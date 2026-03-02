『機動戦士ガンダム バトルオペレーション２』「ガンダム・バルバトスルプス」と「ガンダム・端白星」が『バトオペ２』に参戦！新機体やキャンペーン情報を紹介する「バトオペ情報局」も公開中！
株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Steam(R)向けオンライン専用ゲーム『機動戦士ガンダム バトルオペレーション２』 (以下、『バトオペ２』)にて、
2026年3月5日(木)のアップデート後より、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』より
「ガンダム・バルバトスルプス」が参戦することをお知らせいたします。
「ガンダム・バルバトスルプス」の実装と合わせて「＜VRオペレーター＞オルガ付きトークンパック」を販売するほか、参戦を記念して、三日月・オーガス役の河西健吾さんがナレーションを務める新機体参戦PVの特別版を公開、公式Xでは『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』10周年記念キービジュアルポスター（B2）と「キャクブガースウェット」が抽選で当たるフォロー＆リポストキャンペーンも実施中です。
また、2026年3月12日(木)のアップデート後には『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント』より「ガンダム・端白星」も参戦！現在公開中の「バトオペ情報局」でも新機体の情報やキャンペーンの詳細を紹介しておりますので、ぜひそちらもチェックしてください。
『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』より「ガンダム・バルバトスルプス」、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント』より「ガンダム・端白星」が『バトオペ２』に参戦！
2026年3月5日(木)のアップデート後より、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』より「ガンダム・バルバトスルプス」が地上/宇宙両用、COST700の★4強襲機として『バトオペ２』に参戦いたします。
本機は、PlayStation(R)版とSteam(R)版で同時実装されます。
さらに、翌週2026年3月12日(木)のアップデート後、PlayStation(R)版、Steam(R)版に『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント』より「ガンダム・端白星」が地上/宇宙両用、COST600の
★4強襲機として参戦。PlayStation(R)版では4機目、5機目のオルタナティブ機体として参戦する2機体を、ぜひこの機会に獲得して、プレイしてみてください。
2026年3月5日のアップデート後より「ガンダム・バルバトスルプス」が参戦！ 三日月・オーガス役の河西健吾さんがナレーションを務めるPVも公開中！
『余計な鎖は外してやるから…、見せてみろよ、お前の力』
「ガンダム・バルバトスルプス」が参戦したことを記念して、戦場を荒々しく切り開く「ガンダム・バルバトスルプス」を紹介する特別な映像を公開中です。
三日月・オーガス役の河西健吾さんがナレーションを務めており、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』の映像や「Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans」のBGMとともに新機体の魅力を存分にお楽しみいただける映像となっておりますので、是非ご覧ください。
ガンダム・バルバトスルプス｜新機体参戦PV特別版の視聴はこちら：
https://www.youtube.com/watch?v=X7R18PVkV9c
新機体参戦PV｜ガンダム・バルバトスルプスの視聴はこちら：
https://www.youtube.com/watch?v=Wvoqsz9cHnQ(https://www.youtube.com/watch?v=Wvoqsz9cHnQ)
「ガンダム・バルバトスルプス確定STEP UP抽選配給」が開催決定！新機体と相性の良いカスタムパーツが入手できる「カスタムパーツ確定STEP UP抽選配給」も同時開催！
2026年3月5日(木)のアップデート後の「ガンダム・バルバトスルプス」実装に合わせて、「ガンダム・バルバトスルプス確定STEP UP抽選配給」を開催予定です。
STEP7で「ガンダム・バルバトスルプス LV1」が1機確定で入手できるほか、おまけとしてSTEP6で格闘主兵装、STEP７で射撃主兵装が手に入る抽選配給となります。
主兵装を入手することで「ガンダム・バルバトスルプス」の主兵装が選択可能となりますので、この抽選配給でぜひ「ガンダム・バルバトスルプス」、そして主兵装を獲得してください。
さらに、同じく2026年3月5日(木)のアップデート後より、ガンダム・バルバトスルプス向け「カスタムパーツ確定STEP UP抽選配給」も同時開催予定。
STEP2とSTEP3で「ガンダム・バルバトスルプス」との相性を考慮したカスタムパーツ「複合フレーム[Type-B] LV1」、「燃焼効率補助装置 LV1」が確定で入手可能です。
こちらも合わせて楽しみにお待ちください。
「ガンダム・バルバトスルプス確定STEP UP抽選配給」
実施期間：2026/3/5(木) アップデート後 ～ 2026/3/12(木) 13:30 予定
「カスタムパーツ確定STEP UP抽選配給」
実施期間：2026/3/5(木) アップデート後 ～ 2026/3/19(木) 13:30 予定
「＜VRオペレーター＞オルガ付きトークンパック」販売中！
