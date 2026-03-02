YUMICORE、武蔵小杉に10店舗目の新スタジオ 2026年5月1日（金）GRAND OPEN決定
女性の身体を「引き上げる」独自メソッドを展開するYUMICOREは、2026年5月1日（金）、神奈川県川崎市中原区に「YUMICORE 武蔵小杉スタジオ」をグランドオープンいたします。
再開発により居住・就業人口が増加し、ウェルネス意識の高い層が集まる武蔵小杉エリアにおいて、姿勢改善・骨格改善を軸とした本格ボディメイクスタジオを開設。地域に根ざした“整う拠点”として展開してまいります。
■ スタジオ概要
名称：YUMICORE 武蔵小杉スタジオ
オープン日：2026年5月1日（金）
所在地：神奈川県川崎市中原区新丸子東2-902-1 プライムアーバン武蔵小杉Comodo 1階
アクセス：
・JR南武線 武蔵小杉駅 徒歩4分
・東急東横線 武蔵小杉駅 徒歩7分
・東急東横線 新丸子駅 徒歩3分
定休日：月2日（不定休）
■ プレオープン体験レッスン実施
グランドオープンに先駆け、プレオープン期間中に特別価格で体験レッスンを実施いたします。
プレーオープン体験予約開始日：2026年3月20日（金）12:00
プレオープン特別価格期間：2026年4月18日(土)～4月30日(木) 通常8,000円（税込) → 2,980円（税込）
※クーポンコード【A050】入力必須
※Yumico担当レッスンは対象外
※新規のお客様限定
体験当日に入会された場合、入会金30,000円（税込）が無料となります。
■ オープンキャンペーン
2026年9月末まで、武蔵小杉スタジオ限定で永久割引価格にて入会可能なキャンペーンを実施いたします。下記、オープンキャンペーン永久割引価格をご参照ください。
※オープンキャンペーン価格は6ヶ月の継続が必要となります。※永久割は退会や都度会員変更しない限り適用されます。※体験レッスン当日入会で入会金30,000円→無料になります。※いずれのプランも全営業曜日でご利用頂けます。※本レッスンにおける1日当たりの受講回数制限はありません。※月内のLIVEレッスン受講回数制限はありません（ただし、 レッスン1回分消化となります）。※規定回数をご利用されなかった場合、月最大1回のみ翌月へ自動で繰越され、繰越チケットが付与されます（有効期限1ヶ月）。
定休日：月に2日（不定休）
株式会社YumiCoreBody代表・Yumicoプロフィール
48歳・3児の母。メリハリのある健康的なくびれボディを持つボディメイクトレーナー。
ピラティスや体幹トレーニングを学び、整体の資格を取得後、「ほぐし」「ストレッチ」「呼吸」「体幹トレーニング」を融合させた独自のユミコアボディメソッドを考案。姿勢を整えることで、不調を改善するだけでなく、生まれつきの骨格やボディラインそのものを変えていくアプローチに定評がある。
著書に、「コリと痛みが消える ユミコア爆ほぐし」、「膣締めるだけダイエット」ほか計9冊。
著者累計販売部数は40万部を突破。
年齢やライフステージに左右されず、「誰もが重力に負けない、引き上がった身体になれる」ことを、自身の身体を通して伝え続けている。
＜株式会社YumiCoreBody概要＞
設立：2018年9月
代表者：代表取締役社長 村田友美子
所在地：106-0032 東京都港区六本木6-8-10 STEP六本木4階西館
資本金：5000万円
コーポレートサイト：https://yumicorebody.com/
代表Yumico Instagram：https://www.instagram.com/yumicorebody/
公式Instagram：https://www.instagram.com/yumicorebody_official/
公式YouTube：https://www.youtube.com/@YumiCoreBody/featured
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@yumicorebody_official