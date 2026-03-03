出川 哲朗さん・畑 芽育さんのタッグが１年ぶりに帰ってくる！プチシリーズを持って巨大クッションにダイブ！至高の自分時間を描いた新CM ブルボン プチシリーズ新TVCM「最高の瞬間」篇（15秒）

株式会社ブルボン

株式会社ブルボン（本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶）は、プチシリーズ発売30周年と3月3日（火）のプチシリーズ新商品２品の発売にあわせて、人気お笑いタレント・出川 哲朗さんと、俳優・畑 芽育さんをそれぞれ起用したプチシリーズの新CM「最高の瞬間」出川 哲朗さん篇と「最高の瞬間」畑 芽育さん篇を全国で放映します。

プチシリーズはサイズも量もお値段もちょうどよく、おやつやパーティー、おつまみなどの生活の様々なシーンに合い、どこでも気軽においしく食べられるお菓子です。本CMでは、プチシリーズがあれば、あなたの自分時間はもっと最高の瞬間になるということを、出川さんと畑さんの最高の自分時間のおともにプチシリーズがあることで訴求しています。待ちに待った自分時間へ気持ちが高ぶっている様子を、ハイスピード映像を活用して表現しているところも見どころです。また本CM放映開始の3月3日（火）に新商品を発売します。小麦胚芽入りの香ばしいビスケットでほろ苦いコーヒークリームをサンドした「プチコーヒーサンド」、とても軽いサクふわ食感で、青のり風味がくせになる「プチサクふわせん」の2品です。

さらに、プチシリーズ発売30周年を記念して、プチシリーズを4本以上購入したレシートでキャンペーンサイトから応募できる「選べるデジタルポイント キャンペーン」を開始します。

撮影の裏側に密着したメイキングや、出川さんと畑さんが思う「最高の瞬間」などについて語る、見どころ満載のインタビューにもご注目ください。

新TVCM「最高の瞬間」出川 哲朗さん篇（15秒）CMストーリー

出川 哲朗さんが帰宅するやいなや、歩きながら服を脱ぎ捨てバスローブに着替えます。バスローブ姿の出川さんが向かった先は、プチシリーズが何種類も詰まった出川さんお気に入りのプチシリーズBOX。大好きな「プチうす焼」を選び、さらにテレビのリモコンを手に取ると、巨大なクッションに飛び込み満面の笑みで頬ずりをしました。そして横になって頬杖をつき、テレビを観ながら「プチうす焼」をひとくち。最後に、少し離れたテーブルにあった「プチうす焼」を取ろうとした出川さんがクッションから転がり落ちてしまい、CMは終了します。こうした出川さんの自宅でのひとときを描くことで、「プチシリーズがあれば、あなたの自分時間はもっと最高の瞬間になる」というメッセージを込めた内容のCMとなっています。

新TVCM「最高の瞬間」畑 芽育さん篇（15秒）CMストーリー

畑 芽育さんがスマートフォンを片手に自宅のリビングを笑顔でスキップしています。向かった先は、プチシリーズが何種類も詰まった畑さんお気に入りのプチシリーズBOX。大好きな「プチチョコチップ」を手に取ると、自分の身体ほどのサイズの巨大なクッションに飛び込みます。そしてスマートフォンを見ながらリラックスした様子で「プチチョコチップ」を食べました。こうした畑さんの自宅でのひとときを描くことで、「プチシリーズがあれば、あなたの自分時間はもっと最高の瞬間になる」というメッセージを込めた内容のCMとなっています。

CMソングはWEST.「Me Time」に決定！

プチシリーズ発売30周年を記念して、アイドルグループWEST.が歌う新曲「Me Time」をCMソングとして起用しました。プチシリーズは、バラエティー豊かな品揃えとカラフルなパッケージで長年、多くの方々に愛されてきました。WEST.のメンバーの皆さんも、個性あふれるカラフルな魅力で多くのファンを惹きつけています。それぞれ異なる個性が集まることで、より大きな魅力を生み出しているという共通点から、今回の楽曲起用となりました。プチシリーズの世界観を表現した「Me Time」にもご注目の上、本CMをお楽しみください。「Me Time」は3月10日（火）発売の新アルバム「唯一無二」通常盤にも収録されています。

