スポーツくじ発売から２５周年！これまで支えてくださった皆様に感謝の気持ちを込めて“ワクワク”をプレゼント！スポーツくじ２５周年感謝キャンペーン

独立行政法人日本スポーツ振興センター

独立行政法人日本スポーツ振興センター（ＪＳＣ）は、本日３月３日(火)に、スポーツくじ「ｔｏｔｏ」の発売から２５周年を迎えたことを記念し、皆様へこれまでの感謝を込めて“ワクワク”をプレゼントする「スポーツくじ２５周年感謝キャンペーン」を実施します。

■２５年間の感謝を込めて皆様へ“ワクワク”をプレゼント！総額１００万円相当！抽選で２５名様にオリジナル純金カードが当たる！

スポーツくじ２５周年を記念し、これまで支えてくださった皆様への感謝の気持ちを込めたキャンペーンを実施いたします。本キャンペーンでは、スポーツくじ「ｔｏｔｏ」公式Ｘアカウント（https://x.com/toto_sportskuji）をフォローのうえ、対象投稿をリポストすることで応募が可能。応募者の中から抽選で２５名様に、オリジナル純金カードをプレゼントいたします（総額１００万円相当）。スポーツくじならではの“ワクワク”と、２５周年の節目を記念した特別な賞品をお楽しみいただけるキャンペーンです。

キャンペーンサイト：https://www.toto-dream.com/campaign/25th.html

応募期間：３月３日（火）～３月１０日（火）

参加方法：スポーツくじｔｏｔｏ公式Xアカウントをフォロー＆リポスト

賞品：２５周年記念オリジナル純金カード

当選人数：２５名

（詳細は、上記キャンペーンサイトからご確認ください。）

■スポーツくじとスポーツ振興くじ助成の２５年間の歩み

２００１年３月３日に全国販売を開始した「ｔｏｔｏ」から始まったスポーツくじは、このたび、２５周年を迎えました。

Ｊリーグなどの複数試合の結果を予想する「ｔｏｔｏ」のほか、現在では、予想不要で最高６億円※１が当たる「ＢＩＧ」、そして日本くじ史上最高額※２１２億円※１が当たる「ＭＥＧＡ ＢＩＧ」、ＪリーグとＢ.ＬＥＡＧＵＥの試合結果を予想する１試合予想くじ「ＷＩＮＮＥＲ」など、多様なラインナップを展開しています。

スポーツくじは、お客様に“ワクワク”を届ける存在であると同時に、日本スポーツ界の発展を支える仕組みとして歩みを重ねています。

スポーツくじの収益は、日本のスポーツ環境を育むために使われ、２００２年からこれまでに約２，８８４億円※３がスポーツ振興くじ助成として、地域のスポーツ施設の整備や、スポーツ教室・大会の開催、未来のトップアスリートの発掘・育成などの地方公共団体やスポーツ団体が行うスポーツ活動の支援に役立てられてきました。

スポーツくじは、スポーツと人を育てる仕組み。これからも、トップアスリートから未来を担う子どもたちまで幅広く支え、日本のスポーツ界のさらなる発展に貢献していきます。

※１ キャリーオーバー発生時。当せん金は、売上金額や当せん口数によって変動します。

※２ 日本くじ史上最高額(公営競技を除く)

※３ ２０２５年１１月時点。２０２５年度は配分額を合算しています。

■スポーツくじ２５年間の想いを込めた新聞広告を３月３日（火）の朝日新聞全国版、読売新聞全国版、日経新聞全国版、スポーツ新聞６紙に掲載

３月３日（火）朝刊の朝日新聞全国版、読売新聞全国版、日経新聞全国版及び

スポーツ新聞６紙に、スポーツくじ２５周年の広告を掲載いたします。

広告では、スポーツ振興くじ助成を開始した２００２年度に助成を受けて

整備された、新潟県のとある公園の照明設備の現在の写真を使用しました。

みんながスポーツに夢中になる時間を増やし、約２５年が経った今日も

静かに輝くあの照明のように、これからもスポーツを照らし続けていきたい

という想いを込めました。

■スポーツくじ２５周年をお祝いして、ＣＭにご出演中の鈴木亮平さん、佐藤二朗さんのコメント動画をキャンペーンサイトで公開

鈴木亮平さん

皆さんこんにちは、鈴木亮平です。

スポーツくじ販売から２５周年を迎えたということで、おめでとうございます。

僕もＭＥＧＡ ＢＩＧで１２億の案内人・億山として携わらせていただき、売上がスポーツ環境を育むために活用されていることを知り、本当に意義のある取り組みだなと思っています。

僕も日頃からテレビでスポーツを見ていて、とても元気や活力をもらっているので、これからも日本のスポーツを盛り上げていく力になっていければと思います。

皆さんもスポーツくじを買って、日本のスポーツ界を盛り上げていきましょう！

以上、鈴木亮平でした。

佐藤二朗さん

皆さんこんにちは、佐藤二朗です。

スポーツくじ販売から２５周年ということで、

本当におめでとうございます！

僕はＷＩＮＮＥＲのＣＭ出演をさせていただいて、昔から大好きなスポーツにこのような形で関わることができて、本当に嬉しく思っております。僕は会場に行くこともありますし、テレビでも色々なスポーツを観戦します。

僕らは俳優ですが、スポーツ観戦は、音楽とも

俳優の舞台とも違って独特の一体感があって、観戦していると時間が経つのも忘れる、すごく貴重な場所だなと思います。

これからも、皆さんと一緒にスポーツくじを通して、日本のスポーツ界を応援して、盛り上げていければと思います！

このたびは本当におめでとうございます。佐藤二朗でした。