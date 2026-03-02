【時短の救世主】登録者32万人「ふじたかな」が宝島社ムック本『ワンパン蒸しレシピ』に登場！日々の料理がもっと楽に！

株式会社Carry OnYouTuberをはじめとするクリエイターマネジメント事業を展開する株式会社Carry On（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高田樹）に所属する動画クリエイター「ふじたかな」が、宝島社ムック本『ワンパン蒸しレシピ』にレシピを掲載することをお知らせいたします。

「仕事や家事で疲れ果てて、「今日はもう、台所に立つのも億劫……」と感じる夜はありませんか？ それでも、自分や家族のために、体に優しい温かいごはんは用意したい。

そんな毎日の葛藤を抱える方々から、YouTubeで「今みて、今日つくれる」を提案する料理家・ふじたかなが、多くの支持を得ています。

この度、彼女のレシピが、2026年3月9日発売の宝島社のムック本『包むだけ！ワンパン蒸しレシピ』に掲載されます。

フライパン一つで、あとは「蒸すだけ」。手間を最小限に抑えながらも、プロならではの視点で素材の味を最大限に引き出したレシピは、日々の料理を驚くほど軽やかにしてくれます。

■ 宝島社ムック本『包むだけ！ワンパン蒸しレシピ』の魅力

主菜も副菜もクッキングシートで食材を包みフライパンで火にかけるだけで完成する「ほったらかしでOK！」なカンタンレシピを紹介しています！

◎油を使わないからヘルシー

◎食材の栄養素を逃さず調理できる

◎やわらかく仕上がるので消化吸収が良い

カンタンなだけではなく、「内側からキレイに」も叶えてくれるレシピ本です。

『包むだけ！ワンパン蒸しレシピ』

出版社 ‏ : ‎ 宝島社

発売日 ‏ : ‎ 2026/3/9

予約ページ：https://tkj.jp/book/?cd=TD075505&p_bn=yoyaku(https://tkj.jp/book/?cd=TD075505&p_bn=yoyaku)

■料理家「ふじたかな」とは？

広島在住で3児の母、調理師やナチュラルビューティースタイリストの知見を活かし、健康とコスパ・タイパを両立したレシピをSNSで発信しています。YouTube登録者数は32万人。プロの料理家が集まる国内最大級のレシピサイト「Nadia」では、これまでに1,100件を超えるレシピを投稿しています。

下ごしらえから加熱調理までをフライパン一つで完結する「ワンパン」スタイルが、彼女のレシピの最大の特徴。洗い物が最小限に抑えられます。

キッチンバサミやスライサーを使い、包丁を使わない工程がシンプルでお子様と一緒に楽しく作れる点も大きな支持を得ている理由です。

掲載にあたり、元来フライパンで加熱していた人気料理を、より手軽な「蒸す」調理法へと特別に書き下ろしており、ワンパンで一気に献立3品が完成する時短レシピも掲載！

クックパッド新作賞等の受賞歴も持つプロの実力と、徹底した主婦目線が詰まったレシピをお楽しみください。

ふじたかなのワールドクッキング Kana's kitchen

https://www.youtube.com/@kanaskitchen8316

【株式会社Carry On 会社概要】

会社名 ：株式会社Carry On（キャリオン）

本店所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-12-20 J6 Frontビル6F

大阪支店 ：大阪府大阪市淀川区西中島4-5-1 NLC新大阪ワービル10F

創業 ：2021年3月

代表取締役 ：高田 樹

事業内容 ：クリエイターマネジメント

各種プロモーション

EC企画販売事業

イベント事業

SNSコンサルティング

URL ：https://carry0n.co.jp/

【お問い合わせ先】

mail：info@carry0n.co.jp