株式会社VAZ、オリジナルのトレーディングカードゲーム『VARZ』を海外市場向けに発表

株式会社VAZ

VARZ

株式会社VAZ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：谷鉄也）は、自社オリジナルIPトレーディングカードゲーム『VARZ（ヴァーズ）』を、海外市場向けに英語版でリリースすることを発表いたします。本プロジェクトは、当社のインフルエンサーマネジメントやIP開発のノウハウを活かし、映像コンテンツとアナログゲームを融合させた新たな挑戦です。

『VARZ』は、戦略性と競技性を重視した本格設計のトレーディングカードゲームとして開発され、中長期的にはシリーズ展開を見据えたプロジェクトとなります。

■ YouTube特撮ドラマのキャラクターがカード化

弊社が展開するYouTube特撮ドラマシリーズに登場するキャラクターがカードイラストとして収録されます。

映像で描かれたヒーローやクリーチャーたちがカードゲームとして再構築され、視聴体験とゲーム体験を横断するクロスメディア展開を実現いたします。

原作との連動で、既存ファン層だけでなくカードゲーム市場への新たなアプローチを図ります。

【特撮ドラマ】「は！？顔がない！？」のっぺらぼうに友達が襲われました＜神化転生戦記VARZ/赤ずきんと顔なしの呪い＞(https://www.youtube.com/watch?v=tBV28wOs_Yw)【特撮ドラマ】タワシを従える幽体少女VS 陰陽師の孫＜秋葉原カード大戦争＞(https://www.youtube.com/watch?v=ZRyamMx8-A0)

■ 盤面型システムを採用した次世代TCG

『VARZ』は、盤面（ボード）上での配置や位置関係が戦略に大きく影響を与える"盤面型"システムを採用しており、ボードゲーム的な思考やポジショニング戦略を求める設計になっています。これにより、カードゲームファンだけなく、ボードゲームユーザー層への新たな展開を狙っております。

■ 日本発IPを英語版で海外市場へ

本作は日本企業発のオリジナルIPでありながら、日本国内先行ではなく、英語版で海外市場に向けて展開いたします。世界的に拡大を続けるトレーディングカードゲーム市場を視野に、クラウドファンディングプラットフォーム「Kickstarter」を活用した海外ローンチを予定しています。日本カルチャーをテーマとした独自の世界観で、グローバル展開を目指します。

■ 販売概要

販売開始：2026年3月3日（火）0:00

プラットフォーム：Kickstarter（クラウドファンディング）プロジェクト

URL：https://www.kickstarter.com/projects/varz-tcg/varztcg

販売元：株式会社VAZ

※連動コンテンツYouTube（URL：https://www.youtube.com/@VARZsyncers）で配信の特撮ドラマシリーズ

今後の展開として、Kickstarterでの海外クラウドファンディング開始、YouTube特撮ドラマとの連動プロモーション、海外ゲームイベントへの出展、シリーズ展開および追加弾リリースなどを予定しております。

■株式会社VAZについて

株式会社VAZは、“オドロキ”と“共感”を創り出し、次世代スターを育てるマーケティングカンパニーとして、引き続き新たなエンターテインメントを提供して参ります。

公式サイト：https://vaz.co.jp/