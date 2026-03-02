【日本が誇る“森の宝石”を、杜の都から。】高級爪楊枝の原料「クロモジ」が、一瞬で心を整えるアロマスプレーに。仙台市ふるさと納税の返礼品として採用。
有限会社西欧館（本社：宮城県仙台市 代表：吉田 顕二郎）が展開するアロマブランド
「L'essentiel du Japon（レソンシエルジャポン）」の日本を代表する芳香植物を使用した『クロモジ アロマスプレー』が、宮城県仙台市の「ふるさと納税」返礼品に正式採用された。
■ 知識として深めたい「クロモジ（黒文字）」の正体
「クロモジ」という名を聞いて、真っ先に思い浮かぶのは「高級な爪楊枝」ではないでしょうか。
しかし、なぜ爪楊枝にわざわざこの木が使われるのか、その理由をご存知ですか？
「香る木」としての格付け：
クロモジは、日本に自生するクスノキ科の落葉低木です。枝に黒い斑点があり、それが「文字」のように見えることから「黒文字」と名付けられました。古来より、その枝を折った瞬間に広がる芳醇な香りと、優れた抗菌作用から、一流の茶席や和菓子に添えられる爪楊枝の原料として「最高級品」とされてきた歴史があります。
“和のローズウッド”と称される多幸感：
クロモジの香りは、ウッディ（木）でありながら、バラのような華やかさと、レモンのような爽やかさを併せ持っています。成分の主役は、ラベンダーにも含まれる「リナロール」。この成分が、日本人の感性に深く、優しく語りかけます。
■ 日常を「凛とした空気」で満たす、100%天然の力
このスプレーは、黒文字の木枝から抽出された純粋なエッセンシャルオイルを使用。
【マスクに】
外側にシュッとひと吹き。こもりがちなマスク内が、一瞬にして清々しい日本の森に変わります。
【寝室やリビングに】
おやすみ前の枕や、来客前の玄関に。100%天然だからこその「引き際の美しさ」が、気分を疲れさせず、良質な環境を作ります。
【お守り代わりに】
緊張する場面や、自分を取り戻したい時。クロモジの凛とした香りが、あなたの背中をそっと押してくれます。
■ 商品・お申し込み詳細
自治体：
宮城県仙台市
返礼品名：
【 国産 クロモジ 】和精油 黒文字 アロマスプレー
寄付受付ページ（楽天ふるさと納税）：
https://item.rakuten.co.jp/f041009-sendai/hw005/
通常販売(Amazon)
https://amzn.asia/d/020s9hZL
■ レソンシエルジャポン -レソポン- について
仙台の歴史を刻む「西欧館」を拠点に、香りを通じて豊かなライフスタイルを提案。「自然と共に豊かな生活」を提供するプロダクトを企画製造している。
https://www.seiokan.net/kuromoji