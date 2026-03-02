「桃鈴ねね」初となる全国流通アルバム『Peachful Story』リリース決定！

カバー株式会社

カバー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷郷元昭）は、弊社が運営する女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の「桃鈴ねね」において、2026年7月8日（水）に1stアルバム『Peachful Story』の全国流通リリースが決定したことをお知らせいたします。

VTuber グループ「ホロライブ」所属の「桃鈴ねね」活動初となる全国流通アルバムのリリースが決定 !

これまでに配信リリースしてきた『ねねちのギラギラファンミーティング』『LOVE受信、ヒクツ発信』『カラカラ！』のほか、『Liminal』を含む新規楽曲を収録。

桃鈴ねねによるバラエティ豊かな音楽・歌唱表現を追求した作品となっています。

アルバム商品情報

桃鈴ねね『Peachful Story』

発売日：2026年7月8日（水）

販売予約リンク：https://cover.lnk.to/PeachfulStory

■完全生産限定盤

品番：HOLOEC-064

価格：8,800円（税込）

ジャケットイラスト：一伊那尓栖 / ラオーラ・パンテーラ

同梱物：

・桃鈴ねね直筆サイン入りアナザージャケットカード (イラスト：りいちゅ)

・『Peachful Story』レコーディングブック

・hololive OFFICIAL CARD GAME PRカード

hBP04-083「桃鈴ねね」

+ and more

予約リンク：https://shop.hololivepro.com/products/momosuzunene_1stalbum_peachfulstory_limited

■通常盤

品番：HOLO-027

価格：3,300円（税込）

ジャケットイラスト：りいちゅ

同梱物(初回プレス限定)：

ランダムアナザージャケットカード 1枚

※全2種

※数量限定ランダムで「桃鈴ねね」の直筆サイン入り。

予約リンク：https://cover.lnk.to/PeachfulStory

※店舗別購入特典の内容は後日公開予定となります。

『Liminal』楽曲情報

作詞：森本 練

作曲：森本 練

編曲：森本 練

配信リンク：https://cover.lnk.to/MK4iei

桃鈴ねね 1st EP 『ねねねのね！』復刻販売決定！

2023年6月リリースの桃鈴ねね 1st EP『ねねねのね！』CDがファン待望の復刻！

ヒゲドライバー氏提供の全5曲を収録。

■桃鈴ねね 1st EP『ねねねのね！』復刻盤

品番：HOLOEC-066

価格：2,200円（税込）

ジャケットイラスト：Rosuuri

販売ページ：https://shop.hololivepro.com/products/momosuzunene_1step_nenenenone_reissue

※本商品は・桃鈴ねね 活動2周年記念グッズ 桃鈴ねね 1st EP『ねねねのね！』のパッケージデザインを一部変更、リマスタリングを施した復刻盤となります。

会社概要

■ホロライブプロダクションについて

「ホロライブプロダクション」は、世界最大級のバーチャルタレント事務所です。

運営している女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」はYouTube総登録者数が9,000万人を超え、ライブ配信、音楽、イベントを通じて世界中のファンと交流しています。

・ホロライブプロダクション公式サイト：https://hololivepro.com/

・ホロライブプロダクション公式X：https://x.com/hololivetv

・ホロライブプロダクション公式TikTok：https://www.tiktok.com/@hololive_official

・ホロライブプロダクション イベント公式X : https://x.com/hololive_event

・ホロライブプロダクション公式ショップ：https://shop.hololivepro.com/

■カバー株式会社について

カバー株式会社は、インターネットを活用したIPビジネスを手がけ、世界屈指のVTuberIPと熱量の高いファンコミュニティを擁する次世代のITエンターテインメント企業です。 「つくろう。世界が愛するカルチャーを。」をミッションに掲げ、VTuber事業を始めとした日本発のグローバルに広がる二次元エンターテイメントを展開しているほか、新たなコミュニケーション手段としてのプラットフォームやメタバースの開発など、コンテンツ×テクノロジーを駆使し、世界が愛するバーチャルカルチャーを生み出すことを目指しています。

・所在地：東京都港区

・代表者：代表取締役社長 谷郷 元昭

・コーポレートサイト：http://cover-corp.com

・採用ページはこちら：https://hrmos.co/pages/cover-corp

・本記事内の画像をご使用の際はクレジット表記をご記載ください ：(C) COVER