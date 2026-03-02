朗読劇READING WORLD 知恩院 HIGH HOPE 『はじまりの燈』キービジュアル解禁

株式会社Thanksgiving

平素より大変お世話になっております。この度、2026年3月14日(土)・3月15日(日)に、浄土宗総本山知恩院「集会堂」（重要文化財）にて開催いたします、朗読劇READING WORLD 知恩院 HIGH HOPE 『はじまりの燈』のキービジュアルが解禁されましたので、報告いたします。

ICHI INC. のHIGH HOPE事業が掲げる、“社会構造の変革によって世界の犯罪を減らす”という挑戦に感銘を受け、READING WORLDはこのたび、彼らの取り組みとその背景にある思いに本気で向き合いました。

“世界を変える可能性”を声で紡ぐプロジェクトとして、社会変革とエンターテインメントを融合させた朗読劇であなたの心に火を灯す、渾身のステージをお届けします。

公演チケット eプラスにて販売中 https://eplus.jp/sf/detail/4467820001

「ICHI INC. の朗読劇への思い」 https://high-hope.ichi.jpn.com/journal/0008

キャスト/配役

豊永利行(とよながとしゆき)/一登 役

代表作

『時光代理人-LINK CLICK-』 トキ(程小時)

『劇場アニメ「ベルサイユのばら」』 アンドレ・グランディエ

『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』 ポップ

『ユーリ!!! on ICE』 勝生勇利

『デュラララ!!』 竜ヶ峰帝人

一登 役 株式会社一のCEO

阿座上洋平(あざかみようへい)/ツバサ 役

代表作

『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』 ザイロ・フォルバーツ

『青のミブロ』 土方歳三

『忘却バッテリー』 藤堂葵

『機動戦士ガンダム 水星の魔女』 グエル・ジェターク

『あんさんぶるスターズ！！』 天城燐音

ツバサ 役 罪を犯した少年

伊駒ゆりえ(いごまゆりえ)/ユア 役

代表作

『【推しの子】』ルビー

『渡くんの××が崩壊寸前』 石原紫

『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』 シマ

『D.C.Re:tune～ダ・カーポ～リチューン』 水越眞子

『De:Lithe Last Memories』 五代サナ

ユア 役 ツバサの地元の仲間

山口由里子(やまぐちゆりこ)/サイトウ 役

代表作

『ONE PIECE』 ニコ・ロビン

『エヴァンゲリオン』シリーズ 赤木リツコ

『九龍ジェネリックロマンス』 鯨井B

『ポケットモンスター』 ジョーイ

『ドラゴンボール超』 ヴァドス

サイトウ 役 ツバサの保護司

岩田光央(イワタミツオ)/ヤマシタ 役

代表作

『呪術廻戦』伊地知潔高

『AKIRA』金田正太郎

『ONE PIECE』イワンコフ

『ドラゴンクエストダイの大冒険』ザボエラ

『ドラゴンボール超』シャンパ

ヤマシタ 役 ツバサの個別担任

開催概要

■名称：朗読劇 READING WORLD 知恩院 HIGH HOPE 『はじまりの燈』

■会場：浄土宗総本山知恩院「集会堂」（重要文化財）

京都府京都市東山区林下町400

■日時：

◎2026年3月14日(土)

【昼の部】開場14:30 / 開演15:00 / 【夜の部】開場17:30 / 開演18:00

◎2026年3月15日(日)

【昼の部】開場12:00 / 開演12:30 / 【夜の部】開場15:00 / 開演15:30

■出演者：豊永利行 阿座上洋平 伊駒ゆりえ 山口由里子 岩田光央

■脚本：飯塚貴士

■演出：池浦毅

■主催：Thanksgiving ICHI INC.

■協賛：イープラス

■後援：法務省 矯正局

■協力：青二プロダクション スーパーエキセントリックシアター 81プロデュース

京都刑務所

■チケット情報

・価格：全席指定 16,000円(税込)

・販売期間：3月13日(金) 20:00

・受付URL：https://eplus.jp/readingworld-chionin2026/

■公式WEBサイト：https://thxgive.com/readingworld

■公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/readingworld_jp

READING WORLD (リーディングワールド)とは

朗読劇 READING WORLDとは、2020年より毎年開催されている世界文化遺産 下鴨神社 朗読劇 『鴨の音』を前身に拡大したプロジェクトです。声優の「声」の力と開催地の「場」の力を掛け合わせ、相乗効果を生み出すことを狙いに、日本中の世界遺産・歴史的建造物など、様々なゆかりの地での開催を予定しています。題字は『ドラゴンボール』や『ゲゲゲの鬼太郎』などで知られる声優・野沢雅子さんに揮毫していただきました。

・公式サイト：https://thxgive.com/readingworld

・公式X：https://twitter.com/readingworld_jp

Thanksgivingについて

愛知県名古屋市を拠点に、声優・2.5次元俳優の朗読劇やトークイベント、音楽ライブなどの企画・運営を主業務とするイベント会社です。出演者の想いを届けたり、やりたいことを実現したり、新たな魅力を見せたりできるイベントが、お客さまの満足につながると考えて運営しております。地域・観光活性化にも取り組んでおり、名古屋での開催を中心とするトークイベント「DERAGAYA!」シリーズ、世界遺産 下鴨神社(賀茂御祖神社)での朗読劇『鴨の音』(かものね)などを手がけています。

・会社名：株式会社Thanksgiving(サンクスギビング)

・代表取締役：春口秀之

・所在地：愛知県名古屋市中区栄2-8-11 永楽ビル4F

・Webサイト：https://www.thxgive.com/