【日本が誇る“森の宝石”を、杜の都から。】高級爪楊枝の原料「クロモジ」が、一瞬で心を整えるアロマスプレーに。仙台市ふるさと納税の返礼品として採用。

有限会社西欧館（本社：宮城県仙台市 代表：吉田 顕二郎）が展開するアロマブランド

「L'essentiel du Japon（レソンシエルジャポン）」の日本を代表する芳香植物を使用した『クロモジ アロマスプレー』が、宮城県仙台市の「ふるさと納税」返礼品に正式採用された。

■ 知識として深めたい「クロモジ（黒文字）」の正体

「クロモジ」という名を聞いて、真っ先に思い浮かぶのは「高級な爪楊枝」ではないでしょうか。

しかし、なぜ爪楊枝にわざわざこの木が使われるのか、その理由をご存知ですか？

「香る木」としての格付け：

クロモジは、日本に自生するクスノキ科の落葉低木です。枝に黒い斑点があり、それが「文字」のように見えることから「黒文字」と名付けられました。古来より、その枝を折った瞬間に広がる芳醇な香りと、優れた抗菌作用から、一流の茶席や和菓子に添えられる爪楊枝の原料として「最高級品」とされてきた歴史があります。

“和のローズウッド”と称される多幸感：

クロモジの香りは、ウッディ（木）でありながら、バラのような華やかさと、レモンのような爽やかさを併せ持っています。成分の主役は、ラベンダーにも含まれる「リナロール」。この成分が、日本人の感性に深く、優しく語りかけます。

■ 日常を「凛とした空気」で満たす、100%天然の力

このスプレーは、黒文字の木枝から抽出された純粋なエッセンシャルオイルを使用。

【マスクに】

外側にシュッとひと吹き。こもりがちなマスク内が、一瞬にして清々しい日本の森に変わります。

【寝室やリビングに】

おやすみ前の枕や、来客前の玄関に。100%天然だからこその「引き際の美しさ」が、気分を疲れさせず、良質な環境を作ります。

【お守り代わりに】

緊張する場面や、自分を取り戻したい時。クロモジの凛とした香りが、あなたの背中をそっと押してくれます。

■ 商品・お申し込み詳細

自治体：

宮城県仙台市

返礼品名：

【 国産 クロモジ 】和精油 黒文字 アロマスプレー

寄付受付ページ（楽天ふるさと納税）：

https://item.rakuten.co.jp/f041009-sendai/hw005/

通常販売(Amazon)

https://amzn.asia/d/020s9hZL

■ レソンシエルジャポン -レソポン- について

仙台の歴史を刻む「西欧館」を拠点に、香りを通じて豊かなライフスタイルを提案。「自然と共に豊かな生活」を提供するプロダクトを企画製造している。

https://www.seiokan.net/kuromoji