日本のリップケア製品市場規模、シェア、成長要因および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「日本リップケア製品市場の将来動向および機会分析 - 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表いたします。本レポートの対象範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートにおいて、KD Market Insightsの研究者は一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、ならびに各社の市場参入戦略（GTM戦略）の把握を行っています。
日本のリップケア製品市場は、化粧品およびパーソナルケア分野の一部として、消費者が唇の健康、保護、美的魅力をますます重視する中で、安定した拡大を示しています。リップケア製品には、リップバーム、医薬部外品トリートメント、SPF配合製品、スキンケア機能と美容効果を兼ね備えた色付き製品などが含まれます。乾燥や紫外線などの環境ストレス要因への意識の高まりや、パーソナルグルーミング習慣の向上が、日本の洗練された美容市場において幅広い年齢層および性別にわたる需要を後押ししています。
日本のリップケア製品市場規模およびシェアはどのようになると予測されていますか？
日本のリップケア製品市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.3％で成長し、2035年末までに2億4,340万米ドルの市場規模に達すると予測されています。2025年の市場規模は1億5,880万米ドルと評価されています。
この成長軌道は、他の化粧品カテゴリーと比較して緩やかではあるものの、一貫した拡大を示しており、消費者嗜好の変化や従来型小売およびデジタルチャネルを通じた製品アクセスの向上によって支えられています。市場規模は、日本の美容・パーソナルケア産業におけるニッチでありながら堅調なセグメントとしての位置づけを示しています。
アジア太平洋地域全体においても、日本は重要な市場の一つであり、美容意識やスキンケアへの理解が高まる中で、リップケアのような専門製品への関心も拡大しています。
成長要因
美容およびパーソナルケア意識の高まり
日本の消費者は伝統的に身だしなみや衛生管理を重視しており、唇も顔全体のスキンケアの重要な一部と見なされています。美容効果だけでなく、健康や保護の観点からもリップバームや美容液、専門ケア製品への継続的な需要が支えられています。
環境および季節要因
日本は寒冷で乾燥した冬季を含む大きな気候変動があり、唇の乾燥やひび割れが起こりやすい環境です。多くの消費者が季節的な肌ストレスに対応するため、保湿・保護製品を求めています。SPF配合、抗酸化成分、保湿成分を含む処方は、紫外線や厳しい気象条件から日常的に唇を守る製品として特に人気があります。
製品革新および多機能化
保湿や抗酸化機能を備えた色付きリップバームなど、スキンケアとメイクアップの境界を曖昧にする多機能製品の発売が増えています。植物由来成分やオーガニック成分を使用したナチュラル・クリーンビューティー製品も注目を集めており、健康志向の高まりを反映しています。
デジタル小売チャネルの拡大
Eコマースの成長により、国内外ブランドの多様な製品へのアクセスが拡大しています。消費者はオンライン上で製品を比較・検討し、利便性の高い方法で購入する傾向が強まっています。特にデジタルに精通した若年層において、オンラインチャネルは重要な販売経路となっています。
