福岡拠点6人組アイドルグループ「福を架ける少女」デビュー2年目に突入！3月4日より「LOVE FM」番組レギュラー出演決定！さらに3月下旬にはテレビ西日本にて「デビュー1周年記念特番」を2夜連続放送！

株式会社TWIN PLANET

テレビ西日本とツインプラネットの合同オーディションから誕生した、福岡および九州地方を拠点に活動する6人組アイドルグループ・福を架ける少女が、2025年2月のデビューから1周年を迎えました。2月28日(土)には、初の西日本ツアー『福を架ける少女 西日本行脚 2026 - 福襲来 in Winter -』のラストを飾る『1st ANNIVERSARY LIVE』を福岡トヨタホールスカラエスパシオにて開催。同ライブにて複数の新情報を発表いたしました。

2月28日(土)『1st ANNIVERSARY LIVE』より

福岡のFMラジオ局「LOVE FM」にて水曜19時30分より放送中の『Dazzling Place』において、3月4日(水)より福を架ける少女のレギュラー出演が決定したほか（※1）、3月23日(月)・3月24日(火)にはテレビ西日本にて24時15分より「デビュー1周年記念特番」の2夜連続放送も決定。さらに、6月～8月にはリリースイベントを開催、8月22日(土)・8月23日(日)には福岡トヨタホールスカラエスパシオにて「1.5th ANNIVERSARY LIVE」および初主催対バンライブを開催いたします（※2）。

活躍の場を広げ、デビュー2年目も福岡・九州からさらなる"福"を届け続ける福を架ける少女にご注目ください。

※1 福を架ける少女の出演は、3月4日(水)・4月1日(水)・5月6日(水)を予定

※2 リリースイベントおよび「1.5th ANNIVERSARY LIVE」・初主催対バンライブの詳細は後日発表予定です

2月28日(土)『1st ANNIVERSARY LIVE』より2月28日(土)『1st ANNIVERSARY LIVE』より

■福を架ける少女 リーダー・長山ちゆり コメント

私たち「福を架ける少女」は、“福岡から全国へ”をスローガンに活動しています！

2026年3月よりグループ結成2年目に突入し、ここからもっと大きく、もっと強くなっていきたいと思っています。

これまで支えてくれた皆さんと一緒に福岡を背負い、全国へ想いを届けに行きます！

みんなに会いに行くけん、待っとき～よ～！！

■福を架ける少女 プロフィール

左から：長山 ちゆり・鳴海 凪沙・葵井 愛茉莉・鈴嶋 アンジュ・桜田 七夕・前田 せりな

テレビ西日本とツインプラネットの合同企画として開催された福岡拠点アイドルオーディション「わたし、デビューするっちゃん！」から選ばれた、葵井 愛茉莉・桜田 七夕・鈴嶋 アンジュ・長山 ちゆり・鳴海 凪沙・前田 せりなの計6名からなるアイドルグループ。「少女たちから"福"のおすそ分け」をコンセプトに、福岡および九州地方を拠点に活動中。ツインプラネット所属。

福を架ける少女 関連サイト

・オフィシャルサイト：https://www.fukukake.jp/

・X ：@fukujo_official（https://x.com/fukujo_official）

・Instagram：@fukujo_official（https://www.instagram.com/fukujo_official/）

・YouTube ：@fukujo_official（https://www.youtube.com/@fukujo_official）

・TikTok ：@fukujo_official（https://www.tiktok.com/@fukujo_official）