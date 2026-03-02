【阿南市】空家問題解決へ！株式会社アズマ四国が阿南市・シルバー人材センターと「適正管理連携協定」を締結、地域活性化に貢献（2026年2月27日）

株式会社アズマ四国

株式会社アズマ四国は、阿南市および公益社団法人阿南市シルバー人材センター と、阿南市内（以下、市内という。）における空家等の適正管理を推進するため、「阿南市における空家等の適正管理に関する連携協定」を令和8年2月27日に締結しました。

本協定は、空家等の所有者からの相談対応をはじめ、建物の点検・清掃、植栽管理、実態調査、適正管理に向けた啓発活動などについて、三者が相互に連携・協力することで、管理不全な空家等の発生を未然に防ぎ、良好な生活環境の保全と安全・安心なまちづくりの推進を目的としています。

協定の主な内容

本協定に基づき、株式会社アズマ四国、阿南市、公益社団法人阿南市シルバー人材センターは以下の取組を行います。

株式会社アズマ四国、公益社団法人阿南市シルバー人材センターの役割

・空家等の点検、清掃、植栽管理などに関する事業を実施します。

・空家等の適正管理に向けた啓発活動を行います。

・空家等の実態調査に協力します。

・本人の承諾を得た場合に限り、空家等の所有者等に関する情報を阿南市へ提供します。

・その他、空家等に関する総合的な対策に取り組みます。



阿南市の役割

・市内の空家等の所有者等から、点検・清掃・植栽管理などに関する相談を受けた際、株式会社アズマ四国および公益社団法人阿南市シルバー人材センターと連携し、管理不全な状態の解消に努めます。

・協定に基づく取組について、空家等の所有者等への周知を行います。

・本人の承諾を得た場合に限り、空家等の所有者等に関する情報を、株式会社アズマ四国および公益社団法人阿南市シルバー人材センターへ提供します。



今後の展開

三者は本協定を通じて、空家等が管理不全な状態に陥ることを未然に防ぎ、地域住民が安心して暮らせる、持続可能なまちづくりの実現を目指してまいります。

■株式会社アズマ四国について

株式会社アズマ四国は、創業49年の徳島県を拠点とする建築リフォーム会社です。「心地よい豊かな日常」の実現をコンセプトに、単なるリフォームを超えた暮らしへのサービスを提供。LIXILリフォームショップ顧客満足度3年連続徳島県1位の実績を持ちます。代表の出身地である那賀町での地方創生事業を皮切りに、都市と地方を繋ぐ新しいビジネスモデルの構築を目指しています。

社名:株式会社アズマ四国

代表者:代表取締役 吉岡 明治

所在地: 徳島県阿南市羽ノ浦町岩脇ヌクミ51番地4

設立:1980年(創業49年)

事業内容:建築リフォーム、空き家管理サービス、水廻りメンテナンス、浄化槽保守点検

保有資格:一級建築士事務所登録、建設業許可、空き家判定士、耐震診断員、宅地建物取引士在籍

実績:LIXILリフォームショップ顧客満足度3年連続徳島県1位

URL:https://azumashikoku.com/