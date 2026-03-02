MAIDENS SHOP JIMBOCHO オープンのお知らせ
株式会社メイデン・カンパニー
長らく私たちが大切にしてきた
神宮前本店は「世界中から素晴らしいデザイン、プロダクツを日本へ」をテーマに1997年にスタートいたしました。
INDIVIDUALIZED SHIRTS
店名：MAIDENS SHOP JIMBOCHO（メイデンズショップ神保町）
株式会社メイデンカンパニーが運営するMAIDENS SHOPは、東京・神保町に新たな路面店舗
「MAIDENS SHOP JIMBOCHO」をオープンいたします。
昭和43年（1968年）築の歴史あるビルにて、メンズ、ウィメンズ、ヴィンテージ、アンティークなど、MAIDENS SHOPのすべてを凝縮した空間を構成いたしました。
「authentic / traditional / contemporary」
という3つのキーワードをもとに、世界中から集めたMAIDENS SHOPらしいセレクションとディスプレイを展開いたします。
新店舗では、東京の中心にありながら日本の古き良き伝統や文化が色濃く残る神保町という街から、私たちが丁寧に選び抜いた世界各地の歴史や伝統ある手仕事、そしてそれらを踏襲したデザイナーたちによる洋服の魅力を発信いたします。
また、神保町新店舗では「maidens coffee shop」という名のコーヒースタンドを併設いたします。 同じく神保町を拠点とするCROWD ROASTER とのコラボレーションによる豆の選定・焙煎監修のもと、オリジナルブレンドのハンドドリップコーヒーをご提供いたします。
【取扱ブランド（一部）】
COMOLI
BODE
GABRIELA COLL GARMENTS
HERILL
GUIDI
INDIVIDUALIZED SHIRTS
ほか
【店舗概要】
住所：東京都千代田区神田猿楽町2-2-14
オープン日：2026年3月7日（土）
営業時間：11:00-19:00