▼ＷＥＳＴ.プロフィール

2014年4月23日「ええじゃないか」でCDデビュー。大阪・兵庫出身7人組アイドルグループ。

10周年ツアーで80.1万人を動員し、2024年ライブ動員数1位を獲得。MAJでラージェスト・ライブ・オーディエンス賞受賞。

多彩な楽曲提供やフェス出演を重ね、2025年には主催野外フェスを大阪で開催。熱量ある歌とステージで観客を魅了し続ける。

ストーリーボード

「Me Time」収録アルバム「唯一無二」通常盤【CD】 ジャケット画像

「最高の瞬間」出川 哲朗さん篇 15秒 「最高の瞬間」畑 芽育さん篇 15秒

撮影中の様子

撮影後のインタビュー

スキップをする畑さんクッションに座る畑さんプチシリーズを選ぶ畑さん服を放り投げる出川さんクッションに飛び込む出川さんインタビューを受けるお2人

Q1.撮影の感想をお聞かせください。

畑さん ：今回はプチクマの耳をつけたりとか、キャラクターものではなく、だいぶリラックスした

ジャージ姿での撮影だったので、本当にオフの私の様子をCMで表現できたのかなと思いました。出川さんとの絡みのシーンはなかったので少し寂しかったです。

Q2.今回で３回目のCM共演になります。初共演時に出川さんが畑さんに対して「大女優の匂いがす

る」とコメントされていましたが、畑さんの現在のご活躍についてどう思いますか？

出川さん：忘れもしませんね。初めて共演させてもらった時、監督が「じゃあ一回リハーサルしますか」って言ったら、芽育ちゃんが「あ、大丈夫です。本番いきましょう」って言ったんですね。正直僕も一回リハやりたいぐらいだったんだけど、 「本番いきましょう」っていう。これはもうまさに大女優になると。その時私確信しました。そしたら思った通り、ガンガン ガンガン！ブルボンさんのCMの後からまたガンガンガンガン行って。 今や！皆さんご存知ですか？2006年の、2026年の、新ドラマ、あの～大ブレイク女優、大ヒット予想女優、第１位ですよ。

畑さん ：ヒット予測女優部門、１位になりました。私も耳に入ってきまして。女優として2026年ヒットするであろうという予測の１位を取らせていただきました。

出川さん：その１位ですよ。すみませんね、本人に説明させて。

畑さん ：少し恥ずかしいです。だいぶ恥ずかしいですよ（笑）やっぱり１位っていうものは、いくつ

になっても嬉しいものですね。若干のプレッシャーもありますけれど。

出川さん：とにかく１位になることは素晴らしいことだから。私も抱かれたくない男・嫌いな男ずっと

１位だったんだから。

畑さん ：不名誉じゃないですか！？（笑）

出川さん：いや不名誉じゃないんだよ。母ちゃんに「ごめんね、変なの１位になって」って言ったら

母ちゃんが「なに言ってんだてっちゃん！どんなことだって日本１位になることは素晴らし

いことなんだから、胸張りなさい」って言われて。それで今があるんですよ。だから芽育

ちゃんも１位に選ばれたってことは、自信を持って胸張って頑張ってください。

畑さん ：頑張ります。ありがたいお言葉です。

出川さん：女優としても頑張ってますけど、あとCMね。CMめちゃめちゃ出てるんで。家でCMに出てくるとちょっとジェラですよね。いやいやブルボンさんが最初だぞっていう気持ちがあるん

で。正直そこに対してちょっとジェラがありますね。

畑さん ：ありがたいことです。

Q3.本CMでは自宅での“自分時間”が描かれていますが、お二人の好きな

“自分時間”の過ごし方はありますか？

出川さん：さっきスチール取らせてもらったんだけど、ソファみたいなとこで寝っ転がってテレビ見て

るスチールだったんだけど、まさにその通りで。家で自分のバラエティーとスポーツニュースを観てるときが一番の幸せだから。

畑さん ：ご自身が出られてるバラエティも観るんですか？

出川さん：もちろん全部チェックするし、他のバラエティーも大好きだから観るんで。そこでブルボン

さんのお菓子を食べながら、コーラ飲みながら観るのが一番好き。これは一番幸せなひとときですよね。だからさっきのスチールは非常にやりやすかった。

畑さん ：私は一人暮らしを始めて初めての冬が来て。実際なかなか時間がなかったりとか、あんまり

料理に乗り気にならなかったりとかでどうしようかなと思っていたのですが、小さい一人用の土鍋を買って、材料を入れて一人用の鍋を作るのにハマってます。鍋って簡単ですね意外と。

