「桃鈴ねね」初となる全国流通アルバム『Peachful Story』リリース決定！

カバー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷郷元昭）は、弊社が運営する女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の「桃鈴ねね」において、2026年7月8日（水）に1stアルバム『Peachful Story』の全国流通リリースが決定したことをお知らせいたします。




これまでに配信リリースしてきた『ねねちのギラギラファンミーティング』『LOVE受信、ヒクツ発信』『カラカラ！』のほか、『Liminal』を含む新規楽曲を収録。


桃鈴ねねによるバラエティ豊かな音楽・歌唱表現を追求した作品となっています。


アルバム商品情報

桃鈴ねね『Peachful Story』


発売日：2026年7月8日（水）


販売予約リンク：https://cover.lnk.to/PeachfulStory



■完全生産限定盤



品番：HOLOEC-064


価格：8,800円（税込）


ジャケットイラスト：一伊那尓栖 / ラオーラ・パンテーラ



同梱物：


・桃鈴ねね直筆サイン入りアナザージャケットカード (イラスト：りいちゅ)


・『Peachful Story』レコーディングブック


・hololive OFFICIAL CARD GAME PRカード


hBP04-083「桃鈴ねね」


+ and more



予約リンク：https://shop.hololivepro.com/products/momosuzunene_1stalbum_peachfulstory_limited









■通常盤



品番：HOLO-027


価格：3,300円（税込）


ジャケットイラスト：りいちゅ



同梱物(初回プレス限定)：


ランダムアナザージャケットカード 1枚


※全2種


※数量限定ランダムで「桃鈴ねね」の直筆サイン入り。



予約リンク：https://cover.lnk.to/PeachfulStory








※店舗別購入特典の内容は後日公開予定となります。


『Liminal』楽曲情報


作詞：森本 練


作曲：森本 練


編曲：森本 練


配信リンク：https://cover.lnk.to/MK4iei





桃鈴ねね 1st EP 『ねねねのね！』復刻販売決定！

2023年6月リリースの桃鈴ねね 1st EP『ねねねのね！』CDがファン待望の復刻！


ヒゲドライバー氏提供の全5曲を収録。





■桃鈴ねね 1st EP『ねねねのね！』復刻盤


品番：HOLOEC-066


価格：2,200円（税込）


ジャケットイラスト：Rosuuri


販売ページ：https://shop.hololivepro.com/products/momosuzunene_1step_nenenenone_reissue





※本商品は・桃鈴ねね 活動2周年記念グッズ 桃鈴ねね 1st EP『ねねねのね！』のパッケージデザインを一部変更、リマスタリングを施した復刻盤となります。


会社概要

■ホロライブプロダクションについて







「ホロライブプロダクション」は、世界最大級のバーチャルタレント事務所です。


運営している女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」はYouTube総登録者数が9,000万人を超え、ライブ配信、音楽、イベントを通じて世界中のファンと交流しています。


・ホロライブプロダクション公式サイト：https://hololivepro.com/


・ホロライブプロダクション公式X：https://x.com/hololivetv


・ホロライブプロダクション公式TikTok：https://www.tiktok.com/@hololive_official


・ホロライブプロダクション イベント公式X : https://x.com/hololive_event


・ホロライブプロダクション公式ショップ：https://shop.hololivepro.com/



■カバー株式会社について







カバー株式会社は、インターネットを活用したIPビジネスを手がけ、世界屈指のVTuberIPと熱量の高いファンコミュニティを擁する次世代のITエンターテインメント企業です。 「つくろう。世界が愛するカルチャーを。」をミッションに掲げ、VTuber事業を始めとした日本発のグローバルに広がる二次元エンターテイメントを展開しているほか、新たなコミュニケーション手段としてのプラットフォームやメタバースの開発など、コンテンツ×テクノロジーを駆使し、世界が愛するバーチャルカルチャーを生み出すことを目指しています。



・所在地：東京都港区


・代表者：代表取締役社長 谷郷 元昭


・コーポレートサイト：http://cover-corp.com


・採用ページはこちら：https://hrmos.co/pages/cover-corp


・本記事内の画像をご使用の際はクレジット表記をご記載ください ：(C) COVER