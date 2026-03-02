【福岡ソフトバンクホークス】応援ジャガードタオルが新デザインにリニューアル！

福岡ソフトバンクホークス株式会社

2026シーズンから、定番の応援ジャガードタオルが力強い筆文字デザインに刷新！デザインは書道家としても活躍し、現在は九州朝日放送（KBC）の朝の情報番組「アサデス。KBC」でスポーツコーナーを担当するフリーアナウンサー・松下由依さんが担当。躍動感あふれる筆文字で、選手名を力強く表現しています。支配下全選手、小久保監督の展開で3月3日（火）より発売を開始します。また、ホークス公式オンラインストアでは育成全選手の応援ジャガードタオルの予約販売も開始します！

応援ジャガードタオル

選手展開

在庫販売：支配下全選手、小久保監督

EC予約販売：育成全選手

※育成全選手はホークス公式オンラインストア限定にて予約販売となります。店舗では一部選手分の在庫販売を4月末からHAWKS STORE筑後店にて予定しています。

価格

各1,800円

各選手・監督デザイン（一部）

販売店舗/発売日

・HAWKS STORE HOME（みずほPayPayドーム ナッツRV 8ゲート外）/3月3日（火）～

・HAWKS公式オンラインストア(https://www.softbankhawksstore.jp/ja/)/3月3日（火）～

・HAWKS STORE 筑後店（一部選手のみ）/3月10日（火）～

※画像はイメージです。価格は全て税込です。