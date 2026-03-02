人気番組『クレイジージャーニー』の旅行代理店が赤坂に期間限定オープン！

株式会社 TBSテレビ

ＴＢＳでは、３月１３日（金）から開催される「TOKYO CREATIVE SALON 2026」の期間中に、人気番組『クレイジージャーニー』をテーマにした架空の旅行代理店「クレイジージャーニー旅行代理店」を期間限定でオープンします。番組に登場したジャーニーたちの超クレイジーな旅を追体験する、絶対に行きたくない（？）旅行プランの提案を受けたり、異国情緒溢れる店の外国人店員とのコミュニケーションを通じて、限定ステッカーや世界のおやつがもらえる。さらに、とある内容について話すと、危険地帯ジャーナリスト・丸山ゴンザレスや少数民族フォトグラファー︎・ヨシダナギ、アマゾン料理人・太田哲雄など番組の人気ジャーニーたち選りすぐりのアイテムや体験がもらえる“秘密の無料プラン”が当たるチャンスも！ ぜひ、この場限りの『クレイジージャーニー』の摩訶不思議な世界をお楽しみください。

異国情緒あふれる、非日常な旅行代理店！

赤坂サカス広場のAKASAKAオブジェ横に、突如現れた異国情緒あふれる旅行代理店。見るからに違和感のある建物は、海外のリゾート地などでよく見かけるキオスク型の旅行代理店を想起させる。店は外国人店員によって運営されており、赤坂にいながらまるで海外に来たような体験をすることができます。

※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

クレイジー過ぎる旅行プランをご提案！

ブラジルの狂気の遊園地、アフリカ最大の呪物市場、超監視国家トルクメニスタンなど、過去に番組に登場したジャーニーたちの超クレイジーな旅の数々を追体験できる、絶対に行きたくない（？）旅行プランをご提案します。すべてが常識はずれの前代未聞の旅、恐れ知らずのお客様はぜひ店頭のパンフレットで詳細をご覧ください。

※当店は架空の旅行代理店であり、実際に旅行プランの販売はしておりません。

限定ステッカーや、世界のおやつがもらえる！

旅行代理店にお越しいただいたお客様に、クレイジージャーニー旅行代理店のオフィシャルステッカー（複数種）や、世界各国の一風変わったおやつなどをプレゼントします。どんな会話をすれば何がもらえるのかはすべて謎。ぜひ店員との会話を楽しんでみてください。

※アイテムを指定することはできません。いずれも在庫が無くなり次第終了となります。

人気ジャーニーたちによる、“秘密の無料プラン”が当たるチャンスも！

危険地帯ジャーナリスト・丸山ゴンザレスや少数民族フォトグラファー︎・ヨシダナギ、アマゾン料理人・太田哲雄など、番組の人気ジャーニーたち選りすぐりのアイテムや体験がもらえる“秘密の無料プラン”が当たるチャンスも。応募するためには、とある会話を店員とする必要があるらしいが・・・。

＊当選者の発表は、商品の発送をもって代えさせていただきます。

■「クレイジージャーニー旅行代理店」開催概要

名称：クレイジージャーニー旅行代理店（CRAZY JOURNEY Travel Agency）

開催日：3月13日（金）～3月17日（火）

開催時間：午前10:00～午後7:00 ※予定は変更になる場合がございます。

開催場所：赤坂サカス広場「AKASAKA」オブジェ横

参加費：無料

番組HP：https://www.tbs.co.jp/crazyjourney/

番組公式Instagram：https://www.instagram.com/crazy_journey.tbs

番組公式X：https://x.com/Crazy_Journey

■赤坂エンタテインメント・シティ構想について

赤坂エンタテインメント・シティ構想とは、新たなエンタテインメント機能や最先端の文化発信機能を拡充することにより、「赤坂を人々の喜びと幸福に寄り添い、最高の“時”を届ける街にする」というプロジェクトです。

「赤坂」という新規エリアの開発から既存施設のリニューアルに至るまで、本プロジェクトの実現に向けてオールTBSの「心揺さぶるコンテンツ力」を結集し、独創的な挑戦を持って、TBSブランド価値の最大化と赤坂にさらなる賑わいを創出します。