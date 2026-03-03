衰えた脳を元気にする音読のカンタンな“コツ”と、誰もが知っているけど役に立つ、オススメの文章とは？

株式会社新星出版社

みんなの“難しい”を“カンタン”に。をモットーに数多くの実用書を手がける出版社、株式会社新星出版社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：富永靖弘）は、『大人の脳が元気になる！ 音読１日１分』を2026年3月3日（火）に発売いたしました。

■国語の教科書に載っていた名文で脳が若返る！！

ちょっと忘れ物が多くなってきたことを感じている方、健康に自信がなくなってきた方、懐かしい言葉や物語に触れたい方、そんなあなたは「音読」で脳の活性化と、健康と気持ちの若返りを目指しましょう。



脳は名詞と助詞の差を感知しやすいため、本書では名詞やそれに準ずる語句に接続している助詞に「印」をつけています。

ここを強調して音読することで、声がハッキリと脳に伝わり、文章が記憶しやすくなり、理解度が格段にアップします！



また、本書では70代から50代の方が小学生や中学生だった時期、国語の教科書に掲載されていた作品を音読用に多数集めています。懐かしい文章に触れて、身体も気持ちも健康になりましょう！



（※本書は2021年12月29日に発売した『脳が毎日元気になる！ 音読 １日１分』に新規ページを加えた改訂版です。）

■監修者情報

監修者：加藤俊徳（かとう・としのり）脳内科医、医学博士。加藤プラチナクリニック院長。株式会社「脳の学校」代表。昭和大学客員教授。発達脳科学・MRI脳画像診断の専門家。脳番地トレーニングの提唱者。小児から超高齢者まで1万人以上を診断・治療。1995年から2001年まで米ミネソタ大学放射線科でアルツハイマー病やMRI脳画像の研究に従事。ADHD、コミュニケーション障害など発達障害と関係する「海馬回旋遅滞症」を発見。帰国後、慶應義塾大学、東京大学などで脳研究に従事し、「脳の学校」を創業。現在、「加藤プラチナクリニック」を開設し、独自開発した加藤式MRI 脳画像診断法を用いて、薬だけに頼らない脳トレ処方を行う。

出口汪（でぐち・ひろし）関西学院大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。広島女学院大学客員教授、論理文章能力検定評議員、出版社「水王舎」代表取締役。YouTuberとしても「出口汪の学びチャンネル」を開設。現代文講師として、予備校の大教室が満員となり、受験参考書がベストセラーになるほど圧倒的な支持を得ている。また「論理力」を養成する画期的なプログラム「論理エンジン」を開発、多くの学校に採用されている。

■書誌情報

『大人の脳が元気になる！ 音読 １日１分』

ISBN : 978-4-405-08235-9

監修者 ：加藤俊徳 出口汪

出版社 ：株式会社 新星出版社

定 価 ：1,540円（税込）

仕 様 ：A5判/4C＋2C/136ページ



