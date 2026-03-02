スタジアムツアー＆野球教室など多彩なプログラムを子どもたちが体験！プロ野球選手と同じ目線を体感し、憧れの舞台が夢へと変わる「ドコモ未来フィールド」 特別プログラムを開催

株式会社NTTドコモ

NTTドコモ（以下、ドコモ）は、子どもたちがさまざまなプロのセカイを体験できる機会を創出し、大切な学びや夢をみつけてもらうためのプロジェクト「ドコモ未来フィールド」において、「北海道日本ハムファイターズ」（以下、ファイターズ）「エスコンフィールドHOKKAIDO」の全面協力による特別イベントを、2026年3月1日（日）にエスコンフィールドHOKKAIDOで開催いたしました。

「ドコモ未来フィールド」は、未来へ歩き出す子どもたちにワクワクする経験の場をつくることで、子どもたちを応援していくプロジェクト「ドコモ未来プロジェクト」の中で「ドコモ未来ミュージアム」「ドコモ未来ラボ」と並ぶ３つの舞台の一つです。これまでに国立科学博物館やＮＨＫ交響楽団、サッカーのRB大宮アルディージャや井上尚弥選手が所属する大橋ボクシングジムなど、多数のパートナーのご協力のもと、さまざまなジャンルの“プロのセカイ”を体験できる場を提供してきました。

当日は大勢の応募者の中から抽選で選ばれた小学1～6年生の子どもたちとその保護者39組/計78名が参加。参加者のうち、約20％の方が北海道以外から参加され、全国の子どもたちがエスコンフィールドHOKKAIDOに集まりました。今回の特別体験イベントは、スタジアムツアーやヒーローインタビューブース、リリーフカーでの記念撮影、ファイターズのアカデミーコーチによる野球教室・質問コーナーなど、「ドコモ未来フィールド」ならではの複合的なプログラムを実施しました。

プロ野球選手が実際に試合を行うスタジアムで、普段は入ることができないエリアの見学やアカデミーコーチから直接指導を受ける野球教室など、貴重なプログラムとなりました。

■ファイターズガールによるスタジアムツアー

会場となるエスコンフィールドHOKKAIDOに集まった子どもたちは、スタジアムで特別な体験ができるプログラムにワクワクしている様子でした。

オリエンテーションを終え、早速ファイターズガールの案内でスタジアム内を回るツアーへ。普段は立ち入ることのできないロッカールームやチームミーティングルームを見学し、まるで選手になったかのような空間に興奮を隠せない様子でした。

■バッターボックスやヒーローインタビューボード・リリーフカーなどでのフォトコーナー

ランチを終えて子どもたちが次に向かったのは、憧れの選手たちが日々熱戦を繰り広げる広大なグラウンドです。開放感あふれるフィールドに足を踏み入れると、その広さと鮮やかな芝に歓声が上がりました。

ピッチャーマウンドやバッターボックスでは、プロ野球選手顔負けの真剣な表情を披露してくれました。

さらに、ヒーローインタビューでお馴染みのヒーローボードや、実際に選手が乗るリリーフカーも登場。「本当にプロ野球選手になったみたい！」と目を輝かせながら、マウンドに向かう選手の気

持ちになって、記念撮影を満喫していました。

■アカデミーコーチによる野球教室

続いては、待ちに待ったアカデミーコーチの浅沼寿紀コーチと大塚豊コーチによる野球教室を体験。今回は野球経験者だけでなく、本格的に野球をやったことがない子どもたちも参加しました。全員で準備体操を行い、バッティングやピッチング練習がスタート。

基礎となるバットの振り方から投球フォームまで熱く指導いただき、子どもたちは楽しみながらも真剣な表情で取り組んでいました。終盤には浅沼コーチがバッティングのデモンストレーションを披露。見事ホームランが飛び出すと、子どもたちから大きな歓声が沸き起こりました。教室が終わると子どもたちからは「ボールにバットがうまく当たるようになった」という声があがり、90分という短い時間でも本格指導による上達を実感している様子でした。

全体を通じて参加した子どもたちからは「選手たちが実際に使うロッカールームを見られて良かった」 「大塚コーチから直接ボールの投げ方を教えてもらえて楽しかった」という喜びの声が聞かれ、子どもたちにとって、自分の未来を鮮明に描くきっかけとなりました。

ドコモは今後も「ドコモ未来フィールド」 による“本物”の体験を通じて、様々なプロの仕事にふれ、子どもたちが夢を持つきっかけづくりの機会を提供してまいります。

■ドコモ未来プロジェクトについて■ドコモ未来フィールドについて

ドコモ未来フィールド 公式サイト：https://docomo-mirai.tda.docomo.ne.jp/field/

ドコモ未来フィールド 公式インスタグラム：https://www.instagram.com/docomo_miraif/

ドコモ未来フィールド 公式X：https://x.com/docomo_miraif

■北海道日本ハムファイターズについて

1973年に創設され、2004年から北海道を本拠地とする球団。2023年に完成した本拠地の球場は従来の球場イメージを覆す革新的で最新鋭のボールパーク。