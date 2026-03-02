YUMICORE、武蔵小杉に10店舗目の新スタジオ　2026年5月1日（金）GRAND OPEN決定

株式会社YumiCoreBody

女性の身体を「引き上げる」独自メソッドを展開するYUMICOREは、2026年5月1日（金）、神奈川県川崎市中原区に「YUMICORE 武蔵小杉スタジオ」をグランドオープンいたします。

再開発により居住・就業人口が増加し、ウェルネス意識の高い層が集まる武蔵小杉エリアにおいて、姿勢改善・骨格改善を軸とした本格ボディメイクスタジオを開設。地域に根ざした“整う拠点”として展開してまいります。

■ スタジオ概要

名称：YUMICORE 武蔵小杉スタジオ

オープン日：2026年5月1日（金）

所在地：神奈川県川崎市中原区新丸子東2-902-1 プライムアーバン武蔵小杉Comodo 1階

アクセス：

・JR南武線 武蔵小杉駅 徒歩4分

・東急東横線 武蔵小杉駅 徒歩7分

・東急東横線 新丸子駅 徒歩3分

定休日：月2日（不定休）

■ プレオープン体験レッスン実施

グランドオープンに先駆け、プレオープン期間中に特別価格で体験レッスンを実施いたします。

プレーオープン体験予約開始日：2026年3月20日（金）12:00

プレオープン特別価格期間：2026年4月18日(土)～4月30日(木) 通常8,000円（税込) → 2,980円（税込）

※クーポンコード【A050】入力必須

※Yumico担当レッスンは対象外

※新規のお客様限定

■ オープンキャンペーン

体験当日に入会された場合、入会金30,000円（税込）が無料となります。

2026年9月末まで、武蔵小杉スタジオ限定で永久割引価格にて入会可能なキャンペーンを実施いたします。下記、オープンキャンペーン永久割引価格をご参照ください。

※オープンキャンペーン価格は6ヶ月の継続が必要となります。※永久割は退会や都度会員変更しない限り適用されます。※体験レッスン当日入会で入会金30,000円→無料になります。※いずれのプランも全営業曜日でご利用頂けます。※本レッスンにおける1日当たりの受講回数制限はありません。※月内のLIVEレッスン受講回数制限はありません（ただし、 レッスン1回分消化となります）。※規定回数をご利用されなかった場合、月最大1回のみ翌月へ自動で繰越され、繰越チケットが付与されます（有効期限1ヶ月）。

定休日：月に2日（不定休）

株式会社YumiCoreBody代表・Yumicoプロフィール

48歳・3児の母。メリハリのある健康的なくびれボディを持つボディメイクトレーナー。

ピラティスや体幹トレーニングを学び、整体の資格を取得後、「ほぐし」「ストレッチ」「呼吸」「体幹トレーニング」を融合させた独自のユミコアボディメソッドを考案。姿勢を整えることで、不調を改善するだけでなく、生まれつきの骨格やボディラインそのものを変えていくアプローチに定評がある。

著書に、「コリと痛みが消える ユミコア爆ほぐし」、「膣締めるだけダイエット」ほか計9冊。

著者累計販売部数は40万部を突破。

年齢やライフステージに左右されず、「誰もが重力に負けない、引き上がった身体になれる」ことを、自身の身体を通して伝え続けている。

＜株式会社YumiCoreBody概要＞

設立：2018年9月

代表者：代表取締役社長 村田友美子

所在地：106-0032 東京都港区六本木6-8-10 STEP六本木4階西館

資本金：5000万円

コーポレートサイト：https://yumicorebody.com/

代表Yumico Instagram：https://www.instagram.com/yumicorebody/

公式Instagram：https://www.instagram.com/yumicorebody_official/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@YumiCoreBody/featured

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@yumicorebody_official