出川さん：そうね。切るだけだからね。

畑さん ：切って入れて煮詰めるだけで簡単にできますし。ただ今までは家族とつついてた鍋を一人で

つつくようになって、ちょっと寂しい気持ちもあります。

出川さん：じゃあ一人暮らし本当に始めたばっかりなんだ。じゃあ寂しくなったら俺らはいつでも行ける。

畑さん ：え？来てくれるんですか？（笑）

出川さん：そんなに爆笑するところ？そんなに爆笑するところじゃないでしょ！（笑）俺とかプチクマ

君とかみんなで、ブルボンスタッフで行きますよ。そんなに寂しいんだったら。

畑さん ：言いましたからね今。動画に残ってますから。

出川さん：でも一人鍋も自分でさ、入れたいもの入れられるしよくない？

畑さん ：やったりしますか？一人ご飯。

出川さん：一人ご飯ね。またこれ言うと奥さんに怒られるからね。一人鍋っていうか奥さんがいないと

きに作っててくれるの。家着いたら火をカチンとするだけだから。それで一人で食べることは全然ある。でも一人鍋は自分で量も調整できるしいいなと思ってるんだけど。

畑さん ：好きなもの入れられてめちゃくちゃおすすめです。

出川さん：じゃあ料理もちゃんとやってるんだ。偉いね。ぶっちゃけ一人暮らしはどうなんですか？今

までしたかったの？やっぱ憧れるでしょ。

畑さん ：したかったんです。憧れました。でもやっぱり家族の温かみとか、家に帰って洗濯やご飯だ

ったりとか掃除だったりとか、完璧に今までしてくれていた母の偉大さに気づかされました。

出川さん：わかんないでしょ？一人でやらないと。じゃあ洗濯とか掃除も全部自分でやってんの？

畑さん ：・・・たまにお母さん呼んで（笑）甘えちゃってるところはまだあるんですけど。

出川さん：いやいや、それがいいよリアルは。お母さんもたまに来てやってあげるのは嬉しいだろうか

ら。急にはできないから、まず鍋から始めて。ちょっとでいいと思うよ。

畑さん ：優しい。ありがたい。助かります。

Q4.今回のCMテーマにちなんで、お二人にとっての「最高の瞬間」はどんな時ですか？

畑さん ：姪っ子が１歳になってまだ赤ちゃんなのですが、母である私の姉のことが大好きで。母からなかなか離れないので、そういう時に抱っこすると結構嫌がられるんですね。でも１００分の１ぐらいのペースで私の胸の中で寝てくれる時が最高。もう本当にありがたい。

出川さん：辛いね、１００分の１は。普通５回に１回ぐらいでしょ。

畑さん ：大拒絶されるんですよ、私。人見知りなのかなかなか受け入れてもらえず。やっぱりお母さ

ん大好きなんですよね、まだ赤ちゃんだから。

出川さん：すごい。え、それはじゃあ、えっと、叔母さんってこと？

畑さん ：そうです、私もう叔母さん。とっくに叔母さんです。

出川さん：もう叔母さんなの？早すぎるわ（笑）

畑さん ：お年玉とかあげますから。

出川さん：もうあげてんだ。早いね。でもめっちゃ可愛いでしょ。

畑さん ：めっちゃ可愛いです。私自身末っ子だから下がいなくて。だから姪っ子の存在にだいぶ癒さ

れて最高だなと思っています。出川さんはどうですか？

出川さん：芸人いっぱいで泥だらけになったり、爆破とか。そういうロケやった後にみんなで一緒にお

風呂に入る瞬間。これがね、やっぱり一番幸せな瞬間ですね。若手の子の背中流してあげたりとか。あとロウとかネバネバの粘着の取り方を若い子はみんなわかんないから、そういうのを教えてあげて。芸人はシャワーの数だけ仲良くなれるんで。

