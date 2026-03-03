日本のエピジェネティクス市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーションおよび予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「日本エピジェネティクス市場の将来動向および機会分析 - 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表いたします。本レポートの対象範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートにおいて、KD Market Insightsの研究者は一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、ならびに各社の市場参入戦略（GTM戦略）の把握を行っています。
日本のエピジェネティクス市場は、DNA配列そのものを変化させることなく遺伝子発現の変化を解析する技術および製品に焦点を当てた分野であり、日本のライフサイエンスおよびバイオテクノロジー分野における重要なセグメントとして台頭しています。エピジェネティクス研究は、特にがんなどの複雑な疾患に対する精密医療、疾患診断、治療法開発、バイオマーカー探索への応用により、その重要性が高まっています。
日本のエピジェネティクス市場規模および成長動向はどのようになると予測されていますか？
日本のエピジェネティクス市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）11.8％を記録し、2035年末までに4億9,890万米ドルの市場規模に達すると予測されています。2025年の市場規模は1億8,070万米ドルと推定されています。
この拡大は、エピジェネティクス研究および臨床応用への投資増加、ならびに慢性疾患や加齢関連疾患の管理を目的とした診断・治療ソリューションへの需要拡大によって推進されています。高齢化が進む日本では、がんなどの疾患有病率が高く、早期診断や個別化治療を実現するエピジェネティクスに基づくアプローチの重要性が一層高まっています。
世界市場が数百億米ドル規模であるのに対し、日本市場は規模としては小さいものの、強固な研究インフラと政府の協調的支援により、アジア太平洋地域において戦略的に重要な位置を占めています。
市場シェアおよび競争環境
アジア太平洋地域のエピジェネティクス産業において、日本は研究活動および収益の面で大きなシェアを占めており、地域市場の約4分の1を構成していると推定されています。
日本市場は、大学・研究機関、製薬企業、バイオテクノロジー企業、診断サービス提供企業が混在する構造を有しています。タカラバイオなどの国内企業や、Illumina、Abcamといったエピジェネティクス関連キットや試薬を提供するグローバル企業が、研究機関との連携を通じて市場の厚みを形成しています。
また、日本医療研究開発機構（AMED）などによる政府支援や研究資金の提供が、共同研究やバイオマーカー検証プロジェクトを促進し、競争環境を活性化させています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343053/images/bodyimage1】
主な成長要因
慢性疾患負担の増大
高齢化の進行に伴い、がん、糖尿病、心血管疾患などの慢性疾患が増加しています。エピジェネティクス研究は、疾患メカニズムの解明や早期診断用バイオマーカーの特定に不可欠であり、戦略的重点分野となっています。
精密医療およびバイオマーカー開発
特に腫瘍学分野において、早期発見、治療モニタリング、臨床試験における患者層別化を目的としたエピジェネティックバイオマーカーの活用が拡大しています。
