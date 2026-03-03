「リカちゃん」と「スーパーマリオ」がコラボレーション 「スーパーマリオ リカちゃん マリオスタイル」 「スーパーマリオ リカちゃん ピーチ姫スタイル」 ２０２６年４月１８日（土）発売

株式会社タカラトミー(代表取締役社長：富山彰夫/所在地：東京都葛飾区)は、着せ替え人形「リカちゃん」の新商品として、「スーパーマリオ」とコラボレーションしたドール２種「スーパーマリオ リカちゃん マリオスタイル」「スーパーマリオ リカちゃん ピーチ姫スタイル」（希望小売価格：各５,５００円／税込）を、２０２６年４月１８日（土）から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」(takaratomymall.jp/)等にて発売します。





「スーパーマリオ リカちゃん マリオスタイル」は、「マリオ」のトレードマークである赤い帽子と青のオーバーオールのスタイルで「マリオ」のコスチュームを着たリカちゃんです。「スーパースター」のバッグや“ひげのフォトプロップス”が付属し、ディスプレイはもちろん、写真を撮って楽しんでいただけます。

「スーパーマリオ リカちゃん ピーチ姫スタイル」は、 「ピーチ姫」のコスチュームを着たリカちゃんです。印象的な髪型や青い瞳などピーチ姫の特徴を表現しています。ドレスは、袖にダーツをいれ、スカートの中にチュールを重ねることでボリューム感のあるシルエットを実現しました。冠カチューシャや「ピーチ姫」が持っているピンクの傘が付属します。

長く多くの方に親しまれてきた「リカちゃん」と「マリオ」の魅力を組み合わせ、双方の世界観を楽しんでいただける商品を目指しました。

「スーパーマリオ リカちゃん マリオスタイル」

「スーパーマリオ リカちゃん ピーチ姫スタイル」

※「リカちゃん」と「マリオ」のコラボレーションは「スーパーマリオだいすきリカちゃん」（２０２３年発売）に続き2回目です。

「スーパーマリオ リカちゃん マリオスタイル」





商 品 内 容：

人形（リカちゃん）,ドレス,下着,帽子,バッグ,ヒゲのフォトプロップス,イヤリング,クツ

※バッグは開閉しません。

「スーパーマリオ リカちゃん ピーチ姫スタイル」





商 品 内 容：

人形（リカちゃん） , ドレス , 下着 , 手袋 ,冠カチューシャ , 傘 , イヤリング , クツ

※ 傘は開きません。

共通事項

発売日：２０２６年４月１８日（土）

希望小売価格：各５,５００円（税込）

対 象 年 齢：３歳以上

著作権表記：© ＴＯＭＹ © Nintendo

取 扱 場 所：

全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」（takaratomymall.jp/）等

商品サ イ ト：

licca.takaratomy.co.jp/products/lineup/item.html?i=084808

（スーパーマリオ リカちゃん マリオスタイル）

licca.takaratomy.co.jp/products/lineup/item.html?i=093268

（スーパーマリオ リカちゃん ピーチ姫スタイル）

「スーパーマリオ リカちゃん マリオスタイル」

「スーパーマリオ リカちゃん ピーチ姫スタイル」

■■■リカちゃんについて■■■

１９６７年に誕生した着せ替え人形「リカちゃん」は、常に時代や流行を反映しながら、子どもたちの憧れや夢を形にした商品を発売してきました。ドレスやハウスなどを使った「ごっこ遊び」や「おしゃれ遊び」を楽しむことができ、発売当初から年齢や家族、友達などのプロフィールを設定しているのが特徴です。近年では「リカちゃん」とともに時代を歩んできた⼤人にも愛されるブランドを目指した展開や、タレントとしても活躍の場を広げているほか、「リカちゃん」自身のSNSも⼤きな話題となっています。

【公式サイト】licca.takaratomy.co.jp

【公式SNS @bonjour_licca】 x.com/bonjour_licca instagram.com/bonjour_licca

【公式YouTubeチャンネル】

「リカちゃん公式チャンネル」www.youtube.com/@Licca-chan_official

■■■スーパーマリオについて■■■

「スーパーマリオ」については、任天堂ホームページのこちらをご覧ください。

www.nintendo.com/jp/character/mario/index.html