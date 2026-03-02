朗読劇READING WORLD 知恩院 HIGH HOPE 『はじまりの燈』キービジュアル解禁

写真拡大 (全6枚)

株式会社Thanksgiving

平素より大変お世話になっております。この度、2026年3月14日(土)・3月15日(日)に、浄土宗総本山知恩院「集会堂」（重要文化財）にて開催いたします、朗読劇READING WORLD 知恩院 HIGH HOPE 『はじまりの燈』のキービジュアルが解禁されましたので、報告いたします。





ICHI INC. のHIGH HOPE事業が掲げる、“社会構造の変革によって世界の犯罪を減らす”という挑戦に感銘を受け、READING WORLDはこのたび、彼らの取り組みとその背景にある思いに本気で向き合いました。



“世界を変える可能性”を声で紡ぐプロジェクトとして、社会変革とエンターテインメントを融合させた朗読劇であなたの心に火を灯す、渾身のステージをお届けします。



公演チケット　　eプラスにて販売中　　https://eplus.jp/sf/detail/4467820001


「ICHI INC. の朗読劇への思い」　　　　　　https://high-hope.ichi.jpn.com/journal/0008


キャスト/配役


豊永利行(とよながとしゆき)/一登 役



代表作


『時光代理人-LINK CLICK-』　トキ(程小時)


『劇場アニメ「ベルサイユのばら」』　アンドレ・グランディエ


『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』　ポップ


『ユーリ!!! on ICE』　勝生勇利


『デュラララ!!』　竜ヶ峰帝人



一登 役　株式会社一のCEO






阿座上洋平(あざかみようへい)/ツバサ 役



代表作


『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』　ザイロ・フォルバーツ


『青のミブロ』　土方歳三


『忘却バッテリー』　藤堂葵


『機動戦士ガンダム 水星の魔女』　グエル・ジェターク


『あんさんぶるスターズ！！』　天城燐音



ツバサ 役　罪を犯した少年






伊駒ゆりえ(いごまゆりえ)/ユア 役



代表作


『【推しの子】』ルビー


『渡くんの××が崩壊寸前』　石原紫


『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』　シマ


『D.C.Re:tune～ダ・カーポ～リチューン』　水越眞子


『De:Lithe Last Memories』　五代サナ



ユア 役　ツバサの地元の仲間






山口由里子(やまぐちゆりこ)/サイトウ 役



代表作


『ONE PIECE』　ニコ・ロビン


『エヴァンゲリオン』シリーズ　赤木リツコ


『九龍ジェネリックロマンス』　鯨井B


『ポケットモンスター』　ジョーイ


『ドラゴンボール超』　ヴァドス



サイトウ 役　ツバサの保護司






岩田光央(イワタミツオ)/ヤマシタ 役



代表作


『呪術廻戦』伊地知潔高


『AKIRA』金田正太郎


『ONE PIECE』イワンコフ


『ドラゴンクエストダイの大冒険』ザボエラ


『ドラゴンボール超』シャンパ



ヤマシタ 役　ツバサの個別担任





開催概要

■名称：朗読劇 READING WORLD 知恩院 HIGH HOPE 『はじまりの燈』



■会場：浄土宗総本山知恩院「集会堂」（重要文化財）


京都府京都市東山区林下町400



■日時：


◎2026年3月14日(土)


【昼の部】開場14:30 / 開演15:00 / 【夜の部】開場17:30 / 開演18:00


◎2026年3月15日(日)


【昼の部】開場12:00 / 開演12:30 / 【夜の部】開場15:00 / 開演15:30



■出演者：豊永利行　阿座上洋平　伊駒ゆりえ　山口由里子　岩田光央　


■脚本：飯塚貴士


■演出：池浦毅


■主催：Thanksgiving　　ICHI INC.


■協賛：イープラス


■後援：法務省 矯正局


■協力：青二プロダクション　　スーパーエキセントリックシアター　　81プロデュース


　　　　　　京都刑務所



■チケット情報


・価格：全席指定　16,000円(税込)


・販売期間：3月13日(金) 20:00


・受付URL：https://eplus.jp/readingworld-chionin2026/



■公式WEBサイト：https://thxgive.com/readingworld


■公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/readingworld_jp



READING WORLD (リーディングワールド)とは

朗読劇 READING WORLDとは、2020年より毎年開催されている世界文化遺産 下鴨神社 朗読劇 『鴨の音』を前身に拡大したプロジェクトです。声優の「声」の力と開催地の「場」の力を掛け合わせ、相乗効果を生み出すことを狙いに、日本中の世界遺産・歴史的建造物など、様々なゆかりの地での開催を予定しています。題字は『ドラゴンボール』や『ゲゲゲの鬼太郎』などで知られる声優・野沢雅子さんに揮毫していただきました。



・公式サイト：https://thxgive.com/readingworld


・公式X：https://twitter.com/readingworld_jp


Thanksgivingについて

愛知県名古屋市を拠点に、声優・2.5次元俳優の朗読劇やトークイベント、音楽ライブなどの企画・運営を主業務とするイベント会社です。出演者の想いを届けたり、やりたいことを実現したり、新たな魅力を見せたりできるイベントが、お客さまの満足につながると考えて運営しております。地域・観光活性化にも取り組んでおり、名古屋での開催を中心とするトークイベント「DERAGAYA!」シリーズ、世界遺産 下鴨神社(賀茂御祖神社)での朗読劇『鴨の音』(かものね)などを手がけています。



・会社名：株式会社Thanksgiving(サンクスギビング)


・代表取締役：春口秀之


・所在地：愛知県名古屋市中区栄2-8-11 永楽ビル4F


・Webサイト：https://www.thxgive.com/