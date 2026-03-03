BLUETTI、3,000Whクラスで 世界最軽量・最コンパクト*のポータブル電源「AORA 300」を3月3日より販売開始

ポータブル電源およびクリーンエネルギーソリューションのグローバルリーダーとして15年以上にわたり信頼と実績を築いてきたBLUETTI JAPAN株式会社（本社：東京都千代田区、以下BLUETTI）は、3,000Whクラスとしては世界最軽量・最コンパクト*のサイズを実現した大容量ポータブル電源「AORA 300」を、2026年3月3日（火）より販売いたします。

*米国大手コンサルティング会社による調査に基づくものであり、調査結果は2026年1月時点のものです。「AORA 300」は、日本市場向けモデル名称であり、グローバル市場では「Elite 300」として展開されています。

近年、日本国内では防災意識の高まりや車中泊の普及により、高出力・大容量な電源へのニーズが高まっています。一方で、従来の3,000Whクラスの大容量モデルは重量やサイズが大きく、据え置きでの使用が前提となり、持ち運びには課題がありました。

「AORA 300」は、こうした日本ユーザーの声に応えるべく、2,000Whクラスとほぼ同等のサイズ感を維持しながら、3,000Whを超える電力量を実現し、持ち運びも現実的な大容量モデルへと進化させました。「AORA 300」は、米国の大手コンサルティング会社であるFrost & Sullivanより、3000Whクラスのポータブル電源において“世界最小”モデルとして認定されました。家庭用のバックアップ電源から、車中泊や避難生活など移動を伴うシーンまで、日常から非常時に幅広く活用できる実用性と利便性を兼ね備えた新たな選択肢を提供します。

車中泊でも妥協しない、大容量とコンパクトさの両立

車中泊や車中泊避難では、限られたスペースの中で、いかに快適な電力環境を構築できるかが重要です。「AORA 300」は366 × 305 × 297.5mmという2,000Whクラス相当の筐体サイズに、3,000Wh超の電力量を凝縮。助手席足元やシート下にも収まりやすく、居住スペースを圧迫しません。

定格出力2,000W、電力リフト機能によって最大4,000Wの高出力でアコンや電子レンジといった消費電力の大きい家電対応。電力不足を気にせず、連泊や長期滞在を支える電源環境を構築できます。

さらに、AC充電とソーラーパネルを組み合わせることで、最大2,400Wの入力に対応。約75分でのフル充電を実現し、移動を前提としたライフスタイルにおいても“据え置き型に近い安心感”を提供します。災害発生後の車中泊避難時にも、心強い電源として活用いただけます。

家庭の電力を止めないための、現実的なバックアップ電源

「AORA 300」は、わずか10msで自動切替する高速UPS機能を搭載。デスクトップPCやWi-Fiルーターなど、電源遮断が許されない機器の稼働を瞬時にバックアップし、停電時でも在宅ワークや家庭内の情報環境を維持します。

さらに、500Lクラスの冷蔵庫を3日以上稼働可能な大容量電力を備え、食料保存や日常生活の継続を支える「家庭用バックアップ電源」として高い実用性を発揮します。

また、独自の「UltraCell」技術により、6,000回以上の充放電後も初期容量の80％を維持。約10年間の長期使用を想定した高耐久設計により、日常使いから非常時まで安心して使い続けられる信頼性を実現しています。

日常でも非常時でも扱いやすい、多様な機器に対応可能

屋外にいる時に様々な機器を使えるように、「AORA 300」は、合計10個の出力ポートを備え、プロジェクター、Bluetoothスピーカー、LEDランタン、スマホ、扇風機をなどを同時に接続可能。また、12V/30AポートはRV機器や強力な電動ポンプなどのDC機器も直接駆動できます。

日常生活の中でも、BLUETTI専用アプリによるスマートコントロールに対応。AC／DC出力のオン・オフや動作モードの切替、消費電力の確認をスマートフォンから直感的に行えます。車内ではもちろん、家庭内や就寝中でも本体に触れることなく操作でき、使い勝手を大きく向上させています。

■販売促進情報（期間限定セール）

「AORA 300」の発売を記念し、各公式販売店舗にて最大55％OFFとなる早割キャンペーンを実施いたします。各公式販売店舗にて以下のクーポンコードを入力すると、さらにお得にご購入いただけます。また、2月24日-3月2日の先行販売期間、公式サイト購入限定で折り畳みキャリカート無料進呈。

発売日： 2026年3月3日（火）

公式販売店舗：

BLUETTI 公式サイト（クーポンコード：AORA300）

BLUETTI 公式Amazon店（クーポンコード：NEWAORA300）

BLUETTI 公式楽天市場店（クーポンコード：YSIO-I2JH-CEDJ-QLBQ）

■製品仕様（抜粋）

モデル名： AORA 300

通常販売価格： \358,900（税込）

バッテリー容量： 3,014.4Wh （リン酸鉄リチウムイオンバッテリー）

出力： 定格2,000W（電力リフト時 最大4,000W）

サイズ： 366 × 305 × 297.5mm

重量： 26.3kg（ハンドル付）

充電時間：AC最速1.8時間、AC＋DC併用時約78分（0→80%）

ポート数： 合計10個（AC、USB-C、USB-A、12V/30A DC等）

充電オプション：AC/ソーラー/車載/発電機/AC+ソーラー

サイクル寿命： 6,000回以上（初期容量の80%維持）

付属品：AC充電ケーブル、接地ネジ、取扱説明書・保証書

BLUETTIについて

BLUETTIは、2011年の東日本大震災を契機にブランドとしての本格的なスタートを切りました。「電気の力で守れる暮らしがある」という事実に影響を受け、「安心の電力を、すべての暮らしへ」というビジョンのもと、2015年に世界初のポータブル電源の量産に成功。その後、自社工場や試験施設を整備し、業界トップクラスの品質管理と新技術の導入に投資し続けています。

2020年には、世界初の安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載モデル「AC200P」を発売し、2025年には日本市場向けの「AORAシリーズ」をはじめ、次世代のクリーンエネルギー技術を開発しています。その信頼性と安全性により、BLUETTIは現在、110以上の国と地域の市場で、350万人を超えるお客様から信頼を寄せられています。



＜会社情報＞

会社名：BLUETTI JAPAN株式会社

代表：張 弩弩

設立：2021年3月（日本設立）

所在地：東京都千代田区神田東松下町14番地

事業内容：ポータブル電源及びソーラーパネル等の製造・販売

【本件に関するお問い合わせ先】

BLUETTI JAPAN株式会社

Email: pr@bluettipower.com

公式サイト：www.bluetti.jp