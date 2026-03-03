丹羽国際映画祭グランプリ受賞のパワー系アクション俳優・大東賢、文化部門実績として四條畷市長を表敬訪問へ ― 3月18日実施予定
丹羽国際映画祭にてグランプリを受賞したアクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」監督・主演のパワー系アクション俳優・大東賢は、その功績が評価され、文化部門における実績として、2026年3月18日、四條畷市の銭谷翔市長および教育長を表敬訪問する予定です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342957/images/bodyimage1】
本受賞は、人間の限界を追求する独自の“パワー系アクション”という表現スタイルが高く評価されたものであり、国内外から注目を集めています。
大東賢は「四條畷から世界へ」を掲げ、地域文化の発信と日本発アクション映画の可能性を広げる活動を継続してまいりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342957/images/bodyimage2】
今回の表敬訪問は、地域に根ざした文化芸術活動が公的に評価された一例であり、今後のさらなる飛躍が期待されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342957/images/bodyimage3】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
