【Dior】「第32回アクター賞」授賞式でディオールを着用したセレブリティ

クリスチャン・ディオール合同会社

2026年3月1日、ロサンゼルスにて開催された「第32回アクター賞」授賞式にて、ミア・ゴス、イーサン・ホーク、エイミー・マディガン、セス・ローゲン、アイク・バリンホルツ、サム・ニヴォラ、ジャック・オコンネルがディオールを纏い、登場しました。

ミア・ゴスは刺繍をあしらったバーガンディーのレイヤードチュールドレスに、シューズとファイン ジュエリーを合わせました。

メイクアップはディオール ビューティです。

イーサン・ホークは、ブランデンブルク刺繍が施されたブラックベルベットベスト、ホワイトシルクシャツ、ブラックシルクのタキシードベルトに、ブラックレザーのダービーシューズを合わせた装いで登場しました。

エイミー・マディガンは、ピンで留めたネイビーのベルベットジャケットに、シルクジャカードのベスト、ホワイトのポプリンシャツ、ブラックウール＆シルクパンツを合わせ、ブルーサテンのカマーバンドとシューズも着用しました。

メイクアップはディオール ビューティです。

セス・ローゲンは、グリーンのベルベットとシルクのピークドラペルタキシードに、ホワイトのコットンシャツと、ブラックのシルクボウタイを合わせた装いで登場しました。

アイク・バリンホルツは、ブラックウールのピークドラペルダブルブレストスーツと、ブラックのコットンシャツ、シルクタイ、レザーローファーを着用しました。

サム・ニヴォラはウール＆シルクのショールカラーテールコートとパンツに、プリーツをあしらったホワイトコットンのウィングカラーシャツとホワイトのボウタイ合わせました。ブラックレザーの「D de Dior」ダービーシューズも着用しました。

ジャック・オコンネルはウール＆シルクのオフホワイトピークドラペルタキシードと、ブラックレザーのダービーシューズを着用しました。

＠Dior #Dior #ディオール

