるため、最後まで楽しめる大会です。

■イベント概要

日時：2026年3月8日（日）13:00～

場所：WHATAWON内 Floor Disco Ball

対象：5歳～15歳

参加料金：

・事前申込 1ゲーム 500円（当日現地支払い）

・当日申込 1ゲーム 600円

※事前申込制

※空き状況により当日参加も可能

■エントリー受付中

現在エントリー受付中です。

お申し込みは下記のURLもしくは画像のQRコードよりお手続きください。

超大画面で走る興奮。

本気のチャレンジをお待ちしています。

次にトロフィーを掲げるのは、キミかも！？

会場について｜WHATAWON（ワタワン）

お申込みフォームはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC5sZ8mzIPfmGgRbTA_KUjNEKu5ISr48JzNYI6ZGVkkV0Gcg/viewform

ペット同伴OK｜1日楽しめるWHATAWONというロケーション会場となるWHATAWONは、

ショッピング・グルメ・宿泊・温浴まで楽しめる

海外型エンターテイメントモール。ペット同伴可能な施設のため、

愛犬と一緒にゆったりとイベントをお楽しみいただけます。週末のお出かけ先として、

家族みんなが楽しめる1日をお届けします。

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

■施設概要

所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）

交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分

関連URL

WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/