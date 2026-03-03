【Amazon新生活セール】過去最大の約140製品を一斉放出！本気のデスク環境で新生活をスタートしよう

ビーズ株式会社

弊社ゲーミング家具ブランド「Bauhutte(R)（バウヒュッテ）」は、2026年3月3日(火)から3月9日(月)まで開催される「Amazon 新生活セール」（先行セール含む）において、バウヒュッテの定番＆人気ゲーミング家具など約140製品を特別価格で出品いたします。

特設サイトはこちら :https://www.bauhutte.jp/sale/amazon-%E6%96%B0%E7%94%9F%E6%B4%BB%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%83%AB-2026/Bauhutte(R)（バウヒュッテ）ブランドサイトへ移動します

本セールでは定番のゲーミングチェアや強化版ゲーミングデスク、各種カスタム品など、約140もの即戦力アイテムを特別価格で提供いたします。好みのパーツを組み合わせて、新たな環境でのスタートにぴったりの最強デスク環境をお得に作り上げましょう！

また、特設ページ内では各レイアウトの配置イメージや構築のポイントを公開中です。実際の部屋の間取りや広さと照らし合わせながら、理想の空間をシミュレーションできます。自分らしい部屋作りのヒントにしていただければ幸いです。

◆新生活セール おすすめポイント

【究極のリラックス】寝ながらゲームシステム

チェアのリクライニングとロングモニターアームを駆使して構築する自堕落の極致。お部屋の幅に合わせてデスクやラックを調整できるため、どんな間取りでもデッドスペースのない「自分だけの要塞」が完成します。

詳細はこちら(https://www.amazon.co.jp/stores/page/F875D74E-AA1A-479D-A1FB-1D95C1857BE7?ingress=2&visitId=0de01c15-7fc8-41f9-9ef2-0579181f024c&linkCode=ll2&tag=bauchair-22&linkId=dbd4adb5e7ac1812f37cdc5a4343def2&language=ja_JP&ref_=as_li_ss_tl)

【最強の作業効率】デュアルゲーミングデスク

活用しづらい「部屋の角」をフル活用。2台のメインデスクの間にカド専用デスクを連結することで、隙間のない広大なL字型ワークスペースを構築します。本格ゲーミング環境と、広々と資料を広げられる事務スペースを両立する、妥協なきレイアウトです。

詳細はこちら(https://www.amazon.co.jp/stores/page/31541FE3-E9B2-47A1-BCF9-414521FC9394/ref=as_li_ss_tl?ingress=2&visitId=73d635d8-f892-4866-9fe7-628f4f7f325c&ref_=ast_bln&linkCode=ll2&tag=bauchair-22&linkId=8d31505600ebc4a962efbbdbb663f40f&language=ja_JP)

【新生活の基盤】定番デスク＆チェア

「何から揃えればいいか迷っている」という方に向けた、バウヒュッテのベストセラーアイテム。1mm単位で調整可能な昇降デスクと高性能チェアが、長時間のゲーム・デスクワークを支える強固な土台となります。

【快適性を底上げ】大人気アクセサリーシリーズ

ゲーミング座布団や各種クッションなど、自分好みの快適さをプラスするアクセサリー製品も多数出品！デスクでのゲームや作業を「もっと長く、もっと快適に過ごしたい」を叶える相棒がきっと見つかります。

詳細はこちら(https://www.amazon.co.jp/stores/page/70B00A09-E611-4E6A-976B-29EDD61FC13C?ingress=2&visitId=934ddcaa-b644-46e3-ac86-81333c4e351c&linkCode=ll2&tag=bauchair-22&linkId=c02ccfab1c12413e62f19f7ead4328a5&language=ja_JP&ref_=as_li_ss_tl)

◆開催概要

【実施期間】 2026年3月3日(火)～3月9日(月)

【対象製品】 「寝ながらゲームシステム」など各種レイアウト家具一式

ゲーミングデスクHD BHD-1200HDM-BK、BHD-1000HDM-BK

他、ゲーミングチェア・アクセサリ類など 約140製品

【詳細情報】 https://www.bauhutte.jp/sale/amazon-新生活セール-2026/(https://www.bauhutte.jp/sale/amazon-%E6%96%B0%E7%94%9F%E6%B4%BB%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%83%AB-2026/)

【会場URL】 https://www.amazon.co.jp/stores/page/70B00A09-E611-4E6A-976B-29EDD61FC13C?channel=(https://www.amazon.co.jp/stores/page/70B00A09-E611-4E6A-976B-29EDD61FC13C?channel=20260303)20260303(https://www.amazon.co.jp/stores/page/70B00A09-E611-4E6A-976B-29EDD61FC13C?channel=20260303)

※セール在庫には限りがございますので、セール期間中であっても商品がなくなり次第、セール終了となる場合がございます。予めご了承ください。

※ラインナップやOFF率などは予告なく変更となる場合がございます。

「Bauhutte(R)（バウヒュッテ）」はビーズ株式会社（所在地：大阪府東大阪市、代表：大上響）の自社ブランドです。製品のお貸出やコラボキャンペーンなど協業についてのお問い合わせは、弊社お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

■ブランドページ：https://www.bauhutte.jp/

■Amazonブランドストア：https://www.amazon.co.jp/bauhutte

■公式X（旧Twitter）：https://x.com/bauhutte

■公式YouTube：https://www.youtube.com/@bauhutte