【世界をハックする】総フォロワー1億人規模のネットワークで“共感”を同時多発次世代クリエイティブ集団「http//i（ほっとぴー）」始動

FIFTY-FIFTY株式会社

この度当社より、日本をはじめとするアジア圏のトップクリエイターが国境を越えて集結する次世代クリエイティブ集団「http//i（ほっとぴー）」を始動。本グループは、SNSを主戦場とし、総フォロワー1億人規模のインフルエンサーネットワークによって世界の共感を同時多発的に生み出し、世界的な楽曲バイラルを創出するグローバル・プロジェクト「http//i（ほっとぴー）ワールドプロジェクト」を発足いたしました。

■1億人の「共感」を武器に、バイラルを“設計”する

現代のヒットは、マスメディアではなくSNS上の「個」から生まれる。

一方で、単発のバズは偶然に左右されやすい。

本プロジェクトでは、総フォロワー数1億人規模のネットワークを構築し、ローカルトレンドを瞬時にグローバルな熱狂へと昇華し、アジア発の音楽とカルチャーを、世界へ戦略的に浸透させていきます。

■ローカルで終わらない「アジア発・世界行き」のクリエイティブ

すでに総フォロワー数700万人超のメンバーを含む、アジア各国の感性鋭いクリエイターが参加。

SNSで最も重要視される「楽曲バイラル」を起点に、言語や文化の壁を越えたエンターテインメントを世界へ届ける。また、本ネットワークは、企業・ブランドにとっても世界中の若年層へ「最も深く、最も速く」メッセージを届ける新たなグローバル発信インフラとして機能します。

■TikTokを起点に、グローバルで活躍するメンバー募集

「http//i（ほっとぴー）ワールドプロジェクト」では現在、TikTokを主戦場に活動するクリエイター／インフルエンサーの募集を開始。フォロワー数にとらわれず、感性・企画力・発信への熱量を重視し、国籍を問わず広く参加者を募る。

JUNNA

YUNA

NONOKO

MI-MI

HEEHEE

JUNNA：https://www.tiktok.com/@junnadayoo15

YUNA：https://www.tiktok.com/@yuunaunauna

NONOKO：https://www.tiktok.com/@_nontaso2525

MI-MI：https://www.tiktok.com/@mimitabu.33

HEEHEE：https://www.tiktok.com/@h22.heee

and SECRET Member …

【TikTokクリエイター／インフルエンサー募集概要】

■募集対象

・TikTokを中心にSNSで発信している方

・音楽／ダンス／ファッション／カルチャーなど表現活動に興味のある方

■年齢

16歳～30歳前後（※未成年者は保護者の同意が必要）

性別 女性

国籍・居住地

不問（日本・韓国・中国・東南アジアなど、アジア圏歓迎）

フォロワー数

不問（影響力・企画力・投稿内容を重視）

■活動内容

・楽曲を軸としたTikTok投稿

・グローバル企画、コラボレーションへの参加

・世界同時バイラル施策への参画

■報酬・インセンティブについて

本プロジェクトでは、投稿の反響やプロジェクトへの貢献度に応じた

インセンティブ設計を予定しています。

成果や広がりに応じて、報酬や今後のプロジェクト参加機会が、生まれる可能性があります。

■応募方法

１.指定楽曲の投稿（#httpi#ガルガルダンスor#ガルガル 公式アカウントメンション＠httpi_official）https://vt.tiktok.com/ZS9eVYEtngJ94-Qd1Ib/

２.LINE＠に追加

３.テンプレート入力（1分程）

・応募用LINE公式アカウント：https://lin.ee/KFGBg9e

・または、公式アカウントよりTikTok／SNSのDMにてスカウトのご連絡を差し上げる場合がございます。

皆さま一人ひとりの発信が束となり、アジアから世界へ新たなムーブメントを生み出すことを目指しています。たくさんのご参加・ご応募をお待ちしております。

■製作委員会コメント

『個』が束となり、大きな波を起こす。一人では辿り着けない景色を、アジアの仲間と共に見るための挑戦です。SNSを武器に、世界を舞台にした新しい流行を共に作り上げていきましょう。