2026年3月5日(木)のアップデート後より、細谷佳正さんが声優を務める「＜VRオペレーター＞オルガ付きトークンパック」を販売いたします。
こちらはトークン53個にオペレーターが付いてくるお得なセットとなっております。
「ガンダム・バルバトスルプス」と合わせてお楽しみいただけますので、この機会をお見逃しなく！
※Steam(R)版では「トークンパック：オルガ」の名称にて販売予定ですので、ゲーム内H.A.R.O.画面の「ストア」よりご確認ください。
「＜VRオペレーター＞オルガ付きトークンパック」
販売期間：2026/3/5(木) アップデート後 ～ 2026/3/26(木) 13:59 予定
「バトオペ情報局」公開中！配信を記念した「1日1回無料抽選配給」も開催！
2026年3月5日(木)に実装予定の「ガンダム・バルバトスルプス」の魅力をお伝えする参戦記念PVや新機体の兵装、今後のアップデート情報の紹介をしている配信番組「バトオペ情報局」を公開中です。
テンダ・ビギン役の七瀬彩夏さんをMCとしてお迎えしているほか、三日月・オーガス役の河西健吾さんから「ガンダム・バルバトスルプス」実装についてのメッセージもいただいておりますので、まだ
ご覧になっていない方はぜひアーカイブをご覧ください。
「バトオペ情報局」のご視聴はこちら：https://www.youtube.com/watch?v=tHn58c8Yt7Y(https://www.youtube.com/watch?v=tHn58c8Yt7Y)
ご紹介内容の詳細はこちら：https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=178941(https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=178941)
また、配信を記念して「Hi-νガンダム LV1」や「フルアーマーZZガンダム Lv1」などの5機体の中からランダムで1機が確定で入手できる1日1回無料抽選配給を実施いたします。
対象の機体は3月5日のアップデート後にリサイクル交換窓口に追加され、1週間固定で陳列されますので、ぜひそちらも活用してみてください。
「1日1回無料抽選配給」
実施期間：「バトオペ情報局」配信終了後 ～ 2026/3/5(木) 4:59 予定
詳細はこちら：https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=179009
フォロー＆リポストで当たる！「ガンダム・バルバトスルプス参戦記念キャンペーン」開催中！
「ガンダム・バルバトスルプス」の参戦を記念して、公式Xで「ガンダム・バルバトスルプス参戦記念キャンペーン」を開催いたします。
『バトオペ２』公式Xをフォロー＆キャンペーン投稿をリポストすることでご応募が完了いたします。
「『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』10周年記念キービジュアルポスター（B2）」と「キャクブガースウェット（Lサイズ）」のセットが3名様に当たるキャンペーンとなりますので、ぜひ忘れずにご応募ください！
バトオペ２【公式】Xはこちら：https://x.com/gundambattleope
【ガンダム・バルバトスルプス参戦記念キャンペーン】
<応募方法>
１.バトオペ2【公式】（@gundambattleope）をフォロー
２.該当のキャンペーン投稿をリポスト
<キャンペーン期間>
開催中 ～ 2026/3/11(水) 23:59 予定
<賞品>
・ 「『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』10周年記念キービジュアルポスター（B2）」
・キャクブガースウェット（Lサイズ）
セット 3名様
「ガンダム・バルバトスルプス参戦記念キャンペーン」の詳細はこちら：
https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=179363
2026年3月12日のアップデート後より「ガンダム・端白星」が参戦！コルナル・コーサ役の上田麗奈さんがナレーションを務めるPVも公開中！
『お前が邪魔をするっていうなら、倒して先へ進むだけだ！』
「ガンダム・端白星」が『バトオペ２』に参戦！
「ガンダム・バルバトスルプス」と同じく、「ガンダム・端白星」もPlayStation(R)版、Steam(R)版同時実装となります。
機体性能の詳細は、実装タイミングを楽しみに
お待ちください。
また、オルタナティブ機体「ガンダム・端白星」の参戦を記念して、金星を意味する名を冠する「ガンダム・端白星」を紹介する特別な映像を公開中です。
コルナル・コーサ役の上田麗奈さんがナレーションを務めており、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント』の映像や「Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans Urdr-Hunt」のBGMとともに新機体の魅力を存分にお楽しみいただける映像となっておりますので、是非ご覧ください。
ガンダム・端白星｜新機体参戦PV特別版の視聴はこちら：
https://www.youtube.com/watch?v=IFhio94inFo
「春一番キャンペーン」開催中！
PlayStation(R)版では、現在「春一番キャンペーン」を開催中です。
ログインすることで「キュベレイ LV3」や「ZZガンダム LV3」、「FAZZ LV4」などがもらえるログインボーナスを開催しているほか、★2以上のMSが1機確定で入手できる「『春一番キャンペーン』毎日1回無料スペシャル抽選配給」も実施中です。
また、「機動戦士ガンダム U.C. ENGAGE」より「FAエンゲージガンダム[Aプラン]」が地上/宇宙両用、コスト650の支援機として『バトオペ２』に実装！
