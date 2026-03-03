「勉強しなさい」の代わりに、この一冊を。ページをめくるたびに科学が好きになる「あぶない毒図鑑　からだのしくみと攻略法」が本日発売

株式会社新星出版社

気づけば科学が好きになる、”新感覚”科学エンタメ図鑑

ホモ・サピエンスの小学生5年生「ナギ」が迷い込んだのは、地球侵略を企む宇宙人の船だったーー。

宇宙人が作戦会議で話しているのは...”ホモ・サピエンス”のしくみと弱点だった！？

科学に詳しい「クラーレ」と、ちょっとドジな「ケロッピー」、小学5年生の「ナギ」が漫画でおくるドタバタ科学エンタメ！

本書のポイント

● 漫画は50P超。楽しく”科学”が学べる

● からだのしくみも徹底図解。本格的な医学の知識も自然と身につく

● 毒のメカニズムを通して、高校以上の理科の知識を先取り

● 日常生活と科学の結びつきがわかる「ナギの豆知識」

● 難しい科学用語の語源を学んで、英語やカタカナ語にも強くなる

監修者プロフィール

監修：くられ

サイエンス作家、科学監修作家。シリーズ累計 25 万部以上の「アリエナイ理科」

シリーズ（三才ブックス）を始め、楽しい科学書の分野で 15 年以上活動。週刊 少年ジャンプ

連載「Dr.STONE」（2017 年～／集英社）においては科学監修を務め、 フィクションと実科学

との架け橋として活躍中。

テレビ番組『世界一受けたい授業』『笑神様は突然に…』『MATSU ぼっち』などに出演。自身の YouTube チャ

ンネル「科学はすべてを解決する！」は、登録者数 36.1 万人（2025 年 1 月現在）。

監修：坂井建雄

1953 年生まれ。1978 年東京大学卒。1978 年東京大学解剖学教室助手。1984

年ハイデルベルク大学解剖学研究室に留学。1986 年東京大学助教授。1990 年

順天堂大学教授（解剖学・生体構造科学）を経て、2019 年同大学保健医療学部

特任教授。 解剖学の教育、運動器の機能解剖学的な研究、腎と血管系の細胞生

物学的な研究、医史学の研究に力を注いでいる。

漫画：加茂ユウジ

漫画家。2015 年、講談社「マガジンスペシャル」にて連載の『吊金先生』が初

のコミックス化。その他の作品に『異世界の主役は我々だ !』（KADOKAWA）、『ヘ

ルドクターくられの科学はすべてを解決する !!』（KADOKAWA）のコミカライ

ズなどがある。

【書誌情報】

『あぶない毒図鑑 からだのしくみと攻略法』

出版社：株式会社新星出版社

監修：くられ 坂井建雄

漫画：加茂ユウジ

定 価：本体1,500円+税

発売日：2026年3月3日（火）

仕 様：B6判・192ページ

