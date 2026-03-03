日本のソフトジェルカプセル市場規模、シェア、成長要因および主要メーカー（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「日本ソフトジェルカプセル市場の将来動向および機会分析 - 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表いたします。本レポートの対象範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートにおいて、KD Market Insightsの研究者は一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、ならびに各社の市場参入戦略（GTM戦略）の把握を行っています。
日本のソフトジェルカプセル市場は、栄養補助食品、医薬品、サプリメント分野で使用されるソフトジェルカプセルの製造、流通、消費を含む市場です。ソフトジェルカプセルは、飲み込みやすさ、バイオアベイラビリティ（生体利用率）の向上、ならびにオメガ3脂肪酸や脂溶性ビタミンなどの油性有効成分を効率的に送達できる点で高く評価されています。品質、安全性、機能性が消費者および医療専門家の双方に重視される日本において、本市場は強い成長ポテンシャルを示しています。
日本のソフトジェルカプセル市場規模およびシェア
日本のソフトジェルカプセル市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）9.3％を記録し、2035年末までに15億8,560万米ドルの市場規模に達すると予測されています。2025年の市場規模は6億570万米ドルと評価されています。
アジア太平洋地域全体の中で、日本は成熟した医薬品およびサプリメント市場を背景に、2025年時点で地域のソフトジェル消費量の約9％を占める重要な市場となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343054/images/bodyimage1】
市場動向および成長要因
高齢化および健康意識の高まり
日本は高齢者人口が多く、今後も増加が見込まれる人口構造を有しており、予防医療製品への需要を強力に支えています。ソフトジェルカプセルは摂取しやすく、関節ケア、認知機能サポート、心血管の健康、免疫力向上などを目的とした栄養補助食品に適しているため、特に高齢層に好まれています。健康志向および長寿志向の高まりが、ソフトジェルの採用拡大を後押ししています。
また、機能性サプリメントへの関心の高まりにより、吸収性と服用遵守率の向上が期待できる利便性の高いソフトジェル形式への需要が増加しています。ビタミン、オメガ脂肪酸、植物抽出物などの製品において、ソフトジェルは予防医療トレンドと合致しています。
ニュートラシューティカルおよびサプリメント市場の拡大
日本のソフトジェル市場において最大セグメントであるニュートラシューティカル分野は、日常的に健康補助食品を取り入れる消費者の増加により拡大を続けています。特にオメガ3、コエンザイムQ10、特定の健康目的に対応した複合製剤でソフトジェルが人気を集めています。
医薬品用途も市場拡大に寄与しており、固形化が難しい液体薬剤の送達においてソフトジェル技術が活用されています。正確な用量設定および安定した有効成分送達へのニーズが、特定の治療分野での採用を支えています。
技術革新およびイノベーション
植物由来や非動物性ゼラチン代替素材を用いたソフトジェル技術の進歩により、市場の裾野が広がり、ビーガン消費者への対応も可能となっています。日本の製造業は高品質かつ高効率な生産体制を重視しており、国内メーカーの競争力を維持しています。
