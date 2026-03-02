【初百貨店常設店】ジュエリーブランド「RAVICHARME（ラヴィシャルム）」が2026年3月4日、新宿高島屋にグランドオープン！

株式会社Ravicharme

「RAVICHARME（ラヴィシャルム）」は、2026年3月4日（水）、ブランド初となる百貨店常設店舗を新宿高島屋2階アクセサリーフロアにオープンいたします。

■ ブランド初の百貨店常設店が誕生

RAVICHARMEは、これまで多くのお客様にご愛顧いただき、この度満を持して初の百貨店常設店舗をオープンする運びとなりました。 新宿高島屋店では、大人気Nudeシリーズやトラベルモアサナイトシリーズを常時取り揃え、新宿高島屋限定商品も多数ご用意させていただいております。実際に手に取ってその輝きを体感いただける空間を提供いたします。洗練された内装とともに、RAVICHARMEが提案する「日常に寄り添う贅沢な輝き」をお楽しみください。

Nudeシリーズ 天然石各種 K10×モアサナイト \99,000~Nudeシリーズ 天然石各種 K10×モアサナイト \99,000~

■ 【新宿高島屋限定商品】天然イエローハートダイヤモンド

百貨店常設という新たな節目を迎え、特別な想いを込めた一本をご用意いたしました。

陽だまりのようにあたたかく、見る人の心をやさしく照らす黄金の輝き。

希少な天然イエローダイヤモンドを、愛の象徴であるハートシェイプに仕立てることで、

ただの宝石ではなく「想いを宿す存在」へと昇華させました。

繊細なクラフトマンシップと、タイムレスな美意識を追求するRavicharmeのファインジュエリー。

その一つひとつには、身に纏う人の未来までを美しく照らしたいという願いが込められています。

特別な瞬間に、特別な輝きを。

ぜひ店頭にて、Ravicharmeの世界観とともに、この唯一無二の光をご体感ください。

PT950×天然イエローダイヤモンド2ct , カラーレスダイヤモンド1.3ct \3,608,000円

■ 【ミラクルシリーズ】デイリーシリーズ～千の願いを込めて～天然石各種 K10YG×モアサナイト \66,000

何かの節目に。

叶えたい目標に向かうその途中に。

小さな達成や、新しい一歩の記念として、少しずつ重ねていく輝きです。

それは、ただの装いではなく、未来への約束。

願いを込めて集めた光が、やがて確かな自信となり、大人としての品格へと昇華していきます。

■ オープンを記念し、新宿高島屋店にてご購入いただいたお客様へ、二つの特別な特典をご用意いたしました。

1. ご購入の方全員に「オリジナル ジュエリーボックス」をプレゼント

RAVICHARMEのロゴをあしらった、エレガントなジュエリーボックスを差し上げます。大切なコレクションを保管

するのに最適な、機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムです。

2. 30万円以上ご購入の方に「大人気 “ジュエリーガチャ”」をプレゼント

ポップアップイベントで毎回即完売となる、話題の“ジュエリーガチャ”が登場。 何色のストーンが出るかは、その瞬間までのお楽しみ。カプセルを開ける時の高揚感とともに、あなただけの特別な一石との出会いをお届けします。

大人気なマカロンカラーに加えて、期間限定のモランディーカラーも新登場※ジュエリーガチャ \33,000 (オープン記念として30万円以上ご購入の方、無料で１回ジュエリーガチャをプレゼント)

■ 新店舗概要

店舗名： RAVICHARME 新宿高島屋店

オープン日： 2026年3月4日（水）

所在地： 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目24番2号 新宿高島屋 2階 アクセサリーフロア

営業時間： 10:30 ～ 19:30（※営業時間は館の規定に準じます）

■ RAVICHARME（ラヴィシャルム）について

「記憶に残る旅のように、心に残るジュエリーを」をコンセプトに、アートと自然の調和を感じる独自のデザインと、日常にも非日常にも馴染む気品ある佇まいが特徴のジュエリーブランドです。

ブランド名は、フランス語の「Ravi（うれしい・ときめく）」と「Charme（魅力・お守り）」を掛け合わせた造語で、心にときめきを宿す魅力的なお守りのようなジュエリーを目指しています。

【公式Instagram】

https://www.instagram.com/ravicharme_official/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

RAVICHARME 担当：久保

メールアドレス：info@ravicharme.com