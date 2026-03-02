過去最大タイトル数をご紹介！『DMM GAMES CONNECT#6』公式YouTubeプレミア公開！新作タイトルや人気タイトルのゲーム内アイテムがもらえる限定シリアルコードも公開！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、3月2日（月）に公式YouTubeにてDMM GAMES情報番組『DMM GAMES CONNECT＃6』を公開いたしました。

また、番組内ではほかにもDMM GAMESの人気タイトルの紹介やキャンペーン情報、ゲーム内アイテムがもらえる番組限定のシリアルコードを公開しております。是非最後までご視聴ください！

▼『DMM GAMES CONNECT ＃6』視聴URL

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Chvdwc6w89A ]

▼番組ラインナップ

―新作紹介―

・恋姫†大戦

・テクロノス

・邪神戦記ルルイエ少女隊 ～クトゥルフ神話TD～

・フルールデイズ

―DMM GAMES CONNECTセレクション―

・ぼくらの放課後戦争！

・リバース1999

・熱戦少女

―人気タイトル紹介―

・マブラヴ ガールズガーデン

・御城プロジェクト:RE

▼番組内では限定のシリアルコードを公開！

＜シリアルコードプレゼント内容＞

・恋姫†大戦 ：天想石（無償）×100

・テクロノス ：ガチャチケット×5

・フルールデイズ ：プレミアムガチャ専用チケット×３

・マブラヴ ガールズガーデン ：スタンダードガチャチケット×10、ギフトカード×15

・御城プロジェクト:RE ：10連招城券×1

※シリアルコードと詳細については、番組内で発表されております。

※ゲームタイトルごとにシリアルコードや入力期間が異なりますので、詳細は番組をご視聴のうえご確認くださいますよ

うお願いいたします。

■『恋姫†大戦』

英雄美少女ゲームの頂点にして、全恋姫シリーズでおくる超大作！戦乱バトルRPG『恋姫†大戦』好評配信中！

今プレイをはじめると豪華景品がもらえるキャンペーンを開催中です！

『恋姫†大戦』ゲームPlayはこちら：https://games.dmm.com/detail/koihimetaisen_3819321

■『テクロノス』

『神姫PROJECT』『あやかしランブル！』『れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～』の魅力的なキャラが大集合！

世界と世界がつながるワンダーランドで、可愛いキャラを集めて戦うクロスヒロインRPG！

リリースを記念したプレゼントも配布中です！

『テクロノス』ゲームPlayはこちら：https://games.dmm.com/detail/techcronoss_47593268

■『邪神戦記ルルイエ少女隊 ～クトゥルフ神話TD～』

キャラ編成とローグライト要素を取り入れた新感覚のタワーディフェンスゲーム！邪神の力を手にし、神々の攻撃からルルイエを守れ！

『千年戦争アイギス』『御城プロジェクト:RE』『モンスター娘TD～ボクは絶海の孤島でモン娘たちに溺愛されて困っています～』と連動した「超TDやろうぜCP」の特別ミッションでは、『邪神戦記ルルイエ少女隊 ～クトゥルフ神話TD～』の事前登録を行うことで、ゲーム内アイテムがもらえるキャンペーンも開催中！

『邪神戦記ルルイエ少女隊 ～クトゥルフ神話TD～』事前登録はこちら：https://rlyehshoujotai.games.dmm.com/

■『フルールデイズ』

毎日の生活を、彼がライフパートナーとしてそっと支えてくれる「花丸ライフサポートゲーム」！

あなたが選んだ彼と、どんな物語が紡がれるのかーー。日常を改善しながら是非追ってみてください。

今はじめると、リリース記念キャンペーンの豪華アイテムがもらえるチャンス！

『フルールデイズ』ゲームPlayはこちら：https://games.dmm.com/detail/fleurdays_94586723

■『マブラヴ ガールズガーデン』

好評配信中の『マブガル』は100万ユーザー突破！ハーフアニバーサリーを迎え、物語は激動の展開にーー。

App Store版・Google Play版のリリース記念として、豪華キャンペーンを開催中です！

『マブラヴ ガールズガーデン』ゲームPlayはこちら：https://games.dmm.com/detail/muvluv_gg_879524

■御城プロジェクト：RE

今年で10周年を迎える『御城プロジェクト:RE』では、期間限定で招城祭が復刻開催！さらに新城娘として「★7 城塞都市ヴァレッタ」「★7 館林城」が登場！この機会をお見逃しなく！

『御城プロジェクト:RE』ゲームPlayはこちら：http://games.dmm.com/detail/oshirore/

権利表記：(C)2025 EXNOA LLC/NEXTON、(C)2026 EXNOA LLC / テクロス、(C)2026 EXNOA LLC、(C)Muv-Luv: The Answer (C)2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.、(C)2014 EXNOA LLC