畑さん ：絆が生まれますね。裸の付き合いですね。

出川さん：そうそう。最近体を張る番組がどんどん少なくなっちゃってるんでね。でもあの瞬間は大好

きなのでまたやりたいですね。どうですか芽育ちゃんも、一緒に体張るとか。爆破モノとか。

畑さん ：大丈夫です。

出川さん：あ、大丈夫ですってやらない方ね。きっぷがいいでしょ。はっきりしてるから。これが彼女

のキャラクターですから（笑）リハやらないんだもんね。

畑さん ：やめてくださいよ！（笑）

出川さん：普通こういう時「出川さんとやってみたいですね」とか言うんですけどね。さすがですよ。

「やりません」って。このきっぷの良さが芽育ちゃんの良さだと思います。芽育ちゃんはドッキリかかったことある？

畑さん ：ほぼないに等しいですね。

出川さん：良い情報ありがとうございます。

畑さん ：やだ怖いな（笑）でもベタに壁から飛び出てくるやつとか、落とし穴に落ちてみるとか、

そういうのは小さい頃からテレビで観てきたので、やってみたいなとはちょこっと思います。

出川さん：なるほどなるほど。

※インタビューの全容はプレスリリースをご覧ください。

TVCM概要

タイトル：プチシリーズ「最高の瞬間」篇

放映開始日：2026年3月3日（火）

放映地域：全国

YouTube URL：

プチシリーズ「最高の瞬間」篇 出川哲朗 15秒 https://youtu.be/QiTj7nsx5FY

プチシリーズ「最高の瞬間」篇 畑芽育 15秒 https://youtu.be/BPbvzNErtY4

その他CM連動企画

▼ブルボン公式SNSでWEBムービーを公開

本CM放映開始の3月3日（火）より、ブルボン公式SNSにてWEBムービー「これから動画ですか？」篇、「いいこと教えちゃいます！」篇を公開します。巨大なクッションでくつろぐ畑さんが、自分時間にぴったりなプチシリーズの魅力を語りかける内容になっています。

【ブルボン公式YouTubeチャンネル】

https://www.youtube.com/@Bourbon_JP

【ブルボン公式TikTokアカウント】

https://www.tiktok.com/@bourbon.jp

キャンペーン情報

▼プチシリーズ発売30周年「選べるデジタルポイント」キャンペーン

プチシリーズを4本以上ご購入いただき、レシートを写真に撮ってキャンペーンサイトから応募すると選べるデジタルポイントがもれなく当たります。(PayPayポイント、楽天ポイント、dポイント、Vポイントより1つお選びいただけます。)

【応募方法】

対象商品を購入したレシートを撮影します。

キャンペーンサイトより、LINEかXでエントリーをしてください。

レシート写真を添付して、「応募する」を選択してください。

もれなく賞品が当たります。

※応募の際、個人情報を入力いただく必要がございます。

【応募期間】

2026年3月3日(火)04:00～4月30日(木)23:59

【賞品】

A賞：3,000ポイント × 30名様

B賞：300ポイント × 300名様

C賞：30ポイント × ご応募いただいた方全員

【ポイント引換期間】

2026年6月30日(火)17:00まで

【キャンペーンサイトURL】

https://bourbon.ownly.jp/story/36713

出川 哲朗 プロフィール

氏名：出川 哲朗(でがわ てつろう)

リアクション芸人。1964年2月13日生まれ、神奈川県出身。

独特なリアクションからリアクション芸人として地位を確立。

2011年、NHK教育『大！天才てれびくん』で初司会を担当。

テレビ東京系『出川 哲朗の充電させてもらえませんか？』をはじめ

『世界の果てまでイッテQ！』(日本テレビ系)、

『出川一茂ホラン フシギの会』(テレビ朝日系)など幅広く活躍。

畑 芽育 プロフィール

氏名：畑 芽育(はた めい)

女優。2002年4月10日生まれ、東京都出身。

昨年は、映画/ドラマ「君がトクベツ」(MBS)、映画『事故物件ゾク 恐い間取り』ドラマ「終活シェアハウス」(NHK BS)など話題作への出演が続いた。本年は4月期ドラマ「エラー」(ABCテレビ)にW主演する他、4月10日公開の劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』にゲスト声優として出演することが決定している。

プチシリーズ２品が、新商品として３月３日（火）より発売

▼プチコーヒーサンド（左）

小麦胚芽入りの香ばしいビスケットでほろ苦いコーヒークリームをサンド

▼プチサクふわせん（右）

すご～く軽いサクふわ食感。青のり風味がくせになる♪

価格：オープンプライス

プチシリーズ 商品概要

プチシリーズは1996年に発売となった食べきりサイズの商品で、現在24種類をレギュラーとして展開しています。携帯性が高くどこでも気軽に食べられるほか、ビスケットや米菓、スナックなどバラエティー豊かな品揃えと色どり豊かなパッケージで展開し、発売以来人気の商品となっています。また、2011年6月からプチシリーズに、楽しさ、可愛さをプラスするキャラクターとして“プチクマ”が誕生しました。

株式会社ブルボン

1924年創立。「おいしさ、思いやり、いつもいっしょに。」の合言葉のもと、ビスケットを中心に米菓・チョコレートなど幅広いカテゴリーの菓子・飲料・食品を提供しています。また、未病対策として生活習慣病予防のための機能性食品、健康食品の開発にも取り組み、商品にエンターテイメント性を付加し、消費者の皆様の美的で潤いや癒しのある生活を支援するとともに、健康維持に寄与する『健康増進総合支援企業』を目指します。

公式ホームページ：https://www.bourbon.co.jp/