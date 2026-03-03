映画『ズートピア2』公式アートブック『ジ・アート・オブ ズートピア２』カドスト限定版が、大好評予約受付中!!

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、映画『ズートピア2』の公式アートブック『ジ・アート・オブ ズートピア２』（監修：ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社、著者：カリコレフア・ハーリー、まえがき：ジャレド・ブッシュ／イヴェット・メリノ／バイロン・ハワード、翻訳者：齋藤隼飛／堀川夢）カドスト限定版を現在予約受付中です。

ディズニー・アート・オブ・シリーズの最新刊となるこの豪華な一冊。ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオのオリジナル長編映画『ズートピア2』の舞台裏を大公開!!

『ズートピア2』の美術と制作の舞台裏をお届けします。

本作の制作過程で生まれた美しい開発アートや絵画、キャラクターデザイン、ストーリーボード、カラースクリプトなどを特集した豪華なアートブックです。

クリエイティブチームへの独占インタビューや制作秘話も収録。

カドスト限定版は、ここでしか手に入らない特典【ジ・アート・オブ ズートピア２ 限定シール2種セット】付きとなっています。

書誌情報

書名：『ジ・アート・オブ ズートピア２』カドスト限定版

監修：ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

著者：カリコレフア・ハーリー

まえがき：ジャレド・ブッシュ／イヴェット・メリノ／バイロン・ハワード

翻訳者：齋藤隼飛／堀川夢

定価：6,050円（本体5,500円＋税）

お届け予定日：2026年4月24日（金）以降順次発送

サイズ：縦234mm×横297mm×束幅14mm

ページ数：172ページ

※限定シール2種は、商品に同梱しての発送を予定しております。

※特典の数には限りがあるため、数量に達し次第、特典付与が終了になる場合がございます。

※お客様都合によるキャンセルはお受けできません｡

※転売目的などの購入はお断りさせていただきます。

※販売数や再販予定、在庫数に関してのお問い合わせにはお答えできません。

『ジ・アート・オブ ズートピア２』カドスト限定版予約ページ

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302602002734/

映画『ズートピア２』とは

2025年12月、あの名コンビが帰ってきた！

“もふもふなのに深い”と社会現象を巻き起こした前作『ズートピア』の続編最新作です。

動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”に突如現れたヘビをきっかけに、その誕生に隠された巨大な謎が動き出します。

頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと皮肉屋なキツネの相棒・ニック――正反対なふたりの絆が再び試されることに！

ヘビの新キャラ・ゲイリーなど、今作でも個性豊かな動物たちが続々登場。

進化した映像美と、種族を超えた絆を描く感動の物語に注目です。

映画『ズートピア２』公式サイト :https://www.disney.co.jp/movie/zootopia2

（C）Disney