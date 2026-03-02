“らしさ”を価値に変える！ 奈良発・経営者と支援者による共創型デザイン経営プログラム「CHANGE MAKER 奈良デザイン経営共創プログラム」の成果発表会を開催いたします！

奈良商工会議所

奈良商工会議所（住所：奈良県奈良市西大寺南町８-３３、会頭：小山新造）は奈良市と共に「CHANGE MAKER 奈良デザイン経営共創プログラム」を令和７年９月１１日（木）を実施してまいりました。

このプログラムは、「このまま続けて、未来はあるか？」と経営者が直面する問いに、真正面から向き合う実践プログラムです。企業の“らしさ”を軸に、経営や組織、関係性そのものを見つめ直し、全６回のワークショップを通じて経営の本質に迫るプログラムを行ってきました。

参加企業９社・支援者１８名の構成でチームを組んで各社の”らしさ”について真剣に向き合った結果を、令和８年３月１２日（木）に成果発表会という形でご報告させていただきます。

詳細は

https://www.nara-cci.or.jp/seminar/788/にてご確認いただけます。

サービスの目的や背景

奈良商工会議所は、奈良市内企業の付加価値や労働生産性の低さといった課題に対して「CHANGE MAKER 奈良デザイン経営共創プログラム」による伴走支援を行いました。このプログラムは、企業がこれまでに築いてきた技術や信頼を土台に、自社の“らしさ”を再定義し、見た目や表層のデザインにとどまらず、事業・組織・関係性そのものを再設計する視点を持って、時代に選ばれる存在へと変革する力を養います。

プログラム参加企業一覧（五十音順）

株式会社asuville（https://www.asuville.com/）

アメネスク株式会社（https://amenesque.co.jp/）

株式会社池田工業社（https://www.yamaine-ikeda.co.jp/）

株式会社MWV（https://mwv.jp/）

合資会社大阪屋（https://www.osakaya-nara.com/）

広陵化学工業株式会社（https://koryo-kagaku.co.jp/）

株式会社kotonowa（https://kotonowa.co.jp/）

株式会社櫻堂デザイン（https://sakurado-d.com/）

株式会社タナカ美粧園（http://www.bisyouen.com/）

成果発表会の詳細

「CHANGE MAKER 奈良デザイン経営共創プログラム」成果発表会のプログラムは下記の通りです。

■ プログラム詳細

１４：００～ CHANGE MAKER プログラム紹介

１４：１０～ 参加チーム９社による成果発表

１６：００～ ゲスト登壇者によるデザイン経営 先進事例紹介

１７：００ 閉会

ゲスト登壇者によるデザイン経営 先進事例紹介について

先進事例紹介として、実践企業と伴走者がペアで登壇。着火具のいらないお香スティック“hibi 10MINUTES AROMA”を世界３０ヵ国以上に展開する神戸マッチ・嵯峨山氏と、ブランド立ち上げから支援するトランクデザイン堀内氏が実践の舞台裏を語ります。

＜登壇者＞

神戸マッチ株式会社 嵯峨山 真央 氏神戸マッチ株式会社 嵯峨山 真央 氏

代表取締役

着火具のいらないお香スティック”hibi 10MINUTES AROMA”を世界３０ヵ国以上に展開する神戸マッチ・嵯峨山氏が登壇。デザイン経営の実践者として、その舞台裏を語っていただきます。

トランクデザイン株式会社 堀内 康広 氏ﾄﾗﾝｸﾃ゛ｻ゛ｲﾝ株式会社 堀内 康広 氏

代表取締役

ブランドの立ち上げから支援するトランクデザイン・堀内氏。クリエイティブディレクター/デザイナーとして活躍している堀内氏に、デザイン経営の伴走者としての企業変革の舞台裏を語っていただきます。

会場

奈良商工会議所５階 大ホール（奈良県 奈良市 西大寺南町8-33(http://google.com/maps/place/%E5%A5%88%E8%89%AF%E5%95%86%E5%B7%A5%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E6%89%80/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xba59ac7616d32efe?sa=X&ved=1t:2428&ictx=111)）

参加対象者

今後デザイン経営に取り組みたい中小企業や、伴走支援に関心のあるデザイナー等の支援者に加え、支援機関・金融機関の皆様 ※定員５０名程度（先着順）

■ プログラムの主催・運営

主催：奈良商工会議所 共催：奈良市 企画・運営：一般社団法人TOMOSU、ミテモ株式会社

※本事業は、近畿経済産業局の『中小企業等知的財産支援地域連携促進事業費補助金』を活用して運営しています。

本事業に関するお問い合わせ先：奈良商工会議所

TEL:0742-52-1777 受付時間／平日10：00～17：00まで