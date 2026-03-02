AI動画編集「HitPaw Edimakor」が大幅進化！最新モデル『NanoBanana 2』『Kling』『Vidu Q3』を搭載し、次世代の動画生成体験を提供

HitPaw.,Limited

AI動画編集ツール HitPaw Edimakor(https://reurl.cc/XaO7Gj)（ヒットパウ・エディマカー） は近日、複数の最新AI生成モデルを統合した大規模な機能拡張を実施いたしました。

本アップデートでは、最新モデル『NanoBanana 2』を筆頭に、『Kling Motion Control』や『Vidu Q3』といった世界トップクラスのAI技術を実装。リアルタイムの情報反映、プロ仕様の動作制御、そして最大16秒の長尺生成など、これまでのAI動画制作における制約を解消し、より自由度の高い映像表現を可能にします。

さらに、今後のロードマップとして『Kling 3.0』・『Seedram 5.0』や『Seedance 2.0』の順次搭載も決定。Edimakorは、初心者からプロまでが直感的に最新AIを使いこなせる「AI動画生成のエコシステム」として、動画制作の新たなスタンダードを提案してまいります。

【新搭載モデルの主な特長】

Edimakorが大幅進化1. リアルタイム知識と圧倒的コストパフォーマンスを両立：『NanoBanana 2』

今回のアップデートで導入された 『NanoBanana 2』 は、Gemini の知識ベースを基盤に、従来モデルより精度と速度を向上させた新世代の生成モデルです。

- 最新情報の反映： ネットワーク検索機能により、最新のトレンドやニュースに基づいたビジュアル生成が可能です。- 「Pro級」の品質と「Flash級」のスピード： 複雑なプロンプトにも対応しつつ、生成スピードを大幅に向上。短時間で高精度な動画制作をサポートします。- コスト効率の向上： 従来の上位モデルと同等の機能を備えながら、より低コストで利用可能。クリエイターの制作コスト削減に貢献します。2. 動作制御の精緻な表現を実現：『Kling Motion Control』

定評のある Kling モデル により、映像内の人物やキャラクターの動きを思い通りにコントロール可能です。特にアニメーションや二次元風の表現に強く、AI ダンス動画や複雑な動作表現に最適です。

- 高度なダンスや表情の再現：入力画像や動画から、複雑なダンスや微妙な表情変化をシームレスに再現。動きの自然さを保ちつつ、クリエイターの意図に沿った演出が可能です。- インタラクティブな微調整： 生成後もプロンプトで動作を細かく調整でき、制作意図に合わせた最適な演出を実現します。- アニメ風表現への対応：二次元キャラクターやアニメ風コンテンツに適した動作生成が可能で、短編動画やSNS向けコンテンツ制作にも活用できます。3. 表現の幅を広げる『Vidu Q3』：最大16秒生成＆スマートカット

Vidu Q3 は、従来の AI 動画生成で課題だった「短尺」を克服し、最大16秒までの自由な長さで動画生成が可能です。さらに、自動分割機能により、誰でも映画のようなテンポの良い動画を手軽に作成できます。

ロードマップ：進化は止まらない、次世代モデルを順次搭載予定

- 長尺生成に対応： 従来の短時間動画に加え、最大16秒までの自由な長さ設定が可能。表現の幅が広がります。- スマートカット（自動分割）： AI が映像内容を分析し、最適なカット割りを自動設計。短編でも映画のようなテンポの良い映像制作を実現します。- 簡単操作でプロ並みの仕上がり：初心者でも短時間で高品質な動画を作成でき、SNS 投稿や短編コンテンツ制作に最適です。

Edimakor は、最新技術をいち早くユーザーへ届けることを目指し、次期バージョンでは以下の次世代モデルを導入予定です。

【クリエイティブの未来を、すべての人の手に】

動画生成向けモデル- Seedance 2.0(https://reurl.cc/gngKpR)：物理法則に基づく自然な動作表現をさらに強化し、滑らかで精密なマルチモーダル動画生成を実現します。テキスト・画像・動画・音声などさまざまな入力に対応し、参考資料に基づく高精度な生成結果が可能です。- Kling 3.0(https://reurl.cc/OR29L3)：従来バージョンと比べ、人物の表情や演技表現のリアリティを大幅に向上。最大15秒までの動画生成に対応し、AIダンス動画や複雑な動作表現の制作にも最適です。また、韓国語・日本語・スペイン語など多言語の音声生成をサポートし、AIによるスマートな分割・編集機能も搭載しています。画像生成向けモデル- Seedram 5.0：テキスト・単一画像・複数画像の入力に対応し、同一の被写体を維持したまま複数画像を融合・編集可能です。さらに、ネットワーク検索機能を活用することで、リアルタイム情報を反映した画像生成が可能になり、精度と時事性を兼ね備えたクリエイティブ制作をサポートします。

HitPaw Edimakor(https://reurl.cc/XaO7Gj)は、AI技術の進化をいち早く取り入れ、誰もがプロ級の動画制作を楽しめる世界の実現を目指しています。

今回のアップデートは、単なる機能追加ではなく、クリエイターの想像力を形にするための大きな一歩です。Edimakorはこれからも、動画制作のハードルを下げ、表現の自由を最大化するツールとして進化し続けます。

【製品概要・価格】

HitPaw Edimakorは、ユーザーのニーズに合わせた柔軟なプランを提供しています。

- 1ヶ月プラン： 2,968円（税込）- 1年プラン： 6,468円（税込）- 永久ライセンス： 7,968円（税込） ★一番人気

特別特典： 現在、新規ライセンス購入者向けに「2,000クレジット」の3日間無料体験キャンペーンを実施中です。

【HitPaw Edimakorについて】

今すぐチェック :https://reurl.cc/nlQerX

HitPaw Edimakorは、音声・画像・動画の生成から本格的な編集までを1つで完結できる、オールインワン型のAI動画制作ツールです。

テキストや画像、参照映像を活用した高度なAI動画生成をはじめ、キーフレームによる演出、自然なTTS音声合成、AIアバター（おしゃべり写真・話す動物・歌う写真など）の作成まで、多彩な機能を搭載しています。初心者でも直感的な操作で、短時間かつ高品質な動画制作が可能です。

Windows/Macに加え、Web版でもAI生成やテンプレート利用が可能。PCをお持ちでない方でも、いつでもどこでも最新のAI編集体験をお楽しみいただけます。

