【株式会社KURUKURU】「D2Cで働く」とは？初任給30万円・GINZA SIX勤務の″Brand Creative Company(R)︎″が27卒採用を本格始動

自社D2Cブランド事業を展開する株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：関沢 康寛）は、2027年3月卒業予定者を対象とした27卒採用の本エントリー受付を、2026年3月1日（日）より開始いたしました。「D2Cで働く」とは、具体的にどんな仕事なのか。KURUKURUでは、GOKUMIN（寝具）、MAIMO（スーツケース）、Ur.Salon（美容家電）など複数の自社ブランドの企画から販売・PRまでを一貫して手がけており、選考前にその働き方を知っていただけるオンライン会社説明会も3月より順次開催いたします。

■ 27卒採用 ― 本格始動の背景

株式会社KURUKURUは、GOKUMIN（寝具）、MAIMO（スーツケース）、Ur.Salon（美容家電）をはじめとする複数の自社ブランドを企画・運営するD2C企業です。創業以来10年連続で増収増益を達成し、現在は売上約70億円規模へと成長してきました。

「D2Cで働くとは、具体的にどんな仕事なのか」就職活動において、こうした疑問を持つ学生の方は少なくありません。KURUKURUでは、ブランドの企画から販売戦略、マーケティングまで一貫して携わる働き方を、選考前の段階から知っていただける機会を設けております。

■ 募集職種：総合職（ブランドクリエイティブ）

27卒採用では総合職（ブランドクリエイティブ）を募集いたします。

KURUKURUの総合職は、「日本中の人に知ってもらえるブランドを、自分たちの手でつくる」ことを目指すポジションです。商品企画・開発からEC運営、広告・PR、カスタマーサポート、物流設計まで、ブランドづくりに必要なすべての工程を社内で一気通貫で手がける環境の中で、事業のど真ん中に入り込み、ブランドとともに自分自身も成長していくことができます。

入社後は希望や適性に応じて、以下のような領域に配属されます。

【総合職（ブランドクリエイティブ）】

・BUSINESS Div - 商品の企画開発、プロダクトデザイン、ECモール運営・広告運用

・CREATIVE Div - クリエイティブ制作（アートディレクション・デザイン）、PR・広報、コピーライティング

・CX Div - カスタマーサービス、ロジスティクス戦略、オンライン店舗運営

ジョブローテーションや部門異動の機会もあり、「ブランドづくり」を多面的に経験できることが特長です。

▶本エントリーはこちら（マイナビ）：https://job.mynavi.jp/27/pc/optxjLhXA/info.html?corpId=287811

■ KURUKURUで働く魅力

KURUKURUは「大手とベンチャーの良いとこ取り」を掲げるメガベンチャー志向の企業です。長期的な戦略を描きながらも、組織や仕組みを柔軟にアップデートし続けています。

若手のうちから戦略立案や意思決定に携われる機会が多く、年齢や入社年次に関わらず抜擢のチャンスがあります。評価は実力主義で、年2回の査定を通じて昇給・昇格が可能。早期からマネジメントや新規事業への挑戦も開かれています。

また、AIツールの活用を前提とした高い生産性とスピード感のある働き方も、KURUKURUの特長のひとつです。

■ 今後のビジョン

KURUKURUは、ライフスタイル商品を自社ブランドで届けきること、海外進出の実現、そして将来的に数千億規模のメガベンチャーになることを本気で目指しています。その実現に向けて、戦略から実行までを若手が中心となって動かしていく。総合職はまさにその成長のフィールドです。

■ オンライン会社説明会について

本エントリーの開始にあわせて、会社への理解を深めていただくためのオンライン会社説明会を開催いたします。KURUKURUの事業紹介や働く環境・制度のご説明に加え、皆さまからのご質問にも丁寧にお答えします。カメラ・マイクOFFでお気軽にご参加いただけます。

なお、3月以降も説明会やオンラインイベントを順次開催予定です。最新の日程は、企業ページにてご案内してまいります。

【開催概要】

●対象

2027年3月卒業予定の大学生・大学院生（学部・学科不問）

●開催日時

第1回：2026年3月5日（木）10:00～11:00

第2回：2026年3月10日（火）19:00～20:00

●開催方法

オンライン開催（Google Meet予定）

●プログラム（各回共通・約60分）

・KURUKURUはどんな会社か

・事業／ブランド紹介

・職種紹介・キャリアパス／組織体制

・働き方・制度・カルチャー紹介

・選考フローのご案内

・質疑応答

●定員

各回40名（先着順）

●申込方法

イベント申込みページ：https://public.n-ats.hrmos.co/kurukuru/events/2234181588961017856

※参加用URLは、予約完了後にご登録いただいたメールアドレス宛へご案内いたします。

■ 株式会社KURUKURUについて

株式会社KURUKURU（クルクル）は、「ブランドを創り、育て、世界に新しい価値をもたらす。」をコーポレートミッションに、“Brand Creative Company(R)︎”をテーマに、寝具・トラベル・美容など複数のブランドを展開するD2C企業です。商品企画から販売、広報・広告、顧客対応までを一貫して手がける体制のもと、生活者の声に向き合いながら、日々アップデートを重ねて、暮らしを少し楽しく、心地よくするプロダクトを届けています。

GOKUMIN

GOKUMIN（ゴクミン）は、日本品質にこだわった寝具の総合ブランドです。2023年にはAmazon最優秀賞を受賞するなど、数々の賞を獲得。

経験豊かな日本の技術者と、特許技術を保有する最新の工場で、「お客様視点」を第一に考えた高品質な製品をお届けします。https://gokumin.co.jp/

MAIMO

MAIMO（マイモ）は、暮らしのための移動を支える“ライフムーブブランド”です。スーツケースを中心に、移動時間をもっと快適にする製品と、一人ひとりの暮らしを充実させるサービスを提供しています。https://maimo-travel.com/

Ur.Salon

気持ち艶めく、毎日を。Ur.Salon（ユアサロン）は、毎日に輝きをもたらすビューティケアブランドです。髪質予防を考えたヘアアイロンをはじめ、選び抜いた素材と洗練されたデザインを通じて、使うたびに心が満たされるような製品をお届けします。https://ursalon.jp/

■ 会社概要

株式会社KURUKURU

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。



会社名：株式会社KURUKURU

代表取締役：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F

設立：2015年9月

資本金：5,000万円

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社KURUKURU

採用担当：久米（くめ）

E-mail：saiyou@kurukuru.co.jp

※取材・掲載のご相談も上記までお気軽にご連絡ください。