プロゴルファー 政田 夢乃選手とスポンサー契約を締結

医薬品の開発から製造・販売までを行う複合型医薬品企業の株式会社富士薬品（本社：埼玉県さいたま市 代表取締役社長：高柳 昌幸、以下「富士薬品」）は、2026年3月１日、女子プロゴルファーの政田 夢乃選手とスポンサー契約を締結いたしましたので、お知らせします。

本契約にともない、政田 夢乃選手のキャディバックへロゴを掲出します。

富士薬品は、今後のスポーツ界をけん引する若い選手を支援することで、スポーツの活性化の一助となればと考えております。

【政田 夢乃選手とのスポンサー契約について】

政田 夢乃選手は、2023年12月にプロへと転向し、昨年9月に開催された「ゴルフ5レディース」で4位タイという好成績を残しており、今後の活躍が期待されます。

一方、富士薬品は、「とどけ、元気。つづけ、元気。」のスローガンのもと、元気の源となる“スポーツ”の活性化を目的に、スポンサー活動を通じてゴルフ・テニスの選手支援に力を入れています。特に、選手がプロとして活躍するためには、まだ実績のない若手の頃の支援が大切と考え、プロになったばかりの若い頃からの支援に力を入れています。

こうした考えのもと富士薬品は、あきらめずにプロへの道を切り開いた政田選手の今後の活躍に期待し、スポンサー契約を締結することといたしました。

＜政田 夢乃選手 プロフィール＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/62253/table/241_1_10be5627035afb2a31c281c390c335c9.jpg?v=202603030951 ]【富士薬品について】

富士薬品は、1930年富山県富山市における配置薬販売業の創業からスタートし、現在では配置薬販売事業に加えて、ドラッグストア・調剤薬局事業、医薬品製造事業、医療用医薬品販売事業を展開する複合型医薬品企業です。スローガン「とどけ、元気。つづけ、元気。」のもと、富士薬品グループ全体で日本全国に1,273店（2025年3月末時点）を展開する「セイムス」ブランドを中心としたドラッグストアと、全国に広がるラストワンマイルを埋める配置薬販売ネットワークを生かし、誰もが豊かな人生を送れる社会の実現に向けて、人々の暮らしのあらゆる場面で寄り添い、元気な生活を支え続けてまいります。

- 【株式会社富士薬品 会社概要】 URL：https://www.fujiyakuhin.co.jp[表2: https://prtimes.jp/data/corp/62253/table/241_2_68824261cf4506e520f3839e59f17829.jpg?v=202603030951 ]