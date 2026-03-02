Houdini導入、どう始める？3/24（火）イベント「ゲーム開発のためのパイプラインの考え方」開催（東京・新橋）

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は、3月24日（火）、3DCGデザイナー、エフェクトデザイナー、そのほか開発職種の方を対象にイベント「『Houdini導入、どう始める？』―ゲーム開発のためのパイプラインの考え方―#TANight(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/171729/?rls)」をC&R社本社（東京・新橋）で開催します。





「Houdini導入、どう始める？」―ゲーム開発のためのパイプラインの考え方―#TANight

近年、大型化・複雑化していくゲームプロジェクト。工数削減や効率化による開発スピード向上が急務となっています。そんな中、Houdiniをはじめとしたプロシージャル技法を開発現場に取り入れたいとお考えの方も多いのではないでしょうか。そこで、C&R社はHoudiniを開発現場へ導入することを検討している方へ、Unreal Engine を使ったゲーム開発におけるパイプラインを紹介するセミナーを開催します。本セミナーでは、HoudiniEngineワークフロー、瓦礫生成パイプライン、ユーザーフレンドリーなHDAの設計などをはじめとした複数のパイプライン設計の考え方・具体的な構成や実装例を紹介します。また、セミナーの後半ではSideFX社によるセッションにて、Houdini・USD・Unreal Engineを横断したワークフローと技術的な手法を紹介。ご興味をお持ちの方はぜひご参加ください。＜関連サイト＞▼C&R社のTAチームブログ・XURL：https://3d.crdg.jp/tech/X：@cr_coyote（https://twitter.com/cr_coyote）

■日時

2026年3月24日（火） 18：30～21：30



■場所

株式会社クリーク・アンド・リバー社 東京本社5階 コミュニケーションスペース



■登壇者

株式会社マネキ・パイプライン

テクニカルアーティスト/パイプライン

今野達斗氏

ゲーム業界で10年間テクニカルアーティストとして従事し、2025年に独立。専門はHoudiniを使ったパイプライン構築で、「Houdiniをゲーム開発で扱う」という題材で情報発信などを行う。

https://www.procedural.jp/

C&R Creative Studios／COYOTE TECHNICAL ART TEAM

テクニカルリード

田中利佳氏

新卒からテクニカルアーティストになり、2023年にC&R社へ中途入社、業界歴は6年。Maya・Houdiniにおいて主に背景向けのツール作成をメインに業務を担当。

https://3d.crdg.jp/tech/archives/author/tanaka-rika

C&R Creative Studios／COYOTE TECHNICAL ART TEAM

テクニカルアーティスト

鈴木真一氏

20年ほどキャラモデラーとして順次したのち、テクニカルアーティストに転向。現在はHoudiniを主軸に業務を遂行。

https://youtube.com/@susuki_cg_lab?si=PNaQ8Cl6mpHQMZTk

SideFX

テクニカルコンサルタント

鈴木英樹氏

ゲーム業界を起点に、アプリ・システム・R&D・ツール／パイプラインエンジニアとしてキャリアを積む。13年前（Houdini 12.5）よりHoudiniのゲーム開発への活用・導入を牽引し、プロシージャルワークフローの設計から現場展開まで一貫して従事。現在はHoudiniの開発元であるSideFXにて、テクニカルコンサルタントとして技術支援を行っている。

sidefx.com/ja(https://www.sidefx.com/ja/)



■対象

・テクニカルアーティスト

・3Dデザイナー／3Dモデラー／アニメーター

・そのほかゲーム開発／CG開発に関わる方

・テクニカルアーティスト／ほかゲーム開発・CG開発に興味のある学生の方

・テクニカルアーティストのキャリアや組織づくりに関心のある方



■参加費

一般：2,000円

学生：1,000円 ※要学生証提示

※キャンセルは一週間前までのご連絡をお願いします。締め切り後のキャンセルは代金をいただく場合があります。



■持ち物

一般：名刺2枚

学生：学生証



■定員

100名



▼詳細・お申し込み

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/171729/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/171729/?rls)

※締切：2026年3月17日（火）23：59





【セミナーに関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

TA Night運営チーム

Email：crdg_ev_01@hq.cri.co.jp

