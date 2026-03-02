リピート売上比率67％の継続収益モデルを確立─アロマ専門店「アロミックスタイル」が初のフランチャイズ展開

アロマスター株式会社

アロマスター株式会社（代表取締役：神田秀昭）は、10年間(全国10店舗)の店舗運営で再現性を実証してきた継続収益型アロマ専門店ビジネスについて、フランチャイズ加盟募集を開始します。「アロミックスタイル」は、香りを趣味や嗜好品としてだけ売るのではなく、「日常の困りごとを植物由来の香りで解決する」ことをコンセプトに掲げています。主力商品のアロマディフューザーを「入口商品」、収益は「オイルのリピート」のビジネスモデルを確立し、リピート売上は全売上の67％を超えています。このたび、このビジネスモデルの再現性・商品設計に確かな手応えを感じ、フランチャイズ展開を始めることにしました。

拡大する“ナチュラル志向”と芳香市場の変化

2025年売上実績 新規顧客・リピート顧客の構成比

近年、生活者の間で自然志向・ウェルネス志向が高まり、香りにおいても「天然」「安心」「上質」を求める傾向が強まっています。

従来の合成芳香・消臭市場では、

- 香りが強すぎる- 人工的で安価に感じる- ケミカル成分への不安

といった不満を持っている顧客層が存在します。

アロマスター株式会社は、この不満に対し「合成芳香消臭剤の代替市場」を提案。

100％天然植物由来の香りで、

- トイレのニオイ等の生活空間の困りごと- 睡眠の悩みなどストレスから生じる困りごと

といった日常の困りごとを解決する「困りごと解決型アロマ」という独自のコンセプトを築いてきました。製品も用途に合わせて独自に企画・開発しており、競合商品がない優位なポジションをキープしています。

アロミックスタイル自由が丘店継続収益型モデルの確立

本ビジネスの最大の特長は、ディフューザー本体の販売で終わらない点にあります。専用オイルは約1ヶ月～1.5ヶ月で消費されるため、自然にリピート需要が発生します。

直近オープン店舗の平均では、2年目で売上の50％がリピートで、4年目時点でリピート売上が60％を超えてきます。単発物販とは異なり、顧客数の増加に比例して売上が積み上がる構造を持つ点が特徴です。

トイレ用アロマディフューザー明確な顧客層

顧客の中心は経済的に余裕のある50代女性（42.1％）。自然志向で生活の質向上に投資意欲の高い層が主要顧客です。

フランチャイズ展開の背景

当社はこれまで直営運営にこだわり、商品設計・接客・売り方・リピート導線を徹底的に磨き上げてきました。店舗運営の再現性と継続購入モデルに確かな手応えを得たことから、理念を共有できるパートナーとともに事業を拡大するフェーズに入ったと判断し、今回初めてフランチャイズ展開を開始いたします。

今後の展望

自然志向・健康志向さらに環境意識の高まりから、植物由来成分の効果効能に対する期待が強くなっています。大量生産されたケミカル製品からの代替ニーズも今後ますます増えていくものと考えています。その先導役として、店舗展開・商品開発を進めてまいります。

フランチャイズショー2026に出展

2026年3月4日～6日に東京ビッグサイト南展示棟で開催される第43回フランチャイズショー2026に出展することが決まっています。

【会社概要】

社名：アロマスター株式会社

屋号：アロミックスタイル

代表：神田秀昭

設立：2004年4月5日

事業内容：アロマ製品の企画・開発・製造・販売

資本金：6,000万円

所在地：東京都渋谷区恵比寿南1-9-4-3F

URL：https://aromicstyle.com/

【フランチャイズに関するお問い合わせ】

アロマスター株式会社 FC事業部 井上

TEL 03-5724-3875

FAX 03-5724-3874

Mail：aromicstyle-fc@aromastar.jp

フランチャイズ専用サイト：https://aromicstyle.com/fc