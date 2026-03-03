「勉強しなさい」の代わりに、この一冊を。ページをめくるたびに科学が好きになる「あぶない毒図鑑　からだのしくみと攻略法」が本日発売

株式会社新星出版社

気づけば科学が好きになる、”新感覚”科学エンタメ図鑑


ホモ・サピエンスの小学生5年生「ナギ」が迷い込んだのは、地球侵略を企む宇宙人の船だったーー。　




宇宙人が作戦会議で話しているのは...”ホモ・サピエンス”のしくみと弱点だった！？




科学に詳しい「クラーレ」と、ちょっとドジな「ケロッピー」、小学5年生の「ナギ」が漫画でおくるドタバタ科学エンタメ！




本書のポイント

● 　漫画は50P超。楽しく”科学”が学べる


● からだのしくみも徹底図解。本格的な医学の知識も自然と身につく


● 毒のメカニズムを通して、高校以上の理科の知識を先取り


● 日常生活と科学の結びつきがわかる「ナギの豆知識」


● 難しい科学用語の語源を学んで、英語やカタカナ語にも強くなる





監修者プロフィール

監修：くられ


サイエンス作家、科学監修作家。シリーズ累計 25 万部以上の「アリエナイ理科」


シリーズ（三才ブックス）を始め、楽しい科学書の分野で 15 年以上活動。週刊 少年ジャンプ


連載「Dr.STONE」（2017 年～／集英社）においては科学監修を務め、 フィクションと実科学


との架け橋として活躍中。


テレビ番組『世界一受けたい授業』『笑神様は突然に…』『MATSU ぼっち』などに出演。自身の YouTube チャ


ンネル「科学はすべてを解決する！」は、登録者数 36.1 万人（2025 年 1 月現在）。




監修：坂井建雄


1953 年生まれ。1978 年東京大学卒。1978 年東京大学解剖学教室助手。1984


年ハイデルベルク大学解剖学研究室に留学。1986 年東京大学助教授。1990 年


順天堂大学教授（解剖学・生体構造科学）を経て、2019 年同大学保健医療学部


特任教授。 解剖学の教育、運動器の機能解剖学的な研究、腎と血管系の細胞生


物学的な研究、医史学の研究に力を注いでいる。


漫画：加茂ユウジ


漫画家。2015 年、講談社「マガジンスペシャル」にて連載の『吊金先生』が初


のコミックス化。その他の作品に『異世界の主役は我々だ !』（KADOKAWA）、『ヘ


ルドクターくられの科学はすべてを解決する !!』（KADOKAWA）のコミカライ


ズなどがある。



【書誌情報】


『あぶない毒図鑑　からだのしくみと攻略法』


出版社：株式会社新星出版社


監修：くられ　坂井建雄


漫画：加茂ユウジ


定　価：本体1,500円+税


発売日：2026年3月3日（火）


仕　様：B6判・192ページ



