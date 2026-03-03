「住む」から「創造する」まちへの進化～持続可能なまち、町田～　研究報告会のご案内

「住む」から「創造する」まちへの進化～持続可能なまち、町田～ ―町田市未来づくり研究所 研究報告会開催―

町田市未来づくり研究所（所長 市川宏雄）では、現在「持続可能なまち、町田」を目指すための調査研究を行っています。このたび、研究成果を報告するため、研究報告会を開催いたします。

今回の研究報告会では、今年度実施した調査研究の成果を共有するとともに、オフィス不動産を含む市場動向や企業活動の実態、ならびに行政による企業支援の在り方といった多様な視点から、町田市が目指す将来像と今後の検討の方向性を整理します。また、市としての問題意識や将来に向けた考え方を市民に示し、今後のまちづくりに向けた理解の醸成を図る機会とします。

開催概要は次の通りとなります。ぜひ、ご参加ください。

●開催日時 2026年3月23日（月） 15：00～17：30

●開催場所 町田市役所２階 市民協働おうえんルーム

（東京都町田市森野 2-2-22）

●プログラム ①2025年度研究報告 町田市未来づくり研究所

②講演１「ハイブリッドワーク時代における変わりゆくオフィスの役割」

株式会社ザイマックス総研 主任研究員 山方俊彦氏

③講演２「地域経済の活性化と市の役割：市の強みを生かした政策支援と官民連携のすすめ」

学習院大学 経済学部教授 西村淳一氏

④トークセッション「企業に選ばれるまちに向けて」

山方俊彦氏✕西村淳一氏✕市川宏雄氏（町田市未来づくり研究所所長）

●申し込み方法 下記の専用フォームからお申込みください。

https://rpi.co.jp/pj/250412/

下のQRコードからアクセスできます





●申し込み締切 3月19日（木）17：00