Sonos、春の新生活キャンペーンを開催　本格サウンドで暮らしをアップグレード

株式会社infinity

サウンド体験で世界をリードする米国発オーディオブランドSonos（本社：米国カリフォルニア州、CEO：TomConrad、Nasdaq：SONO）は、2026年3月3日（火）から3月9日（月）までの期間限定で、春の新生活に合わせてSonos製品が特別価格となる「2026年新生活キャンペーン」を実施します。新生活を本格的なサウンドでアップグレードし、プレミアムサウンドバーやスマートスピーカーなど、人気の製品を特別価格でご用意しています。

今回対象となるホームシアター製品には、Sonos史上最もパワフルなプレミアムスマートサウンドバー「SonosArcUltra」、コンパクトながらDolbyAtmosによる立体的な3Dサウンドで空間を満たす「SonosBeam(Gen2)」が揃っています。さらに、ワイヤレスサブウーファー「SonosSubMini」や「SonosSub4」を組み合わせることで、より深く力強い重低音が加わり、ホームシアター体験は一層進化します。また、パワフルな空間オーディオ再生が可能な「SonosEra300」やコンパクトながら豊かなステレオサウンドを響かせる「SonosEra100」も登場。

さらに、パーソナルな空間で臨場感溢れるサウンドに没頭できるプレミアムヘッドフォン「SonosAce」、防水・防塵設計でどこへでも手軽に持ち運べる長軽量設計の「SonosRoam2」、広大なステレオサウンドを生み出し、最大10時間再生可能な「SonosMove」も対象となります。

この春、新しい暮らしのスタートをSonosとともに。居心地のよい空間を彩るサウンドをアップグレードし、自分らしいスタイリッシュなライフスタイルを始めてみませんか。

【キャンペーン概要】

●対象期間：2026年3月3日（火)~3月9日（月）

●開催店舗：全国Sonos提携店舗（オンライン含む）

※Sonos提携店舗詳細は、Sonos公式サイトをご参照下さい。

※一部店舗では対象外のため、詳細は店舗にお問い合わせください。

●対象商品：

○プレミアムスマートサウンドバー：SonosArcUltra、SonosBeam（Gen2）

○プレミアムワイヤレスサブウーファー：SonosSub4

○ワイヤレスサブウーファー：SonosSubMini

○プレミアムスマートスピーカー：SonosEra300

○スマートスピーカー：SonosEra100

○プレミアムヘッドフォン：SonosAce

○ポータブルスマートスピーカー：SonosMove、SonosRoam2

●割引率：最大20％オフ

※割引率は対象製品によって異なります。

※対象製品や割引率は事前の予告なく変更する事がありますので予めご了承ください。Sonosについて

Sonos（Nasdaq:SONO）は、サウンド体験で世界をリードする企業です。マルチルーム対応のワイヤレスホームオーディオを開発するSonosは、リスナーがお好みのコンテンツに手軽にアクセスし、好きな方法でコントロールできるようにすることで、より良いオーディオ体験を生み出しています。この上ないサウンド体験、こだわりのデザイン性、使いやすさ、オープンプラットフォームを提供することで知られるSonosは、誰もが幅広いオーディオコンテンツを楽しめるような製品をお届けしています。Sonosの本社は、カリフォルニア州サンタバーバラにあります。詳細は、

https://www.sonos.com/ja-jp/homeをご覧ください。(https://www.sonos.com/ja-jp/home%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)

Sonos公式サイト

https://www.sonos.com/ja-jp/shop

【本件に関するお問い合わせ先】

SonosJapan広報事務局（CurrentGlobal内）

E-mail：Sonos_PR_CG_TYO@CurrentGlobal.com2

株式会社infinityは、Sonos Japan様の日本正規販売代理店です。

株式会社infinity

会社概要

所在地：東京都中央区銀座1-9-6 松岡第二銀緑舘7F

代表者：櫻井 毅

事業内容：代理店業務、営業支援、販売促進業務代行、イベント業務、事務局運営 等

HP： https://infnty.jp/

instagram： https://www.instagram.com/infinity_jpn/