「FAエンゲージガンダム[Aプラン]」がSTEP5で確定で入手できる「FAエンゲージガンダム[Aプラン]確定STEP UP抽選配給」が開催中です。
さらに、「FAエンゲージガンダム[Aプラン]」の実装に合わせて、 「春一番キャンペーン UCEスペシャルSTEP UP抽選配給」も開催中。各STEPで「機動戦士ガンダム U.C. ENGAGE」を出典とする機体を入手できるほか、STEP5ではおまけとして「＜VRオペレーター＞ペッシェ」が利用可能になります。
このほか、井上喜久子さんが声優を務める「＜VRオペレーター＞アイナ付きトークンパック」も再販売中となりますので、数々のキャンペーンが開催されている「春一番キャンペーン」をお見逃しなく！
「春一番キャンペーン」
実施期間：開催中 ～ 2026/3/26(木) 13:59 予定
詳細はこちら：https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=178475
「『春一番キャンペーン』毎日1回無料スペシャル抽選配給」
実施期間：開催中 ～ 2026/3/26(木) 13:30 予定
詳細はこちら：https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=178479
「FAエンゲージガンダム[Aプラン]確定STEP UP抽選配給」
実施期間：開催中 ～ 2026/3/5(木) 13:30 予定
詳細はこちら：https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=178465
「春一番キャンペーン UCEスペシャルSTEP UP抽選配給」
実施期間：開催中 ～ 2026/3/5(木) 13:30 予定
詳細はこちら：https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=178481
「＜VRオペレーター＞アイナ付きトークンパック」
販売期間：2026/2/26(木) 14:00 ～ 2026/3/26(木) 13:59 予定
ご購入はこちら：
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0700-CUSA11210_00-PC142A0000000000
※過去の販売時に「＜ＶＲオペレーター＞アイナ付きトークンパック」を入手済みの場合、新たな機能の追加等はございません。
『機動戦士ガンダム バトルオペレーション２』とは
本作は、ガンダムシリーズ作品を題材に540機以上の機体が登場し、
最大6vs6のオンラインチームバトルアクションが基本プレイ無料で楽しめます。地上と宇宙を舞台に重厚感のあるリアルな戦場を体感せよ！
■美麗な3Dモデルグラフィックによって表現された戦場
お気に入りの機体で仲間と共に戦場を駆け巡り、チームを勝利に導きましょう。
さらに、MSを降りることで相手の拠点に爆弾を仕掛けたり、支援砲撃を要請するなど歩兵戦闘も可能です。
敵機体を撃破するだけでなく、中継地点の制圧、拠点破壊などでもポイントを獲得できます。
戦闘終了時にこのポイントが多いチームが勝利となりますので、戦況を見極めながら勝利を掴みましょう！
■機体を獲得＆カスタマイズできるベースキャンプ
ベースキャンプでは、あらたな機体を手に入れたり、カスタマイズしたりと、戦闘準備をすることができます！「バトオペ2」では新機体が毎週追加されるので、お見逃しなく！
戦闘に出撃して任務を達成し、報酬を獲得。
新しい機体を手に入れたり、お気に入り機体をカスタムして新たな戦場へ。
戦果を積み上げて、最強のMSパイロットを目指せ！！
詳しい遊び方はこちら：
https://bo2.ggame.jp/jp/system/game-cycle.php
PlayStation(R)5/ PlayStation(R)4版のダウンロードはこちら：
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0700-CUSA11210_00-GUNDAMBO20000002
STEAM(R)版のダウンロードはこちら：
https://store.steampowered.com/app/1367080/_2/
PlayStation(R)5/PlayStation(R)4版製品概要
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2090_1_5de1e47a5eede690d6b1d5ee2ab83e4e.jpg?v=202603030951 ]
※ PlayStation(R)Plus未加入でプレイ可能です。
※一部有料のコンテンツがございます。
※本サービスをプレイされるには、PlayStationNetworkアカウント、インターネット接続環境が必須となります。
※オンライン接続に関わる通信費は、お客様のご負担となります。
STEAM(R)版製品概要
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2090_2_e3185152500122f1d8c32e9fa33b623e.jpg?v=202603030951 ]
※一部有料のコンテンツがございます。
※本サービスをプレイされるには、Steamユーザーアカウント、インターネット接続環境が必須となります。
※オンライン接続に関わる通信費は、お客様のご負担となります。
※インフォメーションの情報は、配信日現在のものです。配信後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。※画面は開発中のものです。
“PlayStation”および“PS5”“PS4”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
(C)2026 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。
※YouTubeはGoogle LLCの商標です。