中古トラックの販売を手がける「トラック流通センター」を運営するアジアンウエイ株式会社（所在地：東京都江東区、代表：加藤孝明）は、2026年2月27日（金）、サイトトップページの一部デザイン・コピーを刷新しました。

今回トップページを中心に、 お客様が必要な情報をより確認しやすい構成へと見直しを行い、検討中のお客様が安心してスムーズにお問い合わせいただけるサイトへリニューアルしました。



■ リニューアルの背景

物流業界では、車両の稼働停止が事業機会の損失に直結します。そのためトラック購入においても、比較に時間をかけるより「確信を持って早く決められる環境」が求められています。

一方で、中古トラックは高額取引であり、「納車後すぐに使用できるのか」「購入後の保証はあるのか」といった不安が、検討を慎重にさせる要因にもなっていました。

こうした背景を受け、トラック流通センターでは、「最短即日提案」「1年間の安心保証」「年間取引社数770社以上の実績」といった判断材料を、ひと目で確認できる設計へと見直しました。

スピード・安心・実績を直感的に理解できる構成へ刷新しています。

■ リニューアルした箇所

サイトトップページのメインビジュアルおよび 一部画像・文言の刷新

・トップページでは、必要な情報や強みがひと目で伝わる構成へ変更しました。

・スピード対応・保証制度・実績といった判断材料を明確に提示する仕様へ変更しました。



■ リニューアルしたサイトの特徴

1． 「最短即日提案」を明確に打ち出し、 対応の早さを表現

・ファーストビューにおいて「最短即日提案」を明示し、問い合わせ後の対応スピードが直感的に伝わる構成へ刷新しました。

・見積・写真・納期などを迅速に提示できる体制を分かりやすく表現することで、検討初期段階の不安軽減につなげています。

2．「1年間の安心保証」を分かりやすく見える化

・中古トラック購入時の大きな懸念である「納車後の不安」に対し、購入後も1年間の保証制度があることを明確に表示しました。

・保証内容の存在を分かりやすく示すことで、高額取引に伴う心理的負担を軽減し、安心して検討できる、かつ 使い続けられる環境を整えました。

3．「年間取引社数770社以上の実績」を信頼度として提示

・年間770社以上に選ばれた確かな実績を、信頼性を示す基準としてひと目で分かるようにしました。

・多くの法人企業に選ばれている事実を明確にすることで、比較・検討の際の安心材料としています。

■ 代表コメント

代表取締役 加藤 孝明

物流現場では、車両が止まることは事業が止まることを意味します。私たちはこれまで、「探す時間」よりも「動かす時間」を増やすことを大切にしてきました。

今回のリニューアルでは、最短即日提案、1年間の安心保証、年間取引社数770社以上の実績といった判断材料を、より分かりやすく確認できる仕様へと見直しました。

中古トラックは大きな投資です。だからこそ、納得したうえで安心してご相談いただける環境づくりをこれからも続けてまいります。

今後もトラック流通センターは、物流現場を支えるパートナーとして、さらなるサービス向上に取り組んでまいります。

アジアンウエイ株式会社





社名 ：アジアンウエイ株式会社

本社所在地：東京都江東区越中島1-2-7

設立 ：2006年1月

代表 ：加藤 孝明

ＨＰ ：https://asian-way.com/

事業概要 ：商用車専門ECサイト「 トラック流通センター 」 ／ 未使用・高年式商用車専門ECサイト ／ 「 新古車専科 」 ／ 商用事業者間取引ポータルサイト 「 業販ネット」 ／ 外国人技能実習生受入監理団体 「アジアンウエイ共同組合」 ／ ミャンマー日本語学校・人材サービス 「ミャンマーブリッジ」

