TKP、さっぽろ駅直結の貸会議室・シェアオフィス「TKP fabbit札幌駅南口」を3月2日に開業！～同日、オープニングレセプション開催～

株式会社ティーケーピー

株式会社ティーケーピー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：河野 貴輝、以下TKP）は、地下鉄「さっぽろ駅」直結の新築ビル「ヒューリックスクエア札幌」7階に、貸会議室とシェアオフィスを融合した「TKP fabbit札幌駅南口」を本日2026年3月2日に開業し、オープニングレセプションを執り行いました。なお、本施設は北海道エリアにおいて初の「fabbit」との共同出店であり、「fabbit」ブランドとしても北海道初進出となります。

■「TKP fabbit札幌駅南口」について

「TKP fabbit札幌駅南口」は、高い機能性を備えた最高クラスのオフィスバンケット「TKPガーデンシティPREMIUM札幌駅南口」と、シェアオフィス 「fabbit札幌駅南口」を一体的に備えた複合型ワークスペースです。総契約面積は844平方メートル で、大規模な会議・イベントから日常的なオフィス利用まで、同一エリア内でシームレスに対応できる環境を提供します。

北海道最大の都市である札幌は、道内の政治・経済・文化の中枢であり、多くの企業や行政機関が集積する北海道経済の中心都市です。IT・観光・食関連産業など多様な分野で成長が続くなか、拠点開設や機能移転、サテライトオフィス整備など、オフィスニーズも多様化しています。

TKPは本施設を通じて、札幌における「地域に根差したビジネス拠点」としての役割と、全国に広がるネットワークの一翼としての強みを発揮し、利用企業の事業成長を力強くサポートしてまいります。

■オフィスバンケット「TKPガーデンシティPREMIUM札幌駅南口」について

「TKPガーデンシティPREMIUM札幌駅南口」は、全2室のホールと会議室を備えた、高機能な最高クラスのオフィスバンケットです。会議や研修、セミナーに加え、懇親会・祝賀会・忘新年会などの各種宴会シーンにも幅広くご利用いただけます。式典やパーティーにふさわしい上質な空間は、企業内外の交流をより一層深める場として最適です。

また、多彩な会場演出が可能な高性能の照明・映像・音響システムを完備しており、パーティー演出や歓談を彩る音響・照明演出にも柔軟に対応いたします。「さっぽろ駅」直結というアクセスの良さと、TKPならではの運営ノウハウ・サービスクオリティを組み合わせることで、企業の会議・イベントのみならず、華やかな宴会・交流会の場としても、ワンランク上の利用価値を提供してまいります。

カンファレンスルーム7Aホール7B

■シェアオフィス 「fabbit札幌駅南口」について

「fabbit札幌駅南口」はレンタルオフィス2区画を備えた、「fabbit」ブランド北海道初出店となる施設です。落ち着いた執務環境と独立性を備えた専用オフィスを提供し、スタートアップや地元企業、行政・教育機関など、多様な組織の事業活動に対応します。「さっぽろ駅」直結の利便性を活かし、新たな事業拠点の開設や北海道エリアの統括拠点としての利用、プロジェクト単位での活用など幅広いオフィスニーズを支援します。

また、同一施設内にある「TKPガーデンシティPREMIUM札幌駅南口」との連携により、日常的なワークスペース利用から会議・セミナーなどの大規模イベントまで、用途に応じた空間をワンストップで利用できる利便性を備えています。

※画像はイメージです。レンタルオフィスの什器は別途となり、ご希望に応じて設置可能です。※画像はイメージです。レンタルオフィスの什器は別途となり、ご希望に応じて設置可能です。

TKP は今後も、時代の変化・需要の変化に合わせた多様なオフィス空間を完備し、幅広いオプションを付加した総合的な空間ソリューションを提供することで、全国各地のお客様のニーズに対応してまいります。

【「TKP fabbit札幌駅南口」概要】

施設名：TKP fabbit札幌駅南口

（「TKPガーデンシティPREMIUM札幌駅南口」と「fabbit札幌駅南口」の合同出店となります）

住所：北海道札幌市中央区北三条西3丁目1-44 ヒューリックスクエア札幌 7階

アクセス：地下鉄「さっぽろ駅」直結、JR「札幌駅」地下通路徒歩4分

契約面積：844平方メートル （255坪）

施設情報サイト：

「TKPガーデンシティPREMIUM札幌駅南口」 https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gcp-sapporoeki-minamiguchi/

「fabbit札幌駅南口」https://fabbit.co.jp/office/fabbit-sapporo_minamiguchi/

【株式会社ティーケーピー 会社概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24137/table/508_1_5ade97f3e96ce9efcf001493d1c39c15.jpg?v=202603030951 ]

※プレスリリースに記載されている情報は、発表日現在の情報であり、時間の経過または様々な後発事象によって変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください