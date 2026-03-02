過去最大タイトル数をご紹介！『DMM GAMES CONNECT#6』公式YouTubeプレミア公開！新作タイトルや人気タイトルのゲーム内アイテムがもらえる限定シリアルコードも公開！

写真拡大 (全12枚)

合同会社EXNOA


合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、3月2日（月）に公式YouTubeにてDMM GAMES情報番組『DMM GAMES CONNECT＃6』を公開いたしました。


また、番組内ではほかにもDMM GAMESの人気タイトルの紹介やキャンペーン情報、ゲーム内アイテムがもらえる番組限定のシリアルコードを公開しております。是非最後までご視聴ください！



▼『DMM GAMES CONNECT ＃6』視聴URL


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Chvdwc6w89A ]


▼番組ラインナップ


―新作紹介―


・恋姫†大戦


・テクロノス


・邪神戦記ルルイエ少女隊 ～クトゥルフ神話TD～


・フルールデイズ



―DMM GAMES CONNECTセレクション―


・ぼくらの放課後戦争！


・リバース1999


・熱戦少女



―人気タイトル紹介―


・マブラヴ ガールズガーデン


・御城プロジェクト:RE



▼番組内では限定のシリアルコードを公開！


＜シリアルコードプレゼント内容＞


・恋姫†大戦　 　　　 ：天想石（無償）×100


・テクロノス　　 　 ：ガチャチケット×5


・フルールデイズ　　　　　　 ：プレミアムガチャ専用チケット×３


・マブラヴ ガールズガーデン　：スタンダードガチャチケット×10、ギフトカード×15


・御城プロジェクト:RE　　　：10連招城券×1



※シリアルコードと詳細については、番組内で発表されております。


※ゲームタイトルごとにシリアルコードや入力期間が異なりますので、詳細は番組をご視聴のうえご確認くださいますよ


うお願いいたします。



■『恋姫†大戦』






英雄美少女ゲームの頂点にして、全恋姫シリーズでおくる超大作！戦乱バトルRPG『恋姫†大戦』好評配信中！


今プレイをはじめると豪華景品がもらえるキャンペーンを開催中です！



『恋姫†大戦』ゲームPlayはこちら：https://games.dmm.com/detail/koihimetaisen_3819321



■『テクロノス』






『神姫PROJECT』『あやかしランブル！』『れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～』の魅力的なキャラが大集合！


世界と世界がつながるワンダーランドで、可愛いキャラを集めて戦うクロスヒロインRPG！


リリースを記念したプレゼントも配布中です！



『テクロノス』ゲームPlayはこちら：https://games.dmm.com/detail/techcronoss_47593268



■『邪神戦記ルルイエ少女隊 ～クトゥルフ神話TD～』






キャラ編成とローグライト要素を取り入れた新感覚のタワーディフェンスゲーム！邪神の力を手にし、神々の攻撃からルルイエを守れ！


『千年戦争アイギス』『御城プロジェクト:RE』『モンスター娘TD～ボクは絶海の孤島でモン娘たちに溺愛されて困っています～』と連動した「超TDやろうぜCP」の特別ミッションでは、『邪神戦記ルルイエ少女隊 ～クトゥルフ神話TD～』の事前登録を行うことで、ゲーム内アイテムがもらえるキャンペーンも開催中！



『邪神戦記ルルイエ少女隊 ～クトゥルフ神話TD～』事前登録はこちら：https://rlyehshoujotai.games.dmm.com/



■『フルールデイズ』






毎日の生活を、彼がライフパートナーとしてそっと支えてくれる「花丸ライフサポートゲーム」！


あなたが選んだ彼と、どんな物語が紡がれるのかーー。日常を改善しながら是非追ってみてください。


今はじめると、リリース記念キャンペーンの豪華アイテムがもらえるチャンス！



『フルールデイズ』ゲームPlayはこちら：https://games.dmm.com/detail/fleurdays_94586723



■『マブラヴ ガールズガーデン』




好評配信中の『マブガル』は100万ユーザー突破！ハーフアニバーサリーを迎え、物語は激動の展開にーー。


App Store版・Google Play版のリリース記念として、豪華キャンペーンを開催中です！



『マブラヴ ガールズガーデン』ゲームPlayはこちら：https://games.dmm.com/detail/muvluv_gg_879524



■御城プロジェクト：RE




今年で10周年を迎える『御城プロジェクト:RE』では、期間限定で招城祭が復刻開催！さらに新城娘として「★7 城塞都市ヴァレッタ」「★7 館林城」が登場！この機会をお見逃しなく！



『御城プロジェクト:RE』ゲームPlayはこちら：http://games.dmm.com/detail/oshirore/






権利表記：(C)2025 EXNOA LLC/NEXTON、(C)2026 EXNOA LLC / テクロス、(C)2026 EXNOA LLC、(C)Muv-Luv: The Answer (C)2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.、(C)2014 EXNOA LLC