鈴与シンワート、大学生活協同組合 中国・四国事業連合に「奉行シリーズ」を導入

鈴与シンワート株式会社（代表取締役 社長執行役員 紱田 康行、本社所在地：東京都港区、以下「鈴与シンワート」）は、大学生活協同組合 中国・四国事業連合（理事長 松本 一郎、本部所在地：愛媛県松山市）が「勘定奉行V ERPクラウド Group Managementモデル」と「TASUKE for 奉行V ERPクラウド」を導入した事例を発表しました。

■「奉行シリーズ」採用の背景について

会計・仕入・販売・入金・支払等をカバーできる基幹システム（スクラッチ開発）を追加開発しながら、約30年間利用していました。

組織再編によって開発費や運用費の負担が増したことや、サーバ保守期限が切れることなどからシステムのリプレイスを検討しました。

既存システムの委託企業から「基幹システムから切り離せるパッケージは切り離してデータ連携することで対応する」という提案を受け、「奉行シリーズの導入」の決定に至りました。

■「奉行シリーズ」採用の決め手となったポイントについて

・使用感が良いこと

・事業継続に支障がないこと

・基幹システムとのデータ連携がスムーズにできること

・事業連合、会員間のデータ共有が可能なこと

・運用費などの費用面がリーズナブルであること

特に、電帳法やインボイス制度など、国の会計制度への対応を、運用費内で改修できる点が大きいと感じました。

スクラッチ開発の場合は法対応の要件を満たしているか、しっかりと確認する必要がありますが、パッケージにすることで、安心して任せられる点も魅力的でした。

また、「TASUKE for 奉行V ERPクラウド」を活用することで基幹システムと「奉行シリーズ」のデータを毎日API連携できることを評価しました。





■「奉行シリーズ」の導入効果について

以前のシステㇺを約30年利用していたこともあり、操作に慣れるまでは多少の戸惑いがありましたが、導入後4ヶ月が経ち、スムーズに操作、運用できています。

以前は、基幹システムへの仕訳入力前にExcelファイルで仕訳票を作成し、そのデータを基幹システムに手入力後、モニターリストでチェックして、ファイリングする流れで業務をしていました。

現在は直接、勘定奉行に仕訳入力すると、「TASUKE for 奉行V ERPクラウド」を経由し、基幹システムとAPI連携できるので、Excelファイルの作成が不要になり、業務プロセスが削減できました。

■事例の詳細について

https://s-paycial.shinwart.co.jp/case/chushi-bauc/

■「TASUKE for 奉行V ERPクラウド」について

「奉行クラウド」のデータを他システムと自動連携し、管理部門の生産性を格段に向上します。

「TASUKE for 奉行クラウド」の導入により自社で自動連携の実現が可能です。

鈴与シンワートは「TASUKE for 奉行クラウド」の導入からお客様による連携開発の支援、また、お客様システムとの自動連携開発まで、お客様の要望に応じたサービスを提供いたします。

■「奉行V ERPクラウド Group Managementモデル」について

「勘定奉行V ERPクラウド Group Managementモデル」は、グループ導入・運用に最適化されたグループ経営の効率化とコストパフォーマンスを追求したモデルです。

SaaSの統一プラットフォームでグループ全社のDXを推進し、経営力を強化します。

■大学生活協同組合 中国・四国事業連合 概要

■鈴与シンワートについて

鈴与シンワートは、鈴与グループ唯一の上場企業として大規模情報システムの開発、物流ITコンサルティングサービス、人事・給与・会計などの業務ソリューション及びアウトソーシングの提供、そしてデータセンター＆クラウドサービスを展開しております。

https://www.shinwart.co.jp/

