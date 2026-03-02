朗読劇READING WORLD 知恩院 HIGH HOPE 『はじまりの燈』キービジュアル解禁
平素より大変お世話になっております。この度、2026年3月14日(土)・3月15日(日)に、浄土宗総本山知恩院「集会堂」（重要文化財）にて開催いたします、朗読劇READING WORLD 知恩院 HIGH HOPE 『はじまりの燈』のキービジュアルが解禁されましたので、報告いたします。
ICHI INC. のHIGH HOPE事業が掲げる、“社会構造の変革によって世界の犯罪を減らす”という挑戦に感銘を受け、READING WORLDはこのたび、彼らの取り組みとその背景にある思いに本気で向き合いました。
“世界を変える可能性”を声で紡ぐプロジェクトとして、社会変革とエンターテインメントを融合させた朗読劇であなたの心に火を灯す、渾身のステージをお届けします。
公演チケット eプラスにて販売中 https://eplus.jp/sf/detail/4467820001
「ICHI INC. の朗読劇への思い」 https://high-hope.ichi.jpn.com/journal/0008
キャスト/配役
豊永利行(とよながとしゆき)/一登 役
代表作
『時光代理人-LINK CLICK-』 トキ(程小時)
『劇場アニメ「ベルサイユのばら」』 アンドレ・グランディエ
『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』 ポップ
『ユーリ!!! on ICE』 勝生勇利
『デュラララ!!』 竜ヶ峰帝人
一登 役 株式会社一のCEO
阿座上洋平(あざかみようへい)/ツバサ 役
代表作
『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』 ザイロ・フォルバーツ
『青のミブロ』 土方歳三
『忘却バッテリー』 藤堂葵
『機動戦士ガンダム 水星の魔女』 グエル・ジェターク
『あんさんぶるスターズ！！』 天城燐音
ツバサ 役 罪を犯した少年
伊駒ゆりえ(いごまゆりえ)/ユア 役
代表作
『【推しの子】』ルビー
『渡くんの××が崩壊寸前』 石原紫
『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』 シマ
『D.C.Re:tune～ダ・カーポ～リチューン』 水越眞子
『De:Lithe Last Memories』 五代サナ
ユア 役 ツバサの地元の仲間
山口由里子(やまぐちゆりこ)/サイトウ 役
代表作
『ONE PIECE』 ニコ・ロビン
『エヴァンゲリオン』シリーズ 赤木リツコ
『九龍ジェネリックロマンス』 鯨井B
『ポケットモンスター』 ジョーイ
『ドラゴンボール超』 ヴァドス
サイトウ 役 ツバサの保護司
岩田光央(イワタミツオ)/ヤマシタ 役
代表作
『呪術廻戦』伊地知潔高
『AKIRA』金田正太郎
『ONE PIECE』イワンコフ
『ドラゴンクエストダイの大冒険』ザボエラ
『ドラゴンボール超』シャンパ
ヤマシタ 役 ツバサの個別担任
開催概要
■名称：朗読劇 READING WORLD 知恩院 HIGH HOPE 『はじまりの燈』
■会場：浄土宗総本山知恩院「集会堂」（重要文化財）
京都府京都市東山区林下町400
■日時：
◎2026年3月14日(土)
【昼の部】開場14:30 / 開演15:00 / 【夜の部】開場17:30 / 開演18:00
◎2026年3月15日(日)
【昼の部】開場12:00 / 開演12:30 / 【夜の部】開場15:00 / 開演15:30
■出演者：豊永利行 阿座上洋平 伊駒ゆりえ 山口由里子 岩田光央
■脚本：飯塚貴士
■演出：池浦毅
■主催：Thanksgiving ICHI INC.
■協賛：イープラス
■後援：法務省 矯正局
■協力：青二プロダクション スーパーエキセントリックシアター 81プロデュース
京都刑務所
■チケット情報
・価格：全席指定 16,000円(税込)
・販売期間：3月13日(金) 20:00
・受付URL：https://eplus.jp/readingworld-chionin2026/
■公式WEBサイト：https://thxgive.com/readingworld
■公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/readingworld_jp
READING WORLD (リーディングワールド)とは
朗読劇 READING WORLDとは、2020年より毎年開催されている世界文化遺産 下鴨神社 朗読劇 『鴨の音』を前身に拡大したプロジェクトです。声優の「声」の力と開催地の「場」の力を掛け合わせ、相乗効果を生み出すことを狙いに、日本中の世界遺産・歴史的建造物など、様々なゆかりの地での開催を予定しています。題字は『ドラゴンボール』や『ゲゲゲの鬼太郎』などで知られる声優・野沢雅子さんに揮毫していただきました。
・公式サイト：https://thxgive.com/readingworld
・公式X：https://twitter.com/readingworld_jp
Thanksgivingについて
愛知県名古屋市を拠点に、声優・2.5次元俳優の朗読劇やトークイベント、音楽ライブなどの企画・運営を主業務とするイベント会社です。出演者の想いを届けたり、やりたいことを実現したり、新たな魅力を見せたりできるイベントが、お客さまの満足につながると考えて運営しております。地域・観光活性化にも取り組んでおり、名古屋での開催を中心とするトークイベント「DERAGAYA!」シリーズ、世界遺産 下鴨神社(賀茂御祖神社)での朗読劇『鴨の音』(かものね)などを手がけています。
・会社名：株式会社Thanksgiving(サンクスギビング)
・代表取締役：春口秀之
・所在地：愛知県名古屋市中区栄2-8-11 永楽ビル4F
・Webサイト：https://www.thxgive.com/