香りと無香料という選択枠から生まれた、新時代のスキンケア設計

合同会社TOP DRAWS

Beauty／Fragrance／Lifestyle領域においてブランド開発を行うTOP DRAWS合同会社（東京）は、香りと無香料という二つの選択枠を軸に設計されたライフスタイルビューティーブランド「HONESTUAL（オネスチュアル）」のブランドコンセプトおよび第一弾プロダクトの詳細を、2026年3月3日に公開いたします。

2026年3月3日より公式ECサイトにて予約受付を開始し、

4月2日より正式発売いたします。

2026年1月より公開してきたTeaserでは、ブランド名〈HONESTUAL〉は提示していたものの、その思想やプロダクトの全容については明かしていませんでした。

水の流れや静かな光の表情、そして俳優の佇まいのみで構成された映像は、「HONESTUALとは何か」という問いを残したまま展開。

本発表にて、その背景にある考え方と、第一弾ラインアップの全貌を公開いたします。

また、Teaser動画およびStillに出演していた俳優が緒形龍氏であることもあわせて発表いたします。

■ HONESTUALとは

HONESTUALは、「香りを纏う」という行為と「香りをあえて足さない」という選択、その両立を可能にする設計思想から生まれた、ライフスタイルビューティーブランドです。

ブランドコンセプトは

“Routine becomes Art.”

毎日のスキンケアや香りの時間を、ただの習慣ではなく、自分を整える静かな時間へ。

日常のルーティンを、感性を整えるひとつの“作品”として捉え直すことを提案します。

私たちが大切にしているのは、“過剰に足すこと”ではなく、“本来のバランスへ戻すこと”。

その思想は、香りの設計だけではなく、成分処方、資材選定、パッケージデザインに至るまで一貫しています。

また、HONESTUALは “ Gift BEAUTY GIFT HONESTUAL ” という思想を掲げています。

それは、日本に根づく“手土産文化”を現代的に再解釈した考え方です。

相手を想い、丁寧に選び、きちんと渡すという所作。

成分や処方だけでなく、ギフトボックスやショッパー、メッセージカードに至るまで一貫設計しているのは、渡す瞬間までを含めて美しい体験にしたいと考えているからです。

成分から資材に至るまで、ファーストシリーズでは “Made in Japan”にこだわり、

繊細さと品質の高さを大切にしています。

HONESTUALは、大きく主張するブランドではありません。

けれど、持つ人の美意識を静かに語る存在でありたいと考えています。

■ 第一弾シリーズ「Dual Scents Story」

第一弾として発表するのは、

Dual Scents Story（デュアル センツ ストーリー）

<香りを重ねる>と<香りを引き算する>という選択枠。

香りと無香料が共存する発想から生まれたシリーズです。

ラインアップは以下の通りです。

クレンズオイル（2種）

〇パラダイスモス クレンズオイル

〇ローダルージュ クレンズオイル

オールインワンジェル（1種）

〇セレニティーゼロ オールインワンジェル

■ クレンズオイルの特徴

Dual Scents Storyのクレンズオイルは、

「落とす」だけではなく、肌と頭皮（Scalp）を整える時間へと設計されたクレンジングオイルです。

主成分には、高純度ホホバオイルを採用。

ホホバオイルは人の皮脂に近い「ワックスエステル」を豊富に含み、肌や頭皮になじみやすい性質を持ちます。そのため、しっかりとメイクや汚れを浮かせながらも、必要なうるおいを守る設計になっています。

また、ホホバオイルに含まれるビタミンEやアミノ酸は、肌だけでなく、頭皮のコンディションにも寄り添います。頭皮環境を整えることで、クレンジング時の刺激を抑え、健やかな状態へ導くサポートへとつながります。

これにより、

・ 顔のメイクや不要な皮脂のオフ

・ 頭皮まわりの余分な汚れや皮脂のやさしい除去

・ しっとりとした洗い上がり

という3つの体験が同時に叶います。

洗い上がりのつっぱり感が少なく、うるおいを守るやさしい使用感。

スキンケアの最初のステップとしてだけでなく、頭皮のケアまで意識したクレンジングオイルとしても設計されています。

■ オールインワンジェルの特徴

セレニティーゼロは、あえての無香料。

“整える”ことにフォーカスした設計です。

保湿成分をバランスよく配合し、肌に必要なうるおいを一度で補給。

軽やかなテクスチャーでありながら、しっとりとした保水感を持続させます。

ビタミンEやアミノ酸を含み、肌のコンディションをサポート。

ベタつきにくく、朝晩問わず使いやすい使用感に仕上げています。

また、Serenity0（無香料）を含む設計により、

次に纏う香りを引き立てる“余白”としての役割も担います。

本シリーズでは、3種の香りをご用意しています。

◾ Paradise Moss（パラダイス モス）

みずみずしさと静かな深みを併せ持つ香り。

モスの落ち着きにグリーンの透明感を重ね、自然の奥行きを感じさせる設計です。重すぎず、ユニセックスで纏えるバランスに仕上げました。

◾ Rohda Rouge（ローダ ルージュ）

華やかさの中に芯の強さを感じる香り。

やわらかなフローラルに温かみを重ね、甘さに寄りすぎない上品な印象へ。日常にも特別な時間にも寄り添います。

◾ Serenity0（セレニティゼロ）

あえての無香料。

香りを足さないという選択肢です。

肌本来の心地よさを大切にし、次に纏う香りを引き立てる“余白”として設計しました。

それぞれが単体で成立しながら、重ねることで印象が変化する。

その日の気分や装いに合わせて、香りのレイヤーを選ぶ。

それがDual Scents Storyの楽しみ方です。

■ 俳優・緒形龍氏の起用について

HONESTUALは、本質を纏う存在として俳優・緒形龍氏を起用いたしました。

祖父に名優・緒形拳氏、父に俳優・緒形直人氏、母に女優・仙道敦子氏という、日本映画・演劇界を代表する血統を受け継ぐ存在。



その名に宿るのは、単なる“家系”ではなく、世代を超えて継承される表現のDNAです。

しかし、彼の真の魅力はその背景にとどまりません。

初めて対面した瞬間、空間の空気が変わるほどの静かなオーラと、内側から放たれる透明な輝きに強く心を打たれました。



名を背負う覚悟と、自らの表現で道を切り拓こうとする意志。

その佇まいは、HONESTUALが掲げる

「Routine becomes Art」という思想と深く共鳴しています。

HONESTUALは、緒形龍氏とともに、

“美をまとう”という新たな物語を創造していきます。

■ 今後の展開

3月3日の公開を皮切りに、

4月24日（金）にはブランド初の展示会「HONESTUAL DEBUT SHOWCASE」を開催予定です。

香りと無香料。

足すことと、引くこと。

その両立から生まれる新しいビューティースタンダードを今後も提案してまいります。

＊【HONESTUAL DEBUT SHOW CASE】に関するお問合せはメールからお願い致します＊

【ブランドサイト】

https://honestual.com/

【公式ECサイト】

https://honestual.official.ec/