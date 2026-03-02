【Dior】「第32回アクター賞」授賞式でディオールを着用したセレブリティ
2026年3月1日、ロサンゼルスにて開催された「第32回アクター賞」授賞式にて、ミア・ゴス、イーサン・ホーク、エイミー・マディガン、セス・ローゲン、アイク・バリンホルツ、サム・ニヴォラ、ジャック・オコンネルがディオールを纏い、登場しました。
(C) Getty Images
ミア・ゴスは刺繍をあしらったバーガンディーのレイヤードチュールドレスに、シューズとファイン ジュエリーを合わせました。
メイクアップはディオール ビューティです。
(C) Getty Images
イーサン・ホークは、ブランデンブルク刺繍が施されたブラックベルベットベスト、ホワイトシルクシャツ、ブラックシルクのタキシードベルトに、ブラックレザーのダービーシューズを合わせた装いで登場しました。
(C) Getty Images
エイミー・マディガンは、ピンで留めたネイビーのベルベットジャケットに、シルクジャカードのベスト、ホワイトのポプリンシャツ、ブラックウール＆シルクパンツを合わせ、ブルーサテンのカマーバンドとシューズも着用しました。
メイクアップはディオール ビューティです。
(C) Getty Images
セス・ローゲンは、グリーンのベルベットとシルクのピークドラペルタキシードに、ホワイトのコットンシャツと、ブラックのシルクボウタイを合わせた装いで登場しました。
(C) Getty Images
アイク・バリンホルツは、ブラックウールのピークドラペルダブルブレストスーツと、ブラックのコットンシャツ、シルクタイ、レザーローファーを着用しました。
(C) Getty Images
サム・ニヴォラはウール＆シルクのショールカラーテールコートとパンツに、プリーツをあしらったホワイトコットンのウィングカラーシャツとホワイトのボウタイ合わせました。ブラックレザーの「D de Dior」ダービーシューズも着用しました。
(C) Getty Images
ジャック・オコンネルはウール＆シルクのオフホワイトピークドラペルタキシードと、ブラックレザーのダービーシューズを着用しました。
＠Dior #Dior #ディオール
【お問合せ先】
クリスチャン ディオール
TEL：0120-02-1947
https://x.gd/